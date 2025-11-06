Nella serata italiana di martedì 4 novembre 2025, Apple ha avviato il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei propri sistemi operativi di ultima generazione (tranne per macOS 26 Tahoe), rilasciando la beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato le beta pubbliche e, a nemmeno due giorni dal rilascio delle beta “per lo sviluppo”, ha ritirato la beta 1 di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 per tutti i dispositivi che dispongono del modem Apple C1. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il ciclo di sviluppo di iOS 26.2 non parte sotto una buona stella

Abbiamo già avuto modo di raccontarvi le novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.2 (e iPadOS 26.2), rilasciata lo scorso 4 novembre a tutti gli sviluppatori registrati e in possesso di un dispositivo compatibile.

Il nuovo ciclo di sviluppo intermedio non è partito però nel migliore dei modi. Nella tarda serata italiana di ieri, infatti, Apple ha dovuto ritirare la beta 1 per i dispositivi che dispongono del modem Apple C1: questi sono iPhone 16e, iPhone Air e iPad Pro M5.

Inizialmente, come suggerito su X da Aaron Perris, l’aggiornamento risultava ancora disponibile per gli utenti in possesso di questi dispositivi e che sceglievano “Beta per lo sviluppo di iOS 26” ma, avviata la procedura di aggiornamento, questa falliva.

Qualche ora dopo, Apple ha completamente rimosso l’aggiornamento per questi dispositivi che non lo propongono più. Scorrendo tra i commenti al post citato poco sopra, leggiamo che un utente ha installato senza problemi l’aggiornamento sul suo iPhone Air mentre per alcuni utenti l’aggiornamento portava i dispositivi alla modalità di ripristino.

Apple non ha ancora diffuso dettagli ufficiali in merito a questa faccenda (e a perché il problema coinvolga solo i dispositivi con modem C1 mentre per tutti gli altri dispositivi risulata ancora disponibile).

È lecito attendersi una nuova build di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 che possa risolvere la problematica prima dell’apertura di questo ciclo di sviluppo anche ai beta tester pubblici. Vi aggiorneremo quando ciò avverrà.