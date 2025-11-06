A distanza di un paio di giorni dall’avvio del secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli altri OS 26, Apple ha avviato lo stesso ciclo di sviluppo anche per macOS 26 Tahoe, la più recente iterazione di macOS, e ha esteso ai beta tester pubblici rilasciato le prime beta pubbliche per gli altri sistemi operativi.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato la nuova beta 1 di macOS 26.2 Tahoe, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”, e le beta pubbliche di iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2 e tvOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple ha rilasciato la beta 1 di macOS 26.2 Tahoe

Con un paio di giorni di ritardo rispetto agli altri sistemi operativi di ultima generazione, Apple ha rilasciato la beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 26.2 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili (a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020).

La prima build in anteprima del secondo aggiornamento intermedio per la più recente versione di macOS è la 25C5031i (sostituisce la 25B78 rilasciata come versione stabile di macOS 26.1 Tahoe lo scorso 3 novembre).

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 17,99 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.1 Tahoe). Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo da una classificazione “i” che denota una certa lontananza dalla stabilità (sulla carta e non) della build.

Come installare la beta 1 di macOS 26.2 Tahoe

La nuova beta 1 del sistema operativo macOS 26.2 Tahoe è disponibile unicamente in versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono la più recente versione stabile di macOS 26 Tahoe, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Segnaliamo, inoltre, che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due versioni di macOS prescedenti a macOS 26:

Release Candidate di macOS 15.7.3 Sequoia tramite la build 24G407 (sostituisce la 24G325 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.2 Sequoia lo scorso 3 novembre)

(sostituisce la 24G325 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.2 Sequoia lo scorso 3 novembre) Release Candidate di macOS 14.8.3 Sonoma tramite la build 23J208 (sostituisce la 23J126 rilasciata come versione stabile di macOS 14.8 Sonoma lo scorso 3 novembre).

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple estende il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26” ai beta tester pubblici

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 1 pubbliche di iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2, versioni in anteprima che estendono il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26 ai beta tester pubblici.

Novità emerse durante questo ciclo di sviluppo: Le novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.2 (e iPadOS 26.2) iOS 26.2 porterà in Europa la traduzione in tempo reale delle AirPods L’app Promemoria consentirà di aggiungere sveglie e timer ai promemoria iOS 26.2 porta gli slider del Liquid Glass nelle impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco Miglioramenti e nuove funzionalità per l’app Podcast Comoda aggiunta per l’app Freeform in arrivo con iOS 26.2 Nuovo design per l’app Apple News Apple Music guadagna il supporto ai testi delle canzoni offline Altre novità minori (o nascoste) dalla beta 1 di iOS 26.2

C’è una novità anche dalla beta 1 di watchOS 26.2

Il rilascio avviene nonostante le beta 1 di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 siano stata ritirate per i dispositivi con modem Apple C1 (ovvero iPhone 16e, iPhone Air e iPad Pro M5) solo poche ore fa. Le build rilasciate ai beta tester pubblici sono le stesse rilasciate come “beta per lo sviluppo” un paio di giorni fa.

Come installare le beta pubbliche dei sistemi operativi Apple

I beta tester che erano già “sintonizzati” per ricevere le beta pubbliche, riceveranno le nuove versioni in anteprima come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema. Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS, iPadOS o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata, dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (basterà selezionare il profilo “Beta pubblica di xOS 26” alla voce “Aggiornamenti beta” della sezione “Aggiornamento software”).