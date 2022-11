L’aggiornamento a macOS Ventura ha portato in dote ai possessori di un Mac la funzionalità Continuity Camera, tramite la quale è possibile usare iPhone come webcam per Mac. L’utilizzo delle fotocamere dell’iPhone in sostituzione della videocamera FaceTime disponibile su Mac rappresenta un innegabile vantaggio in termini di qualità del video, oltre a essere un fattore di risparmio non indifferente per chi lavora con un Mac mini, fino ad oggi costretto a investire denaro per l’acquisto di una webcam (assente nella soluzione desktop compatta di Apple).

In questa guida spiegheremo come fare per usare iPhone come webcam per il Mac, sfruttando la nuova funzione Continuity Camera.

Requisiti

Continuity Camera è disponibile su qualsiasi Mac compatibile con macOS Ventura o versioni successive e su iPhone XR o versioni successive con a bordo iOS 16. Per quanto riguarda gli iPhone, alcune funzioni di Continuity Camera richiedono l’utilizzo di modelli specifici:

Inquadratura automatica: iPhone 11 o versioni successive;

Panoramica scrivania: iPhone 11 o versioni successive (escluso iPhone SE);

Luce set fotografico: iPhone 12 o versioni successive.

A questi requisiti se ne aggiungono poi degli altri che è bene conoscere, così da scongiurare il mancato funzionamento di Continuity Camera:

iPhone e Mac devono essere connessi al medesimo ID Apple attraverso l’autenticazione a due fattori;

la funzione Fotocamera Continuity deve essere attiva su iPhone (vai su Impostazioni, poi Generali, quindi AirPlay e Handoff e verifica che Fotocamera Continuity sia attiva);

iPhone e Mac devono essere vicini e avere Wi-Fi e Bluetooth attivi;

né iPhone né Mac devono condividere la loro connessione Internet;

se usi Fotocamera Continuity in modalità wireless, verifica che il Mac non utilizzi Sidecar o Airplay;

se scegli di usare Fotocamera Continuity tramite USB, autorizza il Mac per avere accesso all’iPhone.

Cosa fare per usare iPhone come webcam per Mac

Ora che conosci i requisiti di sistema e quelli aggiuntivi (altrettanto importanti come i primi), puoi finalmente passare all’azione. Di seguito ti mostreremo che cosa fare per usare iPhone come webcam per Mac.

Fissa iPhone al Mac tramite un supporto

La prima cosa da fare è fissare iPhone al Mac tramite un supporto fisico. Per fortuna esistono numerosi supporti che soddisfano tale richiesta, in più costano relativamente poco.

Ecco una selezione dei migliori supporti che puoi acquistare su Amazon:

Nota: tutti i modelli qui sopra sono idonei per le opzioni di spedizione Amazon Prime.

Prima di proseguire, assicurati che l’iPhone sia bloccato, stabile e vicino al Mac. Inoltre, le fotocamere posteriori dell’iPhone devono essere rivolte verso di te. Altrettanto importante la posizione del telefono: se vuoi che le app scelgano in automatico l’iPhone in sostituzione della webcam, il telefono deve essere orientato orizzontalmente (vedi la figura qui sotto).

Scegli iPhone come fotocamera o microfono

Una volta che hai fissato iPhone in maniera corretta, fotocamera e microfono diventano in automatico disponibili per le app che li possono usare. Prova a lanciare per esempio Facetime: se tutto funziona come dovrebbe, il Mac inizierà a usare la fotocamera posteriore dell’iPhone anziché la webcam.

Nel caso invece non sia così, fai clic sul menu Video dell’app Facetime e scegli iPhone dalla lista di opzioni di disponibili. Dallo stesso menu puoi anche attivare il microfono dell’iPhone. Tieni inoltre presente che se usi un’app di terze parti, ad esempio Zoom, nel menu Video compare la voce Selezione camera automatica.

Nota: se non vedi né l’iPhone né il microfono tra le voci incluse nel menu Video, prova a disattivare e riattivare la funzionalità Continuity Camera su iPhone tramite la sezione AirPlay & Handoff presente in Generali.

Usa gli effetti video

Ora che il Mac è in grado di usare la fotocamera dell’iPhone come webcam, puoi finalmente usare gli effetti video. Per farlo, fai clic sull’icona del Centro di Controllo del Mac posizionata in alto a destra dello schermo accanto alla data e all’orario, quindi premi sulla scheda Effetti Video nell’angolo in alto a sinistra per attivarli, dopodiché seleziona una delle quattro opzioni disponibili tra Inquadratura automatica, Luce set fotografico, Modalità Ritratto, Panoramica scrivania.

Metti in pausa o termina la funzione Continuity Camera

Può succedere che mentre usi l’iPhone in sostituzione della webcam del Mac riceva una chiamata a cui devi assolutamente rispondere. Se accetti la chiamata da iPhone, sia la sessione video che audio si interrompono fino al termine della chiamata. Se invece scegli di rispondere dal Mac, video e audio vengono messi in pausa in automatico: dopo la fine della telefonata dovrai di nuovo selezionare iPhone nel menu Video dell’app per riprendere la sessione precedente.

Quando la funzione Continuity Camera non ti serve più, puoi disconnetterti semplicemente interrompendo il video o terminando la chiamata, oppure uscendo dall’app. Un altro modo per terminare Continuity Camera è sbloccare iPhone dal supporto montato in precedenza sul Mac e portarlo fuori dalla copertura Bluetooth.

Non riesco a usare iPhone come webcam per Mac

Se hai seguito alla lettera i passaggi descritti qui sopra e non riesci a usare il tuo iPhone al posto della webcam per Mac sfruttando la funzione Continuity Camera assicurati prima di tutto di essere in possesso dei requisiti di sistema e che il telefono sia fissato in maniera corretta al Mac.

Se ancora non funziona, verifica di aver installato gli ultimi aggiornamenti disponibili su Mac e iPhone (app di terze parti incluse). Collega quindi di nuovo l’iPhone al Mac, oppure in alternativa riavvia uno dei due o entrambi i dispositivi. Infine, prova a disattivare e riattivare la funzione Continuity Camera dall’iPhone: apri l’app Impostazioni, quindi vai su Generali, seleziona la voce AirPlay & Handoff, dopodiché spegni e riaccendi l’interruttore accanto alla voce Continuity Camera (funzione attiva di default).

E con questo è davvero tutto, ora hai tutte le informazioni necessarie per usare iPhone come webcam per Mac. Trovi che sia una funzione da cui puoi trarre beneficio per il tuo lavoro o un progetto in particolare? Con quale app in particolare intendi usarlo?

