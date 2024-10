Terzo giorno consecutivo di annunci per Apple, che dopo aver presentato lunedì iMac M4 insieme alle nuove versioni stabili dei sistemi operativi di Apple con annesso l’atteso debutto di Apple Intelligence e, martedì, Mac mini M4, ha annunciato oggi i nuovi MacBook Pro con chip Apple Silicon M4, M4 Pro e M4 Max.

Contestualmente, ha anche aggiornato i MacBook Air, non con nuovi chipset, ma con più memoria di base, il doppio. Ora sia il modello da 13″ con chip M2 che i più recenti 13″ e 15″ con M3 hanno 16 GB di memoria unificata, senza tuttavia subire aumenti di prezzo.

Apple aggiorna anche i MacBook Air: ora tutti partono da 16 GB di memoria unificata

Dopo iMac e Mac mini, con il passaggio dei MacBook più economici ai 16 GB di memoria unificata di base, Apple chiude definitivamente “l’era degli 8 GB” sui Mac, ormai da molti ritenuti inadeguati per dei computer di fascia media dai prezzi superiori anche a 2.000 euro, come nel caso del modello base di MacBook Pro 14″ con chip M3, appena sostituito dai nuovi M4, e fino a poche ore fa in vendita a 2.049 euro con 8 GB di memoria unificata e unità SSD da 512 GB, e a 2.279 euro nella versione con 1 TB.

Avere il doppio di memoria unificata (ovvero una tipologia di RAM usata da Apple sui chip Apple Silicon, RAM condivisa fra CPU, GPU e NPU a cui queste ultime possono accedere senza copiare o trasferire dati fra diversi tipi di memorie, a beneficio di efficienza e prestazioni, semplificando) è molto importante per vari motivi: di fatto è un’implementazione che rende i MacBook Air M2 e M3 più capaci di sostenere i carichi attuali e, seppur nei limiti, anche futuri, operazioni che saranno sempre più esigenti in termini di risorse, anche per via delle funzioni di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence, disponibili su macOS 15.1 Sequoia da lunedì, versione qui installata di serie.

Non ci sono altre differenze da segnalare, i computer sono sempre gli stessi, con gli stessi componenti e specifiche che conosciamo. Con la disponibilità delle sole versioni con 16 GB di memoria unificata, quella che segue è l’attuale gamma completa di MacBook Air, disponibili da oggi, 30 ottobre 2024, nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale:

MacBook Air 13″ con M2 (CPU e GPU a 8 core, SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata costa 1.249 euro ;

(CPU e GPU a 8 core, SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata costa ; MacBook Air 13″ con M3 : CPU e GPU a 8 core, SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata a 1.349 euro CPU a 8 core, GPU a 10 core, SSD da 512 GB e 16 GB di memoria unificata a 1.579 euro CPU a 8 core, GPU a 10 core, SSD da 512 GB e 24 GB di memoria unificata a 1.809 euro

: MacBook Air 15″ con M3 : CPU a 8 core, GPU a 10 core, SSD da 256 GB e 16 GB di memoria unificata a 1.649 euro CPU a 8 core, GPU a 10 core, SSD da 512 GB e 16 GB di memoria unificata a 1.879 euro

:

Si possono già comprare sullo store di Apple e, a breve, saranno disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati, molti dei quali hanno ancora in vendita le precedenti versioni con 8 GB di memoria unificata, che probabilmente continueranno a vendere (in sconto) fino al termine delle unità disponibili.