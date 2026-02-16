A pochi giorni dal rilascio in forma stabile del terzo aggiornamento intermedio, Apple ha già avviato il quarto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che dovrebbe durare poco più di un mese ma che storicamente si è sempre rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 1 di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple inaugura il quarto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, versioni in anteprima che inaugurano il quarto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a giorni verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di marzo (guardando alla precedente generazione, iOS 18.4 e soci vennero rilasciati il 31 marzo 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Beta 1 di Xcode 26.4 tramite la build 17E5159k (sostituisce la 17C519 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.3 lo scorso 11 febbraio)

tramite la build (sostituisce la 17C519 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.3 lo scorso 11 febbraio) Release Candidate di macOS 15.7.5 Sequoia tramite la build 24G607 (sostituisce la 24G517 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.4 Sequoia lo scorso 11 febbraio)

(sostituisce la 24G517 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.4 Sequoia lo scorso 11 febbraio) Release Candidate di macOS 14.8.5 Sonoma tramite la build 23J407 (sostituisce la 23J319 rilasciata come versione stabile di macOS 14.8.4 Sonoma lo scorso 11 febbraio).

Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.4 e iPadOS 26.4

La prima build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23E5207q (sostituisce la 23D127 rilasciata come versione stabile di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 l’11 febbraio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.4, la build che porta con sé la beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,5 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.3). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), la build parte da una classificazione “q” che denota un altissimo livello di instabilità (e, trattandosi del primo step dello sviluppo, è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 26.4 Tahoe

La prima build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25E5207k (sostituisce la 25D125 rilasciata come versione stabile di macOS 26.2 Tahoe lo scorso 11 febbraio)

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.4 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 12,47 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.3 Tahoe). Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo da una classificazione “k” che denota una certa lontananza dalla stabilità (sulla carta e non) della build; nonostante tutto, questa è la build più “stabile” tra quelle appena rilasciate da Apple.

Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 26.4

La prima build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23T5209m (e sostituisce la 23S620 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.3 lo scorso 11 febbraio).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che è cambiata la prima lettera del codice della build (da “S” a “T”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “m” e quindi risulta molto lontana dalla piena stabilità (sulla carta e non).

Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 26.4

La prima build in anteprima del quarto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5208m (sostituisce la 23K620 rilasciata come versione stabile di tvOS 26.3 e audioOS 26.3 l’11 febbraio scorso).

Come detto poco sopra per watchOS, anche in questo caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso partiamo da una classificazione “m” e, di conseguenza, siamo molto lontani dalla stabilità.

Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4

Il team di sviluppo inaugura il quarto ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 26.4 tramite la build 23O5209m (sostituisce la 23N620 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.3 lo scorso 11 febbraio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), partiamo anche in questo caso da una build “m” (siamo quindi lontani dalla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il quarto ciclo di sviluppo intermedio è quello che storicamente si configura come il più interessante per quanto concerne l’introduzione di nuove funzionalità su tutti i sistemi operativi (o almeno sulla maggior parte di essi).

Come abbiamo già avuto modo di dire durante i primi tre cicli di sviluppo intermedi, anche in questo caso c’è la speranza che il colosso di Cupertino possa cogliere l’occasione per integrare alcune di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC25 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate finora dopo la prima versione stabile.

C’è poi da capire quanto Apple fosse realmente in difficoltà con il nuovo Siri potenziato da Gemini e se ci sia effettivamente spazio per qualcosa di nuovo in ottica Apple Intelligence. Pubblicheremo presto un articolo con tutte le novità emerse dalle Beta 1.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 26.4, iPadOS 26.4 e macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le prime beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.