Le AirPods Pro 2 degli utenti italiani si apprestano ad accogliere la funzionalità Test dell’udito, la prima delle tre funzionalità per la salute dell’udito annunciate a settembre ma finora mai arrivate in Italia.

Apple ha ufficializzato l’arrivo di questa funzionalità nel Bel Paese con il rilascio di iOS 18.2 (e di tutti gli altri aggiornamenti intermedi): andiamo a scoprire di cosa si tratta e come sfruttarla nel caso in cui siate in possesso di queste cuffie della Mela morsicata.

AirPods Pro 2 e salute dell’udito

Nonostante siano state lanciate sul mercato nel 2022, le AirPods Pro 2 sono ancora oggi le cuffie true wireless in-ear di punta del colosso di Cupertino che, alla fine dell’estate, le ha “arricchite” con l’annuncio delle funzionalità per la salute dell’udito.

Si tratta di una suite composta da tre funzionalità: test dell’udito, apparecchio acustico (che punta a trasformare le cuffie in una sorta di Amplifon), protezione dell’udito. Tutte e tre sono state distribuite tramite aggiornamento firmware (7B21 nello specifico) delle cuffie ma, nonostante le cuffie siano “identiche” su tutti i mercati, le funzionalità sono disponibili solo in determinati paesi (trovate qua la pagina con le varie disponibilità di queste funzioni per la salute dell’udito).

Come anticipato in apertura, il changelog dell’aggiornamento a iOS 18.2 ufficializza l’arrivo in Italia della funzionalità Test dell’udito con le AirPods Pro 2 (per le altre due, bisognerà attendere ancora qualche mese):

Supporto per la funzione Test dell’udito su AirPods Pro 2 in Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Lussemburgo, Romania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Come fare un test dell’udito tramite le AirPods Pro 2

Per effettuare un test dell’udito con le AirPods Pro 2, operazione che dura circa cinque minuti, è innanzitutto necessario aggiornare l’iPhone a iOS 18.2 e le cuffie all’ultimo firmware disponibile (versione 7B21).

La procedura è molto semplice e si svolge attraverso la pagina delle cuffie (percorso “Impostazioni > AirPods”) o attraverso l’app Salute. Apple sottolinea l’importanza di individuare uno spazio tranquillo, privo di rumore ambientale rilevante, verificare che le cuffie siano pulite e che il gommino scelto sia quello corretto per il proprio condotto uditivo.

Una volta avviato il test, sarà la funzionalità stessa a guidare l’utente. Terminato il test, verranno forniti i risultati (perdita dell’udito complessiva in decibel del livello dell’udito per entrambe le orecchie) e alcuni consigli, nel caso vi siano cose “fuori posto”.

Effettuando un tap su “Maggiori dettagli”, verrà mostrato un audiogramma dettagliato. Questo viene salvato nell’app Salute (all’interno della sezione “Udito“) e potrà essere consultato in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni su come eseguire un test dell’udito con le AirPods Pro 2, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Apple.

