Mancano ormai meno di due mesi al lancio degli attesissimi iPhone 17, i prossimi iPhone della serie numerata che Apple presenterà nelle fasi finali dell’estate 2025.

Rispetto al passato, i prossimi Melafonini dovrebbero presentare interessanti modifiche estetiche e funzionali ma anche un avvicendamento all’interno della gamma. La carne al fuoco è davvero tanta e le indiscrezioni continuano a susseguirsi: è quindi bene mettere insieme tutto ciò che è trapelato negli ultimi mesi. Mettetevi comodi, iniziamo.

La gamma sarà composta ancora da quattro modelli

La gamma iPhone 17 sarà costituita ancora una volta da quattro modelli ma, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi (più volte) in passato, cambierà qualcosa nella formazione.

Rimarranno i due modelli “Pro”, ovvero iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, ma ci sarà un avvicendamento nella gamma “base”: all’iPhone 17, verrà affiancato l’inedito (e sottilissimo) iPhone 17 Air, ennesimo esperimento del colosso di Cupertino che negli anni ha faticato a trovare la quadra con il quarto modello della gamma (prima mini, poi Plus, ora Air).

Tutti e quattro gli iPhone della gamma 2025 debutteranno con iOS 26, la prossima generazione del sistema operativo iOS che è stata presentata ufficialmente alla WWDC25 e sta già vivendo il suo lungo ciclo di sviluppo (siamo alla beta 3 per sviluppatori).

Apple iPhone 17

Partiamo in questo rumor recap da iPhone 17, il modello “base” della gamma che riproporrà sostanzialmente quanto visto dal predecessore in termini di design ma che dovrebbe essere di tutt’altra pasta dal punto di vista delle specifiche.

Per la prima volta in assoluto, anche il modello d’ingresso potrà contare su un pannello OLED con refresh rate a 120 Hz: addio, quindi, agli obsoleti 60 Hz, ma non sembra essere ancora tempo della tecnologia ProMotion (il pannello non regolerà dinamicamente il refresh rate a seconda dei contenuti visualizzati); di conseguenza, potrebbbe non essere supportato l’Always-on Display.

Rumor precedenti suggerivano che iPhone 17 avrebbe goduto di un display più grande, da 6,2 o addirittura 6,3 pollici come il modello Pro: ciò dovrebbe essere raggiunto principalmente attraverso ottimizzazioni delle cornici. Resta presente la Dynamic Island. Per il resto, questo iPhone dovrebbe essere realizzato con telaio in alluminio e vetro (Ceramic Shield all’anteriore).

In generale dovremmo avere miglioramenti sul fronte dell’ergonomia, con l’obiettivo di migliorare la presa e il comfort durante l’utilizzo. Al posteriore resta lo stesso design per il comparto fotografico: sensori disposti in verticale all’interno di una pillola ovale leggermente sporgente. In termini hardware, dovremmo trovare nuovamente una fotocamera principale da 48 megapixele una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Frontalmente, sono previste una fotocamera da 24 megapixel (passo in avanti rispetto al modello precedente) e la sensoristica per il Face ID.

Sotto al cofano dovrebbe battere il chip A19, evoluzione diretta del chip A18 presente sui modelli base della gamma iPhone 16 (sarà nuovamente un chip realizzato a 3 nm). A fargli compagnia, sono previsti 8 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Sul fronte della connettività, sono attesi 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e una porta USB-C.

È prevista l’implementazione di una batteria leggermente più capiente con supporto alla ricarica cablata a 30 W e alla ricarica wireless con MagSafe in versione aggiornata (e potenziata) rispetto a quello presente sul modello 2024.

Per quanto concerne le colorazioni, il colosso di Cupertino starebbe valutando varie soluzioni e, tra quelle spoilerate di recente, sembra che possano essere aggiunte alle opzioni una colorazione verde (diversa da quella di iPhone 16) e una colorazione viola (che potrebbe sostituire quella rosa/fucsia).

Apple iPhone 17 Air

Proseguiamo con iPhone 17 Air, candidato a essere l’iPhone più sottile di sempre con uno spessore di appena 5,5 mm. Questo modello prenderà il posto del modello Plus all’interno della gamma, rappresentando una specie di ventata d’aria fresca per l’intera gamma iPhone. Sul fronte dei materiali, Apple proporrà un telaio in titanio (come Samsung Galaxy S25 Edge) e fronte/retro in vetro.

Smartphone sottile si traduce in batteria sottile: il punto debole di questo iPhone sarà la batteria. Per quanto il tutto possa essere un po’ calmierato dalla presenza del modem C1 (che si comporta bene su iPhone 16e) in accoppiata con un chip ancor più raffinato rispetto a quello della generazione attuale (l’A19 di cui parlavamo poco sopra), rumor recenti parlano di un’unità da appena 2.800 mAh.

Altra caratteristica distintiva dello smartphone dovrebbe essere il comparto fotografico, sia esteticamente (barra orizzontale che sporge dalla scocca) che funzionalmente (singolo sensore da 48 megapixel, proprio come su iPhone 16e). Il display dovrebbe essere da 6,6 pollici (risoluzione 1.260 x 2.740 pixel), leggermente più piccolo di quello dell’attuale iPhone 16 Plus: si parla di un pannello OLED a 120 Hz con tecnologia ProMotion e supporto all’Always-on display (come i modelli Pro, passo in avanti rispetto al modello base).

Sarà presente, come di consueto, la Dynamic Island ma su iPhone 17 Air potremmo trovare una diversa disposizione di fotocamera frontale da 24 megapixel (che dovrebbe essere spostata a sinistra) e sensoristica per il Face ID (che dovrebbe essere spostata a destra).

Sul fronte delle colorazioni, iPhone 17 Air dovrebbe offrire quattro alternative: alle classiche Black e Silver, dovrebbero aggiungersi la Light Gold (un oro molto chiaro per non risultare pacchiano) e la Light Blue (una colorazione che riprende la colorazione celeste che ha debuttato con MacBook Air M4).

Apple iPhone 17 Pro e Pro Max

Esauriti i discorsi sui due modelli “base” della gamma, passiamo a iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, destinati ad essere ancora una volta il fiore all’occhiello della gamma iPhone e, come di consueto, designati per portare al debutto svariate novità sotto la scocca ma anche e soprattutto, come vedremo fra poco, sul fronte del design.

Lato performance, i due smartphone dovrebbero ruotare attorno all’inedito chip A19 Pro (ammesso che Apple confermi questa nomenclatura), realizzato ancora una volta a 3 nm da TSMC (per i 2 nm bisognerà attendere ancora un po’) ma con processo produttivo N3P (come Apple Silicon M5), più affinato rispetto al N3E che caratterizza l’A18 Pro degli iPhone 16 Pro (e gli Apple Silicon M4).

Questo chip è destinato a portare miglioramenti sia sul fronte delle prestazioni (anche e soprattutto in ottica IA) che sul fronte dell’efficienza energetica. Dagli 8 GB di RAM dovremmo passare a 12 GB sui modelli Pro (alcuni rumor danno come “possibile” questo upgrade anche sui modelli base).

Pare poi che dalle parti di Cupertino stiano affrontando seriamente la questione della dissipazione del calore e con gli iPhone 17 Pro potrebbe debuttare un sistema di raffreddamento a camera di vapore, qualcosa di comune nel panorama Android ma di mai visto nel mondo della Mela morsicata.

C’è poi spazio per alcune indiscrezioni che suggeriscono l’implementazione di batterie più capienti, del supporto alla ricarica cablata a 35 W e di un sistema MagSafe migliorato per velocizzare la ricarica wireless.

Finalmente qualcosa di (leggermente) diverso sul fronte del design

I modelli Pro della gamma iPhone 2025 offriranno un design notevolmente rivisto rispetto al passato, principalmente nella zona posteriore. Abbiamo ormai preso familiarità con il design rinnovato del comparto fotografico, caratterizzato da una placca rettangolare che attraversa l’intera scocca da un estremo all’altro.

Questa “isola” che ospita il comparto fotografico dovrebbe essere “fusa” in un blocco unico con la scocca posteriore (sfruttando una sorta di lega di vetro e alluminio) dalla quale sporgerà di circa 2 mm. Al suo interno, i sensori manterranno la solita disposizione a triangolo (solo flash LED e sensore LiDAR verranno spostati a destra).

Dal punto di vista dell’hardware fotografico, sugli iPhone 17 Pro dovrebbe debuttare un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel, pareggiando gli altri due sensori in termini di risoluzione e aprendo le porte alla registrazione multi-sensore con qualità di pari livello. All’anteriore, invece, dovrebbe debuttare una nuova fotocamera TrueDepth da 24 megapixel (che, come anticipato, troverà posto anche sui modelli “base”).

Rimanendo sulla parte frontale, l’unico dei due iPhone “Pro” della gamma 2025 a offrire qualcosa di innovativo potrebbe essere iPhone 17 Pro Max: qualche mese fa si parlava di una Dynamic Island dalle dimensioni ridotte (grazie all’implementazione di componenti evoluti per il Face ID, ennesimo passo verso la sensoristica integrata sotto al display).

Queste voci si sono pian piano raffreddate nel tempo, forse perché il discorso verrà “ripreso” con gli iPhone 18. Ritornando ai Pro della gamma iPhone 17, non dovrebbero cambiare le dimensioni dei pannelli dei due dispositivi: 6,3 pollici per il Pro e 6,9 pollici per il Pro Max; sembra che Apple abbia intenzione di provare a ottimizzare ulteriormente le cornici che circondano il pannello.

Tornando al posteriore, ci sono altre due curiosità: la prima riguarda la posizione del logo Apple, spostato verso il basso per “armonizzare” il design generale; la seconda riguarda le colorazioni disponibili che dovrebbero essere cinque in tutto: alle quattro presenti nella seguente galleria di render, ovvero Silver (argento), Orange (ramato), Dark Blue (blu scuro) e Black (grigio molto scuro), dovrebbe aggiungersi una particolare colorazione Transparent che richiama il Liquid Glass di iOS 26.

Previous Next Fullscreen

Quando arriveranno (e quanto costeranno) i prossimi iPhone?

Solitamente Apple lancia i nuovi iPhone della serie numerata nel mese di settembre: giusto per citare il dato sulle ultime tre generazioni, gli iPhone 14 sono stati presentati mercoledì 7 settembre 2022, gli iPhone 15 sono stati presentati martedì 12 settembre 2023 e gli iPhone 16 sono stati presentati lunedì 9 settembre 2024.

Gli iPhone 17 potrebbero essere annunciati ufficialmente da Apple nella settimana che va da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre 2025 (con lunedì, martedì e mercoledì di quella settimana le date più probabili).

Capitolo prezzi, è difficile fare precise ma la questione legata ai dazi potrebbe giocare a sfavore dei potenziali acquirenti, costringendo Apple ad aumentare il listino complessivo rispetto ai modelli 2024 (almeno per i tre modelli confermati rispetto alla generazione precedente). Poi c’è la questione iPhone 17 Air, che potrebbe costare di più rispetto al vecchio Plus.

Proviamo a dare alcuni range di prezzo, ipotizzando che possa essere finalmente eliminata la versione da 128 GB per il modello Pro e che iPhone 17 Air prenda il “posto” del Plus come collocazione all’interno della gamma:

iPhone 17 compreso tra 979/1.019 euro (128 GB) e 1.359/1.399 euro (512 GB)

compreso tra (128 GB) e (512 GB) iPhone 17 Air compreso tra 1.129/1.169 euro (128 GB) e 1.509/1.549 euro (512 GB)

compreso tra (128 GB) e (512 GB) iPhone 17 Pro compreso tra 1.369/1.409 euro (256 GB) e 1.869/1.909 euro (1 TB)

compreso tra (256 GB) e (1 TB) iPhone 17 Pro Max compreso tra 1.489/1.529 euro (256 GB) e 1.989/2.029 euro (1 TB)

Per questo rumor recap sugli iPhone 17 è tutto. Man mano che ci andremo avvicinando al lancio effettivo dei nuovi iPhone, le indiscrezioni continueranno a migliorare in termini di qualità e precisione. Torneremo presto con un nuovo “episodio” di questa saga per raccontarvi tutte le novità che andranno emergendo nelle prossime settimane.