Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2 e tvOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26” (eccetto visionOS 26).

In questo articolo, ci concentreremo sulla terza beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS e iPadOS, raccontandovi le principali novità emerse sui due sistemi operativi. Non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma ulteriori affinamenti e piccole novità che vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa aspettarci da iOS 26.2 e dagli altri OS 26.2

Il secondo ciclo di sviluppo intermedio non è storicamente molto interessante, anche se quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe cogliere l’occasione per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC25 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” e come primo aggiornamento intermedio.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e implementare nuove funzionalità. Prima di passare all’analisi delle novità (piuttosto interessanti) emerse dalle nuove versioni in anteprima, andiamo a fare un recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

Le novità emerse dalle beta 3 di iOS 26.2

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, terzo passo di questo ciclo di sviluppo che dovrebbe continuare fino a metà dicembre. Come quasi sempre accade, dal sistema operativo più popolare della Mela Morsicata emergono le novità più interessanti che andremo ad analizzare in breve nel seguito.

Ulteriori affinamenti alle animazioni e al Liquid Glass

Il Liquid Glass continua ad essere al centro della scena nello sviluppo di iOS 26.2 e, dopo gli affinamenti messi in campo dal team di sviluppo con la precedente beta 2, sembra esserci spazio per ulteriori affinamenti che arrivano con la beta 3.

Le animazioni diventano ancora più fluide

Già con la beta 2 le animazioni legate al Liquid Glass risultavano decisamente più fluide rispetto al passato e molto vicine a quelle mostrate da Apple durante la WWDC25. Con la beta 3, le animazioni risultano ancora più fluide, segno che i margini di miglioramento erano molti (e che le prime iterazioni di iOS 26 sono state ben lontane dalla perfezione nonostante siano state rilasciate agli utenti).

In iOS 26.2 beta 3, the Liquid Glass animation feels smoother than beta 2 pic.twitter.com/NyFV8AKulz — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Risolto un problema con il Liquid Glass della Livella nell’app Metro

Con la beta 2, Apple ha rivisto profondamente la Livella dell’app Metro giocando con il Liquid Glass per offrire un’esperienza utente diversa. Per quanto in linea con la nuova filosofia di design, la nuova UI presentava un problema.

Era infatti impossibile vedere il livello di inclinazione quando la linea attraversava l’orizzonte. La beta 3 corregge questo problema, segnalato da tantissimi utenti.

iOS 26.2 beta 3 tweaks the Liquid Glass animations in the Measure app pic.twitter.com/dBa8UPCWHa — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Con iOS 26.2 arriva una nuova opzione legata ad AirDrop

Dalla beta 1 di iOS 26.2 era emerso che Apple stesse mettendo a punto una nuova opzione a 30 giorni per AirDrop che avrebbe consentito agli utenti di abilitare la condivisione nelle vicinanze con un utente specifico e mantenerla attiva per 30 giorni.

Questa nuova opzione si concretizza con la beta 3, si chiama Manage Known AirDrop Contacts (lett. “Gestisci contatti AirDrop noti”) e viene descritta come segue: “Apparirai automaticamente per 30 giorni alle persone con cui hai condiviso un codice monouso” (via @aaronp613 su X).

Gli utenti potranno quindi autorizzare la condivisione AirDrop per 30 giorni anche con altri utenti che non hanno trai contatti: basterà condividere un codice monouso che manterrà attivo questo “ponte” di condivisione.

iOS 26.2 consentirà agli utenti giapponesi di scegliere un assistente predefinito diverso da Siri

Apple ha pubblicato un nuovo documento sul portale degli sviluppatori legato a una nuova funzionalità emersa dalla beta 3 di iOS 26.2, ovvero la possibilità di sostituire Siri come assistente vocale predefinito alla pressione del tasto laterale, suggerita dalla presenza di una nuova app di sistema chiamata SystemVoiceAssistant.

Con il documento, il colosso di Cupertino ha precisato che questa funzionalità è pensata nello specifico per gli utenti giapponesi, almeno per il momento: dall’inizio dell’anno, infatti, si vocifera che l’Unione Europea stia mettendo pressione ad Apple per “sbloccare” questa possibilità anche in Europa in ottica del DMA.

Altre modifiche minori dalla beta 3 di iOS 26.2

Al netto di queste tre novità, la beta 3 di iOS 26.2 porta con sé altre tre novità “minori” che riepiloghiamo brevemente di seguito (via MacRumors):

Notifiche di ipertensione su app di terze parti – Secondo le note di rilascio per gli sviluppatori di Apple, le notifiche relative all’ipertensione diventano disponibili per la lettura tramite una nuova API; le app di terze parti possono leggere queste informazioni (dall’app Salute).

– Secondo le note di rilascio per gli sviluppatori di Apple, le notifiche relative all’ipertensione diventano disponibili per la lettura tramite una nuova API; le app di terze parti possono leggere queste informazioni (dall’app Salute). Informativa sulla privacy – Accedendo per la prima volta all’account Apple dopo aver installato iOS 26.2, agli utenti comparirà una sorta di schermata di benvenuto che informa su alcune modifiche che investono l’informativa sulla privacy di Apple (modificata per spiegare meglio come Apple raccoglie e utilizza le informazioni personali dell’utente)

– Accedendo per la prima volta all’account Apple dopo aver installato iOS 26.2, agli utenti comparirà una sorta di schermata di benvenuto che informa su alcune modifiche che investono l’informativa sulla privacy di Apple (modificata per spiegare meglio come Apple raccoglie e utilizza le informazioni personali dell’utente) Impostazioni del Liquid Glass – quando si utilizza l’opzione “Opaco” nell’impostazione relativa al Liquid Glass che è stata introdotta con iOS 26.1, ora compare un avviso che informa del fatto che tale opzione non è compatibile con le impostazioni di accessibilità “Riduci trasparenza” e “Aumenta contrasto” (verranno disattivate automaticamente).

C’è una novità importante dalla beta 3 di iPadOS 26.2

Dalla serata di ieri è disponibile, sugli iPad supportati (quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019), la beta 3 “per lo sviluppo” di iPadOS 26.2, terzo passo di questo ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per qualche settimana.

Dalla terza versione in anteprima emerge un’importante novità, sequel del ritorno di Slide Over a cui abbiamo assistito nel precedente ciclo di sviluppo. Il team di sviluppo ha implementato modifiche alla funzionalità, consentendo agli utenti di trascinare un’app dal dock dell’iPad (o dai risultati della ricerca Spotlight) per inserirla direttamente in una finestra Slide Over o Split View.

L’anteprima della finestra cambia a seconda del fatto che gli utenti stiano trascinando l’app per posizionarla in modalità Splite View, in modalità Slide Over o a schermo intero. In soldoni, è stato ripristinato quasi del tutto il funzionamento disponibile con iPadOS 18, una sorta di “vero” multitasking (via @jlngi_ su X).

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 sui dispositivi compatibili. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta.