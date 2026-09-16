Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance.

Questo smartwatch, annunciato a settembre 2023, doveva originariamente essere aggiornato fino a settembre 2025, salvo poi ricevere un’estensione del supporto fino a dicembre 2026 e si avvicina quindi alla conclusione del supporto. Il nuovo aggiornamento si rivela comunque utile perché porta sul dispositivo un terzetto di novità e le solite ottimizzazioni generali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazfit Balance riceve un nuovo aggiornamento: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Zepp Health è tornata ad occuparsi dell’Amazfit Balance “originale” e lo ha fatto, seppur a distanza di mesi dal precedente aggiornamento di fine maggio che gli aveva permesso di guadagnare alcune potenzialità da Balance 2.

Per lo smartwatch, che ha ormai qualche anno sulle spalle (qui il nostro confronto con Balance 2) ed è ormai di due generazioni indietro rispetto a Balance 3, arriva la nuova versione 3.28.50.1 del software che sostituisce la precedente versione 3.28.8.1 e si configura, tutto sommato, come aggiornamento minore.

Nonostante ciò, l’aggiornamento porta sullo smartwatch tre novità come il supporto alla sincronizzazione dei dati della frequenza cardiaca a riposo con l’account Zepp, la modalità riposo manuale per gli allenamenti in piscina e la sincronizzazione dei dati con altri dispositivi. Si tratta di cose che abbiamo già conosciuto sugli smartwatch più recenti a marchio Amazfit.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.28.50.1 che è in distribuzione su scala globale e arriva su Amazfit Balance tramite un pacchetto OTA da circa 11 MB.

Questo aggiornamento di Amazfit Balance introduce una nuova versione ottimizzata. [Novità] Aggiunta la Pausa manuale per il Nuoto in piscina. L’algoritmo è stato aggiornato per registrare separatamente i dati di riposo quando la funzione è attiva. I dettagli dell’allenamento sono suddivisi chiaramente in segmenti di nuoto e di riposo, con i segmenti di nuoto ulteriormente classificati per stile.

Aggiunta la fusione e sincronizzazione dei dati Attività di oggi. In scenari con più dispositivi, i dati vengono fusi tramite Zepp e poi sincronizzati tra i dispositivi per migliorare la coerenza dei dati e l’esperienza d’uso.

Aggiunta la sincronizzazione della frequenza cardiaca a riposo. Quando viene associato un nuovo dispositivo, i dati già salvati in Zepp vengono sincronizzati automaticamente con il nuovo dispositivo. In scenari multi-dispositivo, possono anche essere sincronizzati tra i dispositivi. [Ottimizzazioni] Ottimizzata la stabilità del sistema e risolti alcuni problemi noti.

Come aggiornare Amazfit Balance

Il nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).