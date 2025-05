Anche quest’anno, come lo scorso e quello ancora precedente, Apple ha annunciato alcune funzioni delle prossime versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS che arriveranno nei prossimi mesi, funzioni di accessibilità presentate oggi a poche ore di distanza dal GAAD (la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità in programma giovedì 15 maggio) e a pochi giorni dalla WWDC2025, la conferenza annuale prevista per il mese prossimo in cui Apple presenterà iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 e visionOS 3.

Dunque, nei prossimi mesi arriveranno sui sistemi operativi dei dispositivi di Apple una lente d’ingrandimento digitale sui Mac, sull’App Store delle etichette per l’accessibilità (simili a quelle per la privacy lanciate a fine 2020), una funzione che semplifica la lettura dei testi, Braille Access, i sottotitoli in tempo reale su Apple Watch, dei miglioramenti alla funzione Voce Personale di iOS e altre funzionalità, alcune anche per Apple Vision Pro e per Apple CarPlay. Ma procediamo con ordine.

Le nuove funzioni di accessibilità dei dispositivi di Apple

«In Apple l’accessibilità è parte del nostro DNA. Rendere la tecnologia accessibile a tutti è una priorità per noi e siamo orgogliosi delle innovazioni che condivideremo quest’anno. Tra queste, strumenti che aiutano le persone ad accedere a informazioni cruciali, esplorare il mondo che le circonda e fare ciò che amano» ha detto Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, in occasione della presentazione di queste nuove funzioni.

Sono tante e utili per molte persone, novità che, nonostante Apple non abbia specificatamente detto che arriveranno con le prossime major release dei suoi sistemi operativi, è praticamente certo faranno parte delle prossime versioni di iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS e visionOS, di cui l’azienda ci darà notizia il mese prossimo.

Lente d’ingrandimento per Mac

Presente su iPhone e iPad dal 2016, è in arrivo anche su Mac la funzione lente d’ingrandimento, che per ingrandire l’ambiente circostante sfrutta la fotocamera dei dispositivi connessi al Mac (un iPhone con Fotocamera Continuity o altre fotocamere USB collegate). Permetterà all’utente anche di controllare i filmati con opzioni per regolare la luminosità, la prospettiva, il contrasto o i colori, per facilitarne la visualizzazione.

Brail Access

Brail Access (in inglese) è invece una funzione per iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro volta a renderli dei dispositivi con cui prendere appunti in braille, il sistema di scrittura e lettura tattile per persone non vedenti e ipovedenti. Si integra con i dispositivi braille collegati e consente anche di aprire qualsiasi app tramite Brail Screen Input.

Con questa funzione gli utenti potranno anche fare calcoli usando il codice braille Nemeth Braille, aprire file in formato BRF (Braille Ready Format) e trascrivere le conversazioni in tempo reale sui display braille grazie all’integrazione dell’opzione Sottotitoli in tempo reale.

Accessibility Reader

Stessi beneficiari (iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro) per la nuova modalità di lettura nota in inglese come Accessibility Reader, per rendere i testi più facili da leggere cambiandone il font, i colori e la spaziatura; supporterà anche i contenuti vocali. Funzionerà con qualsiasi app e sarà integrata anche nell’opzione Lente di ingrandimento di iPhone, iPad e Mac.

Accessibility Nutrition Labels

Come anticipato, per Accessibility Nutrition Labels Apple intende delle etichette per l’accessibilità che faranno parte delle pagine di presentazione delle app dell’App Store, al fine di chiarire fin da subito (prima di eventuali download e/o acquisti) se queste ultime integrano delle funzioni di accessibilità come VoiceOver, Controllo Vocale, Testo più grande, Riduci movimento e simili.

Sottotitoli in tempo reale su Apple Watch

Novità in tema accessibilità anche per gli Apple Watch, che integreranno anche i Sottotitoli in tempo reale. Si tratta di uno strumento basato su Ascolto dal vivo, una funzione che trasforma l’iPhone in un microfono per trasmettere i contenuti in streaming alle cuffie AirPods o Beats, funzione che permetterà anche di trasmettere ciò che il dispositivo registra anche sotto forma di sottotitoli visualizzabili su Apple Watch, orologio che fungerà anche da telecomando per avviare o interrompere le sessioni, per tornare indietro nell’ascolto o per registrarne delle parti.

Da segnalare anche il supporto di più lingue per la funzione Sottotitoli in tempo reale: inglese (India, Australia, Regno Unito, Singapore), cinese mandarino (Cina continentale), cantonese (Cina continentale, Hong Kong), spagnolo (America Latina, Spagna), francese (Francia, Canada), giapponese, tedesco (Germania) e coreano.

Vedere meglio con Apple Vision Pro

Si tratta di una novità riservata al visore Apple Vision Pro, una funzione che sfrutta la fotocamera principale per ingrandire sia oggetti virtuali che reali. Oltre agli ingrandimenti Apple parla anche di descrizioni dell’ambiente circostante con cui trovare oggetti, leggere documenti e fare altro, descrizioni legate al sistema di lettura VoiceOver e basate sul machine learning.

Potranno approfittare di queste funzioni anche gli sviluppatori terzi grazie a una nuova API che consentirà alle loro applicazioni di accedere alla fotocamera principale di Apple Vision Pro, come l’app per persone cieche e ipovedenti Be My Eyes.

Le altre novità e funzioni di accessibilità aggiornate

Apple ha annunciato anche alcuni aggiornamenti di altre funzioni di accessibilità, come l’opzione che aiuta a concentrarsi e a rilassarsi Suoni di sottofondo, che diventerà più personalizzabile. Miglioramenti in arrivo anche per Voce Personale, l’opzione con cui creare una voce personale sintetizzata simile a quella dell’utente, uno strumento introdotto con iOS 17 che Apple sta rendendo più veloce, semplice e potente grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning.

A chi lavora spesso in macchina, in autobus o in treno con il computer potrà tornare invece utile la funzione Mostra indicatori di movimento nei veicoli, finora riservata ad iPhone e iPad, e in arrivo anche sui Mac, funzione che sarà inoltre più personalizzabile.

Chi invece usa l’opzione Tracciamento occhi su iPhone e iPad potrà usare un sensore o un tempo di permanenza per selezionare. Verrà in questa ottica semplificata anche la digitazione sulla tastiera con timer di permanenza, un minor numero di passaggi e l’abilitazione di QuickPath.

Sono invece nuovi la tecnologia di tracciamento dei movimenti della testa per controllare iPhone e iPad in maniera simile a quanto avviene con Tracciamento occhi, e il supporto di Switch Control for Brain Computer Interfaces (BCI), una tecnologia emergente per controllare i dispositivi senza movimenti fisici.

Ci sono poi una nuova app Assistive Access per Apple TV con un lettore multimediale semplificato, più opzioni per personalizzare e usare l’opzione Feedback aptici musica (l’aptica per un intero brano o solo per la voce, con anche le opzioni per regolare intensità, texture e vibrazioni), il nuovo Name Recognition (Riconoscimento nomi in italiano, immaginiamo) come parte della funzione Riconoscimento suoni, oltre alla possibilità di condividere rapidamente le impostazioni di accessibilità con una semplice opzione, nel caso in cui si dovesse utilizzare in prestito un altro iPhone o iPad, per esempio.

Da segnalare anche la nuova modalità di programmazione in Xcode per gli sviluppatori con mobilità ridotta con Controllo Vocale, che aggiungerà anche la sincronizzazione del vocabolario tra dispositivi e amplierà il ventaglio di lingue disponibili includendo l’italiano e le seguenti altre lingue: coreano, arabo (Arabia Saudita), turco, spagnolo (America Latina), cinese mandarino (Taiwan), inglese (Singapore) e russo.

Come anticipato, ci sono due novità anche per Apple CarPlay: il supporto per i testi di grandi dimensioni e degli aggiornamenti al riconoscimento dei suoni, che permetteranno alle persone sorde e ipoudenti di venire avvisate di sirene, clacson o del pianto di un bambino, per esempio.

Quando saranno disponibili?

Apple ha detto che queste nuove funzioni di accessibilità arriveranno entro la fine dell’anno e saranno, con tutta probabilità, integrate via via nelle prossime versioni dei nuovi sistemi operativi di Apple, ovvero iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 e visionOS 3, varianti di cui Apple svelerà le novità fra meno di un mese in occasione della WWDC in programma dal 9 al 13 giugno 2025.

Non è tuttavia detto che saranno tutte disponibili anche in Italia, considerando che molto spesso novità software simili vengono prima introdotte su alcuni mercati specifici (come quello statunitense), e poi distribuite anche altrove. Intanto, per maggiori dettagli vi rimandiamo al relativo comunicato stampa di Apple (non ancora disponibile in italiano).