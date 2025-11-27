DAZN vuole sbancare al Black Friday e decide di proporre a tutti una delle sue offerte più allettanti proposte finora solamente a una ristretta cerchia di clienti inattivi. Stiamo parlando dell’abbonamento DAZN Full ora disponibile per tutti a soli 19,99 euro al mese (valida per 12 mesi) senza vincoli di tenuta per tutto l’anno. Un’occasione limitata per accedere a tutto il catalogo sportivo, comprese tutte le partite di Serie A e Serie B, al prezzo più basso dell’anno.

Attiva DAZN Full in sconto a 19,99 euro al mese <<

(fai login al tuo account DAZN per verificare se sei idoneo: l’offerta compare in un pop-up dedicato)

DAZN Full a 19,99 euro al mese per 12 mesi: che offerta!

Il piano DAZN Full è quello più completo della piattaforma e consente di seguire tutta la Serie A TIM in diretta streaming, la Serie B, la UEFA Europa League, le principali competizioni europee di calcio, il basket, il tennis, la MotoGP, la boxe e molto altro. Con questa offerta, tutti possono abbonarsi a 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece del prezzo standard di 44,99 euro al mese.

Si tratta di un risparmio di 25 euro al mese rispetto al piano mensile tradizionale, per un totale di 300 euro su base annua. La promozione questa volta non è riservata solo a utenti selezionati ma a tutti ed è attivabile cliccando su Scegli Full in fase di acquisto abbonamento. L’offerta si riferisce al piano Full in versione mensile, quindi con possibilità di disdetta in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso.

Attenzione: come indicato sul sito, la promozione è valida fino al 28 novembre 2025 alle 23:59, salvo eventuali proroghe. Per verificare se il proprio account è idoneo, basta accedere con le proprie credenziali sul sito DAZN e controllare la presenza dell’avviso dedicato.

Cosa è incluso nell’abbonamento? Tutta l’offerta di DAZN, quindi: