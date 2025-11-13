Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2, su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla seconda beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS, iPadOS, macOS e tvOS, raccontandovi le principali novità emerse sui tre sistemi operativi. Non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma ulteriori affinamenti e piccole novità che vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa aspettarci da iOS 26.2 e dagli altri OS 26.2

Il secondo ciclo di sviluppo intermedio non è storicamente molto interessante, anche se quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe cogliere l’occasione per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC25 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” e come primo aggiornamento intermedio.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e implementare nuove funzionalità. Prima di passare all’analisi delle novità (piuttosto interessanti) emerse dalle nuove versioni in anteprima, andiamo a fare un recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le novità emerse dalle beta 2 di iOS 26.2 (e iPadOS 26.2)

Da qualche ora sono disponibili, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati (quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019), la beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.2 e iPadOS 26.2, secondo passo di questo ciclo di sviluppo che dovrebbe continuare fino a metà dicembre.

Come quasi sempre accade, dal sistema operativo più popolare della Mela Morsicata emergono le novità più interessanti che andremo ad analizzare in breve nel seguito.

iOS 26.2 darà una nuova “spinta” al Liquid Glass

Uno degli aspetti più controversi e chiacchierati di iOS 26 e di tutti gli altri OS 26 è senza dubbio il Liquid Glass, la più recente filosofia del colosso di Cupertino che gioca sulle trasparenze, sulle riflessioni e sulle rifrazioni.

Per far fronte alle numerose critiche ricevute, Apple ha cercato di affinare e migliorare il linguaggio di design per renderlo più leggibile, offrendo anche agli utenti la possibilità di “tornare indietro” a qualcosa che ricordasse più da vicino iOS 18.

La beta 2 di iOS 26.2 introduce alcuni cambiamenti evidenti legati al Liquid Glass, tra animazioni più fluide (quasi al livello di quelle mostrate in fase di presentazione lo scorso giugno) e non solo.

Le animazioni diventano più fluide

Con la beta 2 di iOS 26.2, Apple ha migliorato sensibilmente le animazioni di apertura dei menù: queste animazioni sono diventate molto più fluide rispetto a quelle disponibili finora.

The Liquid Glass animation in iOS 26.2 beta 2 is amazing, feels like what was shown off at WWDC pic.twitter.com/J6YruZz4cR — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

Il comportamento si avvicina a quello mostrato alla WWDC25

Se questo nuovo livello di fluidità venisse mantenuto anche nella versione finale di iOS 26.2, Apple avrebbe praticamente raggiunto il livello di fluidità delle animazioni mostrato durante la WWDC25.

Compared to iOS 26.1, the menu animation in the WWDC25 demo feels much more fluid and bouncy. pic.twitter.com/nRIMRRKeAe — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 30, 2025

Liquid Glass in alcuni elementi del Centro Notifiche

I pulsanti “X“, “Mostra meno” e “Elimina tutte le notifiche” del Centro Notifiche saranno aggiornati al Liquid Glass; le versioni disponibili su iOS 26.1 sono “piatte” e non rispettano i canoni della nuova filosofia di design (via u/mvbalan su Reddit).

Anche la Livella nell’app Metro verrà aggiornata al Liquid Glass

Con il prossimo aggiornamento intermedio, anche l’app Metro o, meglio, la scheda dedicata alla Livella, potrà contare su nuovi effetti visivi in ottica Liquid Glass che trasformano completamente l’interfaccia utente.

Someone at Apple is having way too much fun with Liquid Glass in iOS 26.2 beta 2 pic.twitter.com/Tybl5KpZZd — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

iOS 26.2 consentirà di disattivare la nuova funzionalità di CarPlay in Messaggi

Con la beta 2 di iOS 26.2, Apple ha aggiunto una nuova opzione per “semplificare” l’app Messaggi tra le impostazioni di CarPlay (via 9to5Mac): la nuova opzione si chiama Pinned Conversations (in italiano è “Messaggi in evidenza“).

Questo interruttore permette di disattivare i “Messaggi in evidenza” fissati in alto nell’app Messaggi sull’iPhone collegato a CarPlay, ripristinando il semplice elenco delle conversazioni sul sistema di infotainment dell’auto.

Tre nuove funzionalità per l’app Games

Apple Games, una delle nuove app che ha debuttato con iOS 26, riceverà alcune novità con il secondo aggiornamento intermedio del sistema operativo (via 9to5Mac):

Nuovi modi per filtrare la libreria dei giochi (in base ai titoli giocati dagli amici, ai titoli che supportano le sfide o alle dimensioni dei giochi).

Miglioramenti alla navigazione dell’app quando si utilizza un controller.

Aggiornamenti in tempo reale (durante le sessioni di gioco) per i punteggi delle sfide.

Nuovi sviluppi per la sezione dedicata agli avvisi di emergenza

Dalla beta 1 di iOS 26.2 è saltato fuori che Apple avrebbe dedicato una sezione delle impostazioni agli Avvisi di emergenza ma, a quanto pare, ciò non servirà al Colosso di Cupertino solo per fare maggiore chiarezza tra i menù delle impostazioni (via @aaronp613 su X).

Gli avvisi di emergenza “migliorati” (Enhanced Safety Alerts) sui dispositivi Apple (non solo iPhone ma anche Apple Watch) notificheranno gli utenti di eventi di emergenza, come terremoti o inondazioni, e saranno attivi per impostazione predefinita.

Questi avvisi saranno inviati agli utenti tramite qualsiasi connessione disponibile (Wi-Fi, Bluetooth, dati mobili) e si basano sulla posizione del dispositivo per determinare quali notifiche siano pertinenti per la regione in cui si trova l’utente. Apple non memorizzerà la posizione esatta del dispositivo.

La funzione verrà completata con l’opzione Improve Alert Delivery (lett. “Migliora la consegna degli Avvisi“) che potrà utilizzare la posizione approssimativa per migliorare ulteriormente tempestività e affidabilità delle notifiche.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un paio di novità dalla beta 2 di tvOS 26.2

La beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 26.2 nasconde alcune piccole novità legate al mondo Apple TV. La prima è il changelog ufficiale della prossima versione intermedia del sistema operativo (via @aaronp613 su X):

Apple TV+ ora è semplicemente Apple TV. Guarda tutti gli Apple Originals e vivi gli sport che ami.

La seconda riguarda la i profili dell’app Apple TV sia su tvOS che su smart TV di terze parti, funzionalità che verrà sdoganata a partire da tvOS 26.2 (via @aaronp613 su X).

Gli utenti potranno creare profili, inclusi quelli per bambini, associati a un Account Apple “principale” che fungerà da profilo gestore. Tali profili richiedono che il creatore abbia almeno 18 anni e consentono esperienze personalizzate (utente per utente) all’interno di Apple TV e su tvOS. Il profilo gestore potrà controllare le restrizioni sui contenuti e la capacità di effettuae acquisti e noleggi per gli altri profili associati. Per ciascun profilo, Apple raccoglierà e archivierà il dettaglio delle attività di riproduzione.

Ci sarà la possibilità di aggiornare un profilo collegato per trasformarlo in un profilo gestore con un Account Apple indipendente: questa manovra trasferirà la cronologia dei contenuti guardati ma non trasferirà acquisti e abbonamenti (che rimangono legati all’ex profilo gestore). Sarà ovviamente possibile eliminare un profilo in qualsiasi momento.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

C’è anche una novità sulla beta 2 di macOS 26.2 Tahoe

Dalla serata di ieri è disponibile anche la beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 26.2 Tahoe, versione in anteprima che aggiunge al sistema operativo una nuova funzione che può tornare utile soprattutto durante le videoconferenze (via 9to5Mac).

La nuova funzione si chiama Edge Light ed è pensata per migliorare la qualità dei video con una sorta di “flash” che sfrutta una porzione dello schermo, trasformata in una sorta di anello luminoso virtuale (simile a quello usato da molti creator).

Questa funzione, compatibile solo con i Mac dotati di chip Apple Silicon, sfrutta il Neural Engine dei computer Mac per rilevare il viso dell’utente, la posizione dell’inquadratura per regolare autonomamente il livello di illuminazione in modo che sia il più accurato possibile.

Quando l’utente sposta il cursore verso il bordo del display, Edge Light scomparirà per consentire l’accesso ai file o ai contenuti presenti sulla schermata senza dar fastidio all’utente stesso.

Le impostazioni collegate a questa nuova funzionalità sono presenti al fianco delle altre impostazioni legate alle videoconferenze (come Modalità Ritratto, Luce Studio, Reazioni e Sfondi). Edge Light è compatibile con app come FaceTime, WebEx, Zoom.

Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, tvOS 26.2 e macOS 26.2 Tahoe. Se dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta.