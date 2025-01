Ormai da mesi si rincorrono rumor sempre più insistenti su iPhone 17 Air, inedita tipologia di iPhone che Apple dovrebbe annunciare in questo 2025 come membro della gamma prossima gamma iPhone, al fianco di iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Sebbene non vi siano certezze sul nome effettivo (e definitivo) che avrà lo smartphone (si parla di Air come sugli iPad), sembra sempre più probabile che verrà proposto dal colosso di Cupertino come erede di iPhone 16 Plus, smartphone che rimarrebbe l’ultimo esponente di questa stirpe. In questo articolo andiamo a mettere insieme tutti i rumor trapelati sul prossimo melafonino, non prima di analizzare i motivi che potrebbero spingere Apple a optare per questo cambio di rotta.

Quali motivi spingono Apple a realizzare iPhone 17 Air?

Non è la prima volta che, dalle parti di Cupertino cerchino un mezzo per mischiare le carte e dare una spinta, soprattutto generata dalla curiosità per la novità, alla gamma iPhone: dall’introduzione dei modelli Plus (con iPhone 6 Plus del 2014) all’introduzione di iPhone X (2017), passando per l’introduzione del distinguo tra modelli base e modelli Pro (con gli iPhone 2018, scelta resa evidente con gli iPhone 11 del 2019).

Nel 2020, hanno funestato dalla pandemia del COVID-19, c’è stata una svolta storica per il colosso di Cupertino che, per la prima volta, ha proposto una line-up composta da 4 diversi modelli, tutti dotati di 5G, con l’aggiunta di un modello ultra-compatto: iPhone 12 mini. Per la generazione 2021 non abbiamo assistito a stravolgimenti, con iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Il 2022 ha sancito l’abbandono del modello mini, pensionato dopo due sole generazioni a causa di vendite molto sotto le aspettative, e sostituito con qualcosa di diametralmente opposto, ovvero un modello che portasse le dimensioni del flagship assoluto (Pro Max) sulla gamma “base”. Ecco che, al fianco di iPhone 14, debutta iPhone 14 Plus.

Previous Next Fullscreen

La line-up è stata mantenuta invariata anche nel 2023 (con gli iPhone 15) e nel 2024 (con gli iPhone 16) ma nel 2025, per la prima volta dopo tre anni, si appresta a subire un nuovo stravolgimento con i prossimi iPhone 17. La causa? Semplice: il modello Plus è quello che vende meno.

iPhone 17 Air, quindi, nasce(rà) dalla volontà di trovare (finalmente) una quadra al quarto modello della gamma iPhone, lo smartphone definitivo che possa effettivamente rappresentare qualcosa di diverso, sia dal modello base della gamma che dai modelli Pro, troppo vicini come dimensioni e, soprattutto nel caso del Pro “piccolino”, come prezzo.

Al netto dei ragionamenti “interni”, c’è poi un altro elemento da tenere in considerazione: la tendenza del mercato. In occasione del lancio dei Galaxy S25, Samsung ha messo in mostra (senza annunciarlo) l’inedito Samsung Galaxy S25 Edge (precedentemente noto come Slim), uno smartphone sottilissimo che sembra il perfetto antagonista per l’inedito prodotto della Mela morsicata: si prospetta una nuova sfida tra i due colossi tecnologici.

iPhone 17 Air: il punto su tutti i rumor emersi finora

Inquadrata la situazione che dovrebbe portare al debutto di iPhone 17 Air, andiamo a mettere insieme tutti i rumor che sono trapelati finora, inclusi i più recenti, sull’inedito smartphone della Mela morsicata.

Sarà l’iPhone più sottile di sempre

iPhone 17 Air sarà l’iPhone più sottile di sempre. Queste voci si rincorrono da tempo e, in fin dei conti, sembrano le più attendibili perché è chiaro che, dalle parti di Cupertino, stiano proprio puntando sull’effetto wow, realizzando uno smartphone leggermente (frazioni di millimetro) più spesso di un iPad Pro.

Le seguenti immagini, realizzate da MacRumors, evidenziano le differenze di spessore (in scala) tra iPhone 17 Air (5,5 mm), iPad Pro (5,1 mm) e iPhone 16 Pro Max (8,25 mm). Bisogna effettivamente vedere quanto possa essere resistente uno smartphone dallo spessore così esiguo. Siamo comunque certi che gli ingegneri Apple abbiano fatto (e stiano facendo) tutte le considerazioni e le prove del caso, memori della finaccia che fecero molti iPhone 6 Plus.

La batteria potrebbe essere il punto debole

Lo spessore ridotto comporta una serie di scelte di compromesso non indifferenti. La prima di esse riguarderà la batteria, probabile punto debole anche di Samsung Galaxy S25 Edge che dovrebbe offrire un’unità da circa 3900 mAh, decisamente ridotta rispetto a quella di uno smartphone spesso delle sue stesse dimensioni in pianta.

Il noto leaker cinese Digital Chat Station, ha recentemente condiviso un post su Weibo che parlava proprio di questo argomento, dicendo che smartphone del genere (il modello targato Samsung e, appunto, iPhone 17 Air), non avrebbero potuto avere batterie superiori ai 4000 mAh, dal momento che per queste batterie sono usate tecnologie “standard”.

Che display potrebbe avere?

Non sembra esserci nessun motivo (e nessun vantaggio) che possa spingere Apple a togliere i display OLED dai propri iPhone: anche iPhone 17 Air dovrebbe averne uno e, sulle dimensioni del pannello, si parla tra i 6,6 e i 6,7 pollici (stessa diagonale di iPhone 16 Plus).

Rispetto ai modelli base, tuttavia, potrebbe guadagnare una frequenza di aggiornamento maggiore (fino a 120 Hz). Resta da capire se il pannello possa essere LTPO (e quindi supportare l’Always-on Display) o fermarsi alla tecnologia precedente, quella che consente di regolare la frequenza di aggiornamento per step, che offre comunque ottima qualità visiva e grande fluidità.

Piattaforma (SoC, memorie, modem)

Secondo recenti affermazioni del solito Mark Gurman di Bloomberg, iPhone 17 Air dovrebbe ruotare attorno al (presunto) chip Apple A19, erede del chip A18 che trova posto sotto al cofano degli iPhone 16 “base”, affiancato da quegli 8 GB di memoria RAM che aprirebbero le strade alle funzionalità di Apple Intelligence.

La vera “novità” (o, meglio, peculiarità) dovrebbe essere rappresentata dalla scelta del modem: a Cupertino dovrebbero optare per una soluzione interna, abbandonando i chip di Qualcomm (utilizzati finora) per avere moduli Wi-Fi, Bluetooth e modem 5G prodotti in casa.

Fotocamera probabilmente sottotono per… via della dieta

Un altro punto su cui tutti i rumor sembrano concordare è il comparto fotografico: iPhone 17 Air dovrebbe essere dotato di una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, probabilmente affidandosi allo stesso sensore principale che troviamo attualmente sugli iPhone 16. All’anteriore, invece, dovrebbe esserci un sensore da 24 megapixel.

Il motivo dell’assenza di sensori aggiuntivi (l’ultra-grandangolare su tutti) è da ricercarsi nel risicato spessore dello smartphone che richiederebbe sfide complesse per integrare ulteriori sensori, soprattutto di qualità decente.

Design: i rumor suggeriscono un posteriore in stile Google Pixel

Qualche giorno fa, il noto leaker Majin Bu, lo stesso che rivelò (correttamente) il nome “Titanium Desert” per una delle colorazioni di iPhone 16 Pro e, più in generale, si è spesso rivelato affidabile sui rumor legati a inediti/futuri prodotti della Mela morsicata, ha pubblicato un post su X con allegata una foto.

Questa, secondo quanto a lui riferito da una fonte interna alla catena di produzione, raffigura due scocche posteriori di un iPhone parte della gamma iPhone 17: vista la presenza di una singola fotocamera, è molto probabile che possa trattarsi proprio di iPhone 17 Air.

Il design sembra ispirato a quello dei più recenti Google Pixel 9, con comparto fotografico collocato all’interno di un’isola ovale che sporge dalla scocca e la attraversa, da sinistra a destra, nella quasi interezza. Non è la prima volta che fuoriescono informazioni in tal senso sul fronte del design: lo stesso leaker ha infatti realizzato alcuni render di iPhone 17 Pro (seconda immagine della galleria sottostante) che riprendono un concetto molto simile al posteriore.

Tornando al protagonista della foto condivisa poco sopra, il leaker ha realizzato altri render che mostrano il design in maniera più “cristallina”. Resta però qualche dubbio sulla reale identità di questo smartphone: lo stesso Majin Bu, pur riconoscendo fiducia nei confronti della sua fonte, confessa che non sarebbe sorpreso qualora questo smartphone si rivelasse essere iPhone SE (2025) e non iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air: quando arriverà e quanto costerà?

Esauriti tutti i rumor legati al presunto design e alle probabili specifiche tecniche su cui potrà contare iPhone 17 Air, è bene provare a capire quando lo smartphone effettivamente potrà debuttare sul mercato e, soprattutto, a che prezzo verrà proposto da Apple.

A meno che tutti i leaker non siano stati fregati da indiscrezioni farlocche e confezionate ad hoc, aspetto che si tradurrebbe nell’inquadratura sbagliata del dispositivo (che a quel punto sarebbe iPhone SE di quarta generazione), la finestra temporale per il lancio di questo smartphone dovrebbe essere la classica: settembre 2025.

Il discorso legato al posizionamento economico è un pelo più complesso: secondo la testata The Information, iPhone 17 Air potrebbe costare più dell’attuale modello Pro Max; secondo il Wall Street Journal, invece, Apple potrebbe optare per un posizionamento al di sotto dei modelli Pro.

L’innovazione si paga (e si farà pagare), quindi è probabile che la verità stia nel mezzo, con iPhone 17 Air che potrebbe essere posizionato in modo molto simile al piccolino dei modelli Pro, quindi poco al di sopra dei 1000 euro. Mancano ancora molti mesi al lancio e, di conseguenza, ci aspettiamo un’infinità di altri rumor che aggiungeranno altri pezzi al puzzle.