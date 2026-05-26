A poco più di due settimane dal rilascio in forma stabile del quinto aggiornamento intermedio, Apple ha già avviato il sesto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che quest’anno parte con qualche settimana di anticipo rispetto al solito (il sesto ciclo di sviluppo parte solitamente dopo l’annuncio degli OS di nuova generazione) e che non dovrebbe rivelarsi nulla di che sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 1 di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”, su tutti i dispositivi compatibili. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

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Apple inaugura il sesto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, versioni in anteprima che inaugurano il sesto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a breve verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, rispetto alla tradizione, è partito con qualche settimana d’anticipo: senza spingerci troppo indietro, le beta 1 iOS 18.6 e soci vennero rilasciate la settimana dopo la WWDC25 (e ci aspettavamo qualcosa del genere anche quest’anno); la versione stabile del sesto aggiornamento intermedio per gli OS della precedente generazione, invece, venne rilasciato a fine luglio.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Release Candidate di macOS 15.7.8 Sequoia tramite la build 24G806 (sostituisce la 24G720 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.7 Sequoia lo scorso 11 maggio)

(sostituisce la 24G720 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.7 Sequoia lo scorso 11 maggio) Release Candidate di macOS 14.8.8 Sonoma tramite la build 23J604 (sostituisce la 23J520 rilasciata come versione stabile di macOS 14.8.7 Sonoma lo scorso 11 maggio).

Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.6 e iPadOS 26.6

La prima build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23G5028e (sostituisce la 23F77 rilasciata come versione stabile di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 l’11 maggio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.6, la build che porta con sé la beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 8,32 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.5). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), partiamo da una classificazione “e” che denota un certo livello di instabilità (e, trattandosi del primo step dello sviluppo, è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 26.6 Tahoe

La prima build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25G5042f (sostituisce la 25F71 rilasciata come versione stabile di macOS 26.5 Tahoe lo scorso 11 maggio).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.6 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo in questo caso da una classificazione “f” (siamo ancor più lontani dalla piena stabilità, sulla carta e non).

Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 26.6

La prima build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23U5025e (e sostituisce la 23T570 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.5 lo scorso 11 maggio).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che cambia la prima lettera del codice della build (passa da “T” a “U”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “e” (siamo piuttosto lontani dalla piena stabilità).

Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 26.6

La prima build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5729e (sostituisce la 23L471 rilasciata come versione stabile di tvOS 26.5 e audioOS 26.5 l’11 maggio scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, in questo non caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è poco probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso partiamo da una classificazione “e” e, di conseguenza, siamo piuttosto lontani dalla stabilità.

Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6

Il team di sviluppo inaugura il sesto ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6 tramite la build 23O5728e (sostituisce la 23O471 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.5 lo scorso 11 maggio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), partiamo anche in questo caso da una build “e” (siamo quindi lontani dalla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Considerando che la WWDC26 è dietro l’angolo (si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2026) e si configura come l’occasione nella quale dovremmo conoscere incredibili aggiornamenti” in ambito IA promessi da Apple, oltre a tutti i sistemi operativi di nuova generazione della Mela morsicata, non dovrebbero “uscire” grosse novità da questo ciclo di sviluppo.

A ogni modo, abbiamo installato la nuova versione in anteprima su un iPhone e monitoreremo tutto ciò che emergerà dalle prime versioni in anteprima del ciclo di sviluppo: nel caso in cui ci fossero novità interessanti, pubblicheremo presto un articolo con le novità più rilevanti emerse dalle Beta 1.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le prime beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.