All’interno del volantino Lidl valido dal 17 al 23 settembre 2026, una parte consistente delle pagine centrali è dedicata a Parkside, il marchio di attrezzi ed elettroutensili della catena tedesca. Le offerte specifiche del brand partiranno però da lunedì 21 settembre, un dettaglio da tenere a mente per chi vuole organizzare gli acquisti in anticipo. Il taglio delle proposte di questa settimana è orientato più alla manutenzione di alberi e siepi che al bricolage generico, complice probabilmente l’ultimo scorcio di bella stagione utile per sistemare il giardino prima dell’autunno.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Per la cura di siepi e alberi

Il fulcro della selezione riguarda gli strumenti da taglio. Il tagliasiepi ricaricabile Parkside è proposto a 29,99€, pensato per la manutenzione delle siepi raggiungibili da terra, mentre chi deve arrivare più in alto può orientarsi sul tagliasiepi telescopico ricaricabile a 49€, capace di tagliare fino a 4 metri di altezza e con 11 angoli di taglio impostabili da -60° a 90°, per adattarsi a diverse configurazioni di potatura senza dover salire su una scala.

Per chi deve intervenire su rami più consistenti, il volantino propone anche il tagliarami telescopico ricaricabile a 69€, con testa segante regolabile su 5 posizioni, funzione telescopica che si allunga fino a 60 centimetri e sistema di serraggio rapido, e il più semplice tagliarami ricaricabile a 29,99€. Completa la selezione dedicata al verde più fine il potatore ricaricabile, proposto a 39,99€. Su tutti questi attrezzi vale la stessa avvertenza: sono compatibili con le batterie e i caricabatterie dell’ecosistema Parkside, ma non li includono in confezione, un costo aggiuntivo di cui tenere conto per chi non possiede già accessori compatibili da modelli Parkside precedenti.

Soffiatore a turbina e motosega ricaricabile

Tra i prodotti più attesi di questa tornata di offerte c’è il soffiatore a turbina ricaricabile Parkside Performance 40V, proposto anch’esso a 49€. Le specifiche dichiarate parlano di un flusso d’aria fino a 800 m³/h, una velocità del getto d’aria fino a 250 km/h e un numero di giri regolabile su 5 livelli, da 9.000 a 23.000 giri al minuto, con un pulsante turbo dedicato per la massima potenza. In dotazione sono inclusi un ugello piatto e una tracolla con gancio a moschettone, utile per un utilizzo prolungato senza affaticare il braccio.

Alla stessa cifra si aggiunge la motosega ricaricabile Performance 40V, sempre a 49€, pensata per chi deve occuparsi di potature più impegnative o della gestione della legna da ardere in vista dei mesi più freddi.

Altre offerte fai da te

Tra le proposte più generaliste della sezione fai da te spicca il cavalletto per carichi pesanti, che secondo quanto riportato dal volantino sarà disponibile a 79€, con uno sconto aggiuntivo di 20€ riservato ai clienti iscritti al programma Lidl Plus, portando il prezzo finale a 59€ per chi ne fa parte.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside saranno disponibili nei punti vendita Lidl da lunedì 21 settembre 2026, all’interno del volantino nazionale valido complessivamente dal 17 al 23 settembre. Come specificato dalla stessa catena, per la maggior parte degli attrezzi elettrici a batteria (tagliasiepi, tagliarami, potatore) batteria e caricabatterie non sono inclusi nella confezione e vanno acquistati separatamente se non già posseduti, mentre il soffiatore a turbina viene fornito completo di accessori come ugello piatto e tracolla. Trattandosi di articoli non alimentari spesso soggetti a rapido esaurimento delle scorte, conviene non aspettare troppo per chi ha intenzione di acquistarli.

Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.