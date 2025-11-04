A circa settimana dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 26.1 Tahoe, primo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che a differenza dei primi aggiornamenti degli anni scorsi non porta con sé grossissime novità, affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Arriva macOS 26.1 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26.1 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. Il primo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS arriva dopo quasi due mesi dal rilascio della prima versione stabile.

La build che porta con sé il primo aggiornamento intermedio del nuovo macOS è la 25B78 (sostituisce la 25A362 rilasciata come versione stabile di macOS 26.0.1 Tahoe lo scorso 29 settembre).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al primo aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per le due precedenti versioni di macOS:

macOS 15.7.2 Sequoia tramite la build 24G325 (sostituisce la 24G231 rilasciata lo scorso 29 settembre come versione stabile di macOS 15.7.1 Sequoia)

(sostituisce la 24G231 rilasciata lo scorso 29 settembre come versione stabile di macOS 15.7.1 Sequoia) macOS 14.8.2 Sonoma tramite la build 23J126 (sostituisce la 23J30 rilasciata lo scorso 29 settembre come versione stabile di macOS 14.8.1 Sonoma).

Le note di rilascio di macOS 26.1 Tahoe

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento intermedio sui computer della Mela morsicata.

Questo aggiornamento include le seguenti funzionalità e miglioramenti: Ora in Impostazioni puoi scegliere il tuo aspetto preferito per Liquid Glass tra lo stile traslucido predefinito e una nuova versione più opaca che riduce la trasparenza del materiale nelle app e nelle notifiche sulla schermata di blocco.

AutoMix in Apple Music ora è disponibile tramite AirPlay.

È stata migliorata la qualità dell’audio delle chiamate FaceTime in situazioni con larghezza di banda ridotta.

Per i profili esistenti per bambini con età compresa tra 13 e 17 anni, l’opzione “Sicurezza delle comunicazioni” e i filtri dei contenuti web per limitare l’accesso ai siti per adulti sono ora abilitati di default (l’età varia in base al paese o alla zona).

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 26.1 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 105 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 15.7.2 Sequoia e qua il bollettino per macOS 14.8.2 Sonoma.

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Computer Mac compatibili con macOS 26.1 Tahoe

Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 26 Tahoe, ricordando che rimane valida la differenziazione tra quelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservate ai Mac con Apple Silicon M1 e versioni più recenti.