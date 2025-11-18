Il Bonus Elettrodomestici 2025 è finalmente attivo e molti si stanno chiedendo dove poter utilizzare questo contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Stiamo parlando del bonus statale che sconta del 30% (fino a un massimo di 100 o 200 euro in base all’ISEE) l’acquisto di un nuovo elettrodomestico in sostituzione di uno meno efficiente.

Vi abbiamo già spiegato come funziona e come richiedere il bonus elettrodomestici 2025, in questo articolo vi spieghiamo dove e come utilizzarlo per acquistare online, e su quali piattaforme e-commerce.

Dove utilizzare il bonus elettrodomestici online

Attualmente, il Bonus Elettrodomestici 2025 può essere utilizzato solo presso specifici rivenditori che hanno aderito all’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per quanto riguarda gli acquisti online, al momento sono disponibili tre principali piattaforme che accettano il contributo:

MediaWorld si è posizionata come una delle prime catene a supportare pienamente il bonus, offrendo la possibilità di utilizzarlo sia nei negozi fisici che attraverso il proprio sito e-commerce. La procedura online è semplificata: basta generare il codice bonus dall’app IO, selezionare un prodotto con l’etichetta “Bonus Elettrodomestici”, inserire il codice fiscale e il codice bonus durante il checkout.

Unieuro ha aderito all'iniziativa ma attualmente permette l'utilizzo del bonus solo nei punti vendita fisici, non supportando ancora gli acquisti online ma compatibile con gli ordini online con ritiro in negozio. Tuttavia, la catena ha creato una sezione dedicata con tutti i prodotti compatibili identificabili dal bollino verde "Bonus Elettrodomestici 2025".

Comet rappresenta la terza opzione per gli acquisti online, permettendo di sfruttare il contributo attraverso la propria piattaforma digitale con modalità simili a quelle di MediaWorld.

Il bonus elettrodomestici è valido su Amazon?

La domanda più gettonata però è: il Bonus Elettrodomestici 2025 è utilizzabile su Amazon? Al momento al risposta è negativa. Il colosso dell’e-commerce non ha ancora implementato il sistema necessario per accettare questo tipo di contributo governativo. Questo significa che, nonostante Amazon offra un’ampia gamma di elettrodomestici delle marchi aderenti all’iniziativa (come Samsung, LG, Bosch, Electrolux e molti altri), non è possibile applicare lo sconto del 30% previsto dal bonus. Le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore, nel caso aggiorneremo questa pagina.

Come massimizzare l’utilizzo del bonus online

Per sfruttare al meglio il contributo governativo, vi consigliamo di confrontare i prezzi tra le piattaforme disponibili prima dell’acquisto. MediaWorld, Unieuro e Comet spesso propongono offerte competitive, e l’applicazione del bonus può rendere ancora più vantaggioso l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica superiore.

Ricordate che il bonus ha una validità di 15 giorni dall’erogazione (qui vi spieghiamo come richiederlo) e può essere utilizzato una sola volta per famiglia anagrafica. L’importo varia in base all’ISEE: fino a 100 euro per chi ha un ISEE superiore a 25.000 euro o non lo presenta, fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a tale soglia.