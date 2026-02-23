A una settimana esatta dalle precedenti versioni in anteprima, Apple ha portato avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che dovrebbe durare poco più di un mese ma che storicamente si è sempre rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 2 di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple porta avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, versioni in anteprima che corrispondono al secondo passo nel quarto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che è già stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di marzo (guardando alla precedente generazione, iOS 18.4 e soci vennero rilasciati il 31 marzo 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Beta 2 di Xcode 26.4 tramite la build 17E5159k (sostituisce la 17E5159k rilasciata come Beta 1 di Xcode 26.4 lo scorso 16 febbraio)

tramite la build (sostituisce la 17E5159k rilasciata come Beta 1 di Xcode 26.4 lo scorso 16 febbraio) Release Candidate 2 di macOS 15.7.5 Sequoia tramite la build 24G612 (sostituisce la 24G607 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.5 Sequoia lo scorso 16 febbraio)

(sostituisce la 24G607 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.5 Sequoia lo scorso 16 febbraio) Release Candidate 2 di macOS 14.8.5 Sonoma tramite la build 23J421 (sostituisce la 23J407 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.5 Sonoma lo scorso 16 febbraio).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4

La seconda build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23E5218e (sostituisce la 23E5207q rilasciata come beta 1 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 il 16 febbraio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.4, la build che porta con sé la beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,58 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.3). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build passa da una classificazione “q” a una classificazione “e”, compiendo decisi passi in avanti (almeno sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 26.4 Tahoe

La seconda build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25E5218f (sostituisce la 25E5207k rilasciata come beta 1 di macOS 26.4 Tahoe lo scorso 16 febbraio).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.4 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 18,18 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.3 Tahoe). Stando alla classificazione della stabilità della build, pasiamo da una classificazione “k” a una classificazione “f”, compiendo in questo caso alcuni passi in avanti (almeno sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 26.4

La seconda build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23T5221e (e sostituisce la 23T5209m rilasciata come beta 1 di watchOS 26.4 lo scorso 16 febbraio).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che è cambiata la prima lettera del codice della build (da “S” a “T”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la build passa da una classificazione “m” a una classificazione “e” e compie alcuni passi in avanti.

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 26.4

La seconda build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5219e (sostituisce la 23L5208m rilasciata come beta 1 di tvOS 26.4 il 16 febbraio scorso).

Come detto poco sopra per watchOS, anche in questo caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso passiamo da una classificazione “m” a una classificazione “e”.

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4

Il team di sviluppo porta avanti il quarto ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4 tramite la build 23O52220e (sostituisce la 23O5209m rilasciata come beta 1 di visionOS 26.4 lo scorso 16 febbraio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo anche in questo caso da una build “m” a una build “e”.

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il quarto ciclo di sviluppo intermedio è quello che storicamente si configura come il più interessante per quanto concerne l’introduzione di nuove funzionalità su tutti i sistemi operativi (o almeno sulla maggior parte di essi).

In un certo senso, Apple ha rispettato le aspettative e, già con le beta 1, abbiamo visto l’arrivo di molte novità. Grandi assenti, almeno dalla beta 1, il nuovo Siri potenziato da Gemini e qualcosa di veramente nuovo in ottica Apple Intelligence.

In attesa di scoprire le novità delle beta 2 (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalla precedente beta 1:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 26.4, iPadOS 26.4 e macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le prime beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.