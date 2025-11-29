Se siete alla ricerca di uno smart ring dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, allora l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. In occasione del Black Friday (che si estenderà fino al prossimo 2 dicembre), Amazon ha infatti ben deciso di proporre lo smart ring Amazfit Helio ad un prezzo da non perdere, con il 41% di sconto rispetto al prezzo originariamente consigliato dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme tutti i dettagli, le principali funzionalità e le specifiche tecniche.

Amazfit Helio: il controllo in un dito

Con Amazfit Helio è possibile avere accesso al controllo di svariati parametri vitali, tra cui in primis la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, i livelli di stress e il monitoraggio del sonno. Il sonno in particolare rappresenta un processo importante per il benessere dell’utente, che qui viene inquadrato nelle sue diverse caratteristiche, come la qualità, le diverse fasi che lo compongono e la respirazione, con la possibilità di fornire dei veri e propri report giornalieri.

Amazfit Helio offre poi un buon livello di resistenza, grazie alla sua composizione in lega di titanio che assicura un’ottima durabilità nel tempo, nonostante il peso (pari ad appena 4 grammi) esiguo e un design minimale. Ottima in questo caso l’autonomia, con una durata totale (teorica) in grado di arrivare fino a 4 giorni.

Ogni prestazione d’allenamento fuori (o dentro) casa viene costantemente monitorata: a quel punto, è possibile sincronizzare i dati raccolti dallo smart ring con le principali app di fitness presenti in commercio. Amazfit Helio si integra poi con lo smartwatch Amazfit e soprattutto con l’app Zepp (scaricabile gratuitamente su sistema operativo Android e iOS) per visualizzare immediatamente e tenere sotto controllo i dati completi di ogni parametro vitale nel corso della giornata. Nessuna preoccupazione anche al mare, in piscina o sotto la doccia: Amazfit Helio è infatti resistente all’acqua fino ad un massimo di 10 atmosfere.

Se siete interessati ad acquistarlo, Amazfit Helio è disponibile in offerta su Amazon (nella sua taglia 12) a soli 99,90 euro, contro i 169 euro del prezzo suggerito dalla compagnia produttrice. Come sempre vi ricordiamo che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui grazie alla sottoscrizione a Prime avrete la possibilità di riceverlo gratuitamente presso il vostro domicilio in appena un giorno lavorativo. Affrettatevi, l’offerta è esclusivamente riservata al periodo del Black Friday, che terminerà il prossimo 2 dicembre!

