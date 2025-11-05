Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il secondo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26” (tranne per macOS 26 Tahoe).

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS, iPadOS e watchOS, raccontandovi le principali novità emerse. Come nel precedente ciclo di sviluppo, non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma di piccoli affinamenti e piccole novità di cui vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.2 (e iPadOS 26.2)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati, la beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.2 e iPadOS 26.2, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per più di un mese, probabilmente fino alla seconda metà di dicembre 2025, e che porterà con sé alcune novità che vanno oltre rispetto a quelle disponibili con la prima release stabile e con il primo aggiornamento intermedio rilasciato un paio di giorni fa.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate.

Lo scorso anno, il secondo ciclo di sviluppo intermedio portò al debutto nuove funzionalità di Apple Intelligence e non solo. Come già avvenuto con il primo precedente ciclo di sviluppo intermedio, quest’anno il livello non sembra essere paragonabile anche se qualcosina di interessante emerge comunque dalla beta 1 (che dovrebbe essere estesa a breve anche ai beta tester pubblici).

iOS 26.2 porterà in Europa la traduzione in tempo reale delle AirPods

Apple ha confermato che la funzione di traduzione in tempo reale per AirPods Pro 3 e AirPods 4 (modello con ANC) che sfrutta Apple Intelligence (ed è quindi compatibile solo con iPhone 15 Pro e modelli successivi) sarà disponibile in Europa con l’aggiornamento a iOS 26.2. Abbiamo parlato di questa funzionalità in occasione del lancio delle cuffie più recenti.

L’app Promemoria consentirà di aggiungere sveglie e timer ai promemoria

La beta 1 di iOS 26.2 mette a disposizione degli utenti una novità nell’app Promemoria (via 9to5Mac). Durante la programmazione di un promemoria, è ora possibile abilitare l’impostazione “Urgente” che richiede l’autorizzazione a poter programmare sveglie e timer. Si tratta dell’implementazione del nuovo framework AlarmKit di iOS 26. Gli utenti potranno quindi impostare un timer o una sveglia a partire dal promemoria.

iOS 26.2 porta gli slider del Liquid Glass nelle impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco

Con la beta 1 di iOS 26.2, il team di sviluppo ha implementato un elemento tipico del Liquid Glass in una parte dell’interfaccia utente che proponeva ancora il vecchio elemento non aggiornato.

Più precisamente, nelle impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco, selezionando l’orologio, è ora presente un cursore agggiornato in stile Liquid Glass per regolare lo spessore del font. Inoltre, sotto al carosello dei colori, è presente un nuovo cursore che permette di regolare il livello di trasparenza dell’orologio.

iOS 26.2 beta 1 introduces a Liquid Glass slider for your lock screen clock pic.twitter.com/aOBy49DHzq — Aaron (@aaronp613) November 4, 2025

Miglioramenti e nuove funzionalità per l’app Podcast

Con iOS 26.2 debutteranno tre novità per l’app Podcast, arricchita con una schermata di benvenuto (alla prima apertura post-aggiornamento) che fa una rapida panoramica sulle novità (via @aaronp613 su X).

Capitoli – vengono generati automaticamente, grazie all’IA, sugli episodi più lunghi di 10 minuti ma il creatore del podcast può modificarli o disattivare la generazione automatica. Apple ha dettagliato qui questa novità.

– vengono generati automaticamente, grazie all’IA, sugli episodi più lunghi di 10 minuti ma il creatore del podcast può modificarli o disattivare la generazione automatica. Apple ha dettagliato qui questa novità. Menzioni nei podcast – gli utenti vedranno e potranno seguire i podcast menzionati durante l’episodio dal lettore e dalla trascrizione; l’obiettivo è quello di migliorare la scoperta dei podcast tramite passaparola.

– gli utenti vedranno e potranno seguire i podcast menzionati durante l’episodio dal lettore e dalla trascrizione; l’obiettivo è quello di migliorare la scoperta dei podcast tramite passaparola. Da questo episodio – è una novità che mostra i link condivisi nelle note del podcast direttamente nella pagina dell’episodio e al momento giusto. Apple ha dettagliato qui questa novità.

Comoda aggiunta per l’app Freeform in arrivo con iOS 26.2

L’app Freeform di Apple, una sorta di lavagna infinita per prendere appunti, disegnare, sfogare la creatività con possibilità di condivisione e collaborazione, attende una comoda aggiunta che si concretizzerà con iOS 26.2 (ma è già disponibile in beta).

Agli strumenti disponibili, il team di sviluppo ha aggiunto le tabelle (nella schermata degli allegati dell’app). Gli utenti possono creare tabelle di varie dimensioni e aggiungere contenuti come testo ed elenchi al loro interno (via @aaronp613 su X).

Nuovo design per l’app Apple News

Con iOS 26.2 debutterà una versione rivista e aggiornata dell’app Apple News, già disponibile per i beta tester che eseguono la beta 1 (via 9to5Mac). Nella parte superiore della scheda Oggi sono stati aggiunti quattro collegamenti rapidi che portano direttamente alle sezioni corrispondenti. Con questi collegamenti in alto, nella parte bassa è stata aggiunta la nuova scheda Seguiti.

Altre novità minori (o nascoste) dalla beta 1 di iOS 26.2

La beta 1 di iOS 26.2 porta con sé anche alcune novità minori:

Nuova sezione dedicata agli avvisi di emergenza – tra le impostazioni delle notifiche ci sarà una nuova sezione per attivare/disattivare gli avvisi legati ai terremoti e alle minacce imminenti. Attualmente, gli Avvisi di emergenza sono in fondo nella pagina al percorso “Impostazioni > Notifiche” (via @aaronp613 su X).

– tra le impostazioni delle notifiche ci sarà una nuova sezione per attivare/disattivare gli avvisi legati ai terremoti e alle minacce imminenti. Attualmente, gli Avvisi di emergenza sono in fondo nella pagina al percorso “Impostazioni > Notifiche” (via @aaronp613 su X). Novità per “Flash LED per avvisi” – questa funzione di accessibilità (percorso “Impostazioni > Accessibilità > Audio ed effetti visivi”) verrà arricchita con una nuova opzione che consentirà di far lampeggiare lo schermo (alternativamente o al posto della torcia) quando arriva una notifica (via @aaronp613 su X).

Dal codice sorgente della beta 1 della prossima versione intermedia di iOS sono poi emersi alcuni indizi su cambiamenti che arriveranno in futuro:

Riferimenti a “Apple Creator Studio” – Non abbiamo la certezza di cosa possa essere; è sicuramente qualcosa in via di sviluppo di cui arriveranno più dettagli con le prossime beta.

– Non abbiamo la certezza di cosa possa essere; è sicuramente qualcosa in via di sviluppo di cui arriveranno più dettagli con le prossime beta. Piccolo cambiamento in vista per l’app Meteo – In futuro, l’app Meteo degli iPhone sarà in grado di fornire previsioni del tempo con precisioni “relative” (ad esempio “il prossimo venerdì pomeriggio”).

– In futuro, l’app degli iPhone sarà in grado di fornire previsioni del tempo con precisioni “relative” (ad esempio “il prossimo venerdì pomeriggio”). Opzione a 30 giorni per AirDrop in arrivo – gli utenti potranno sfruttare una nuova opzione che abilita la condivisione nelle vicinanze tramite AirDrop con un altro utente specifico e la mantiene attiva per 30 giorni.

C’è una novità anche dalla beta 1 di watchOS 26.2

Oltre alle novità emerse dalle beta 1 di iOS 26.2 e iPadOS 26.2, dobbiamo parlarvi di una novità che emerge dalla beta 1 di watchOS 26.2, disponibile da qualche ora su tutti gli Apple Watch compatibili (da Apple Watch Series 6 in avanti).

La novità coinvolge la funzione Qualità del sonno, la più interessante novità che Apple ha implementato per i propri smartwatch con la versione 26 di watchOS: per contesto, si tratta di una funzione che fornisce una misura (punteggio da 1 a 100 e giudizio) di quanto sia stata performante l’ultima sessione di sonno.

Con watchOS 26.2 cambieranno le soglie dei punteggi associate ai giudizi (diventeranno meno ottimistiche) e verrà anche rinominato uno dei giudizi: il tutto rispecchia i nuovi dati raccolti da Apple attraverso l’Apple Heart and Movement Study (lo studio che consente di perfezionare Qualità del sonno).

Queste modifiche verranno chiaramente rispecchiate anche su iOS 26.2 all’interno dell’app Salute. Mostriamo le nuove soglie dei punteggi in questa tabella comparativa.

watchOS 26.1 watchOS 26.2 Molto bassa

0-29 punti Molto bassa

0-40 punti Bassa

30-49 punti Bassa

41-60 punti Accettabile

50-69 punti Accettabile

61-80 punti Buona

70-89 punti Buona

81-95 punti Eccellente

90-100 punti Molto buona

96-100 punti

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2 e watchOS 26.2. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta.