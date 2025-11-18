Il Bonus Elettrodomestici 2025 è finalmente attivo e molti si stanno chiedendo dove poter utilizzare questo contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Stiamo parlando del bonus statale che sconta del 30% (fino a un massimo di 100 o 200 euro in base all’ISEE) l’acquisto di un nuovo elettrodomestico in sostituzione di uno meno efficiente.
Vi abbiamo già spiegato come funziona e come richiedere il bonus elettrodomestici 2025, in questo articolo vi spieghiamo dove e come utilizzarlo per acquistare online, e su quali piattaforme e-commerce.
Dove utilizzare il bonus elettrodomestici online
Attualmente, il Bonus Elettrodomestici 2025 può essere utilizzato solo presso specifici rivenditori che hanno aderito all’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per quanto riguarda gli acquisti online, al momento sono disponibili tre principali piattaforme che accettano il contributo:
- MediaWorld si è posizionata come una delle prime catene a supportare pienamente il bonus, offrendo la possibilità di utilizzarlo sia nei negozi fisici che attraverso il proprio sito e-commerce. La procedura online è semplificata: basta generare il codice bonus dall’app IO, selezionare un prodotto con l’etichetta “Bonus Elettrodomestici”, inserire il codice fiscale e il codice bonus durante il checkout.
- Unieuro ha aderito all’iniziativa ma attualmente permette l’utilizzo del bonus solo nei punti vendita fisici, non supportando ancora gli acquisti online ma compatibile con gli ordini online con ritiro in negozio. Tuttavia, la catena ha creato una sezione dedicata con tutti i prodotti compatibili identificabili dal bollino verde “Bonus Elettrodomestici 2025”.
- Comet rappresenta la terza opzione per gli acquisti online, permettendo di sfruttare il contributo attraverso la propria piattaforma digitale con modalità simili a quelle di MediaWorld.
Il bonus elettrodomestici è valido su Amazon?
La domanda più gettonata però è: il Bonus Elettrodomestici 2025 è utilizzabile su Amazon? Al momento al risposta è negativa. Il colosso dell’e-commerce non ha ancora implementato il sistema necessario per accettare questo tipo di contributo governativo. Questo significa che, nonostante Amazon offra un’ampia gamma di elettrodomestici delle marchi aderenti all’iniziativa (come Samsung, LG, Bosch, Electrolux e molti altri), non è possibile applicare lo sconto del 30% previsto dal bonus. Le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore, nel caso aggiorneremo questa pagina.
Come massimizzare l’utilizzo del bonus online
Per sfruttare al meglio il contributo governativo, vi consigliamo di confrontare i prezzi tra le piattaforme disponibili prima dell’acquisto. MediaWorld, Unieuro e Comet spesso propongono offerte competitive, e l’applicazione del bonus può rendere ancora più vantaggioso l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica superiore.
Ricordate che il bonus ha una validità di 15 giorni dall’erogazione (qui vi spieghiamo come richiederlo) e può essere utilizzato una sola volta per famiglia anagrafica. L’importo varia in base all’ISEE: fino a 100 euro per chi ha un ISEE superiore a 25.000 euro o non lo presenta, fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a tale soglia.
Tutti i prodotti compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Lavatrici – alcuni esempi:
- SAMSUNG WW90DB7U94GBU3 LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 25 programmi, Profondità 60 cm, Nero, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
- LG F4WR6010AGW AI DD LAVATRICE, Caricamento frontale, 10 kg, 12 programmi, Profondità 56,5 cm, Bianca, livello rumorosità centrifuga 71 dB(A), Classe A
- ELECTROLUX EW6FCH19G LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 14 programmi, Profondità 63,6 cm, BIANCO, livello rumorosità centrifuga 76 dB(A), Classe A
Tutte le lavatrici compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Asciugatrici – alcuni esempi:
- Asciugatrice ELECTROLUX EW9H39A, a pompa di calore, 9 kg, profondità 63,6 cm, funzione Refresh, Silent, Enery Save, time save, Classe A
- Asciugatrice AEG TR8HGCH8B, a pompa di calore, 8 Kg, profondità 63,6 cm, Tecnologia absolutecare, sensidry:, Classe B
- BOSCH WQB245B0IT asciugatrice, 61,3 cm, Classe C
Tutte le asciugatrici compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Lavastoviglie – alcuni esempi:
- BOSCH SMS4ECI28E LAVASTOVIGLIE, 60 cm, Classe A
- WHIRLPOOL WFO 3O41 PL X LAVASTOVIGLIE, 60 cm, Classe C
- HOTPOINT HA3FC10BS7A0S LAVASTOVIGLIE, 45 cm, Classe C
Tutte le lavastoviglie compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Forni – alcuni esempi:
- ELECTROLUX EOH2H00BX FORNO INCASSO, dimensoni: L 59,5 cm – A 58,9 cm – P 56 cm, classe A
- HOTPOINT ARISTON HAO 854PS X FORNO INCASSO, dimensoni: L 59,5 cm – A 59,5 cm – P 57 cm, Inox, classe A++
- SMEG SF64M3TVX FORNO INCASSO, dimensoni: L 59,7 cm – A 59,2 cm – P 54,8 cm, classe A
Tutti i forni compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Piani cottura – alcuni esempi:
- MIELE KM 7466 FR 125Y PIANO COTTURA A INDUZIONE, 4 zone di cotura, dimensioni: L 62,6 cm, P 52,6 cm, piano in Vetroceramica, Vetroceramica Nero
- WHIRLPOOL WL S2177 CPNE PIANO COTTURA, 4 zone di cotura, dimensioni: L 77,3 cm, P 51,3 cm, piano in Vetroceramica, Nero
- INDESIT IS 83Q60 NE PIANO COTTURA A INDUZIONE, 4 zone di cotura, dimensioni: L 59 cm, P 51 cm, piano in Vetroceramica, Nero
Tutti i piani cottura compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
Frigoriferi e congelatori – alcuni esempi:
- SAMSUNG RB34C775CS9/EF FRIGORIFERO COMBINATO
- BOSCH KGN392LAG FRIGORIFERO COMBINATO
- MIELE KS 4383 DD El, FRIGORIFERO VERTICALE, Classe D
Tutti i frigoriferi compatibili con il Bonus Elettrodomestici da MediaWorld
