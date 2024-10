Ieri Apple iMac M4, insieme alle nuove versioni stabili dei sistemi operativi di Apple con debutto di Apple Intelligence annesso, oggi Apple Mac mini M4. L’azienda di Cupertino ha infatti appena annunciato la nuova generazione del suo mini PC che, a distanza di quasi due anni dalla presentazione della versione precedente, diventa ancora più mini, più leggero ma più potente.

Estetica a parte, la novità più importante riguarda i chip, con Apple Silicon M4 e Silicon M4 Pro che ora fanno da motore, quest’ultimo presentato per la prima volta proprio oggi, variante che, probabilmente, vedremo fra poche ore anche a bordo dei nuovi MacBook Pro, l’ultima novità hardware prevista per questa settimana. Intanto, soffermiamoci sul nuovo Mac mini che, come iMac M4 abbandona gli 8 GB di memoria unificata partendo da una base di 16 GB, pur senza aumentare di prezzo.

Novità, caratteristiche e design di Apple Mac mini M4 e M4 Pro

Niente Apple Silicon M3 per Mac mini ma, come iMac saltò la generazione con Silicon M2 per passare direttamente a M3 e ora a M4, anche il mini PC di Apple salta un anno e arriva direttamente con i nuovi chip Apple Silicon M4, approdati sul mercato per la prima volta con l’ultima generazione di iPad Air e iPad Pro. Come anticipato, c’è tuttavia una novità importante, una nuova aggiunta a quella che da oggi diventa una famiglia come le antenate: il debutto sul mercato di Apple Silicon M4 Pro. Iniziamo da qui.

Apple Silicon M4 e M4 Pro per il nuovo Mac mini

Proprio come la precedente generazione, anche il nuovo Apple Mac mini si può comprare in due versioni: una più economica con dentro il chip Apple Silicon M4 in versione standard, dotato di CPU da 10 core (4 performance core e 6 efficiency core) e GPU da 10 core (a sua volta disponibile in tre tagli di memoria diversi, a partire da 16 GB di memoria unificata e da unità SSD da 256 GB); oppure con Apple Silicon M4 Pro, dotato di una CPU da 12 core (8 performance core e 4 efficiency core) e di una GPU da 16 core, ma disponibile anche in una versione ancora più potente con una CPU da 14 core (10 performance core e 4 efficiency core) e una GPU da 20 core, disponibile solo come configurazione extra nel configuratore di Apple (quindi non acquistabile altrove, presumibilmente).

Apple Silicon M4 Pro alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni del nuovo computer compatto dell’azienda di Cupertino, che rispetto ai Mac mini precedenti risulta notevolmente più veloce. Fra le varie comparazioni che trovate direttamente nel comunicato stampa, Apple parla per esempio di un incremento delle prestazioni della GPU di due volte rispetto a quella di M4 standard, mentre il Neural Engine di M4 Pro, da 16 core, rispetto a quello del chip M1 è oltre tre volte più veloce, a tutto beneficio delle funzioni di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, di cui il nuovo Mac mini è già dotato grazie alla presenza di macOS 15.1 Sequoia di serie.

Il fatto che supporta fino a 64 GB di memoria unificata, 273 GBps di banda di memoria, la tecnologia Thunderbolt 5 con cui trasferire dati fino a 120 Gbps (più del doppio rispetto allo standard Thunderbolt 4) e la possibilità di collegare più monitor (tutti i dettagli nella scheda tecnica a seguire) rendono il nuovo Apple Mac mini M4 Pro un computer adatto anche a scenari di utilizzo complessi e professionistici, oltre che a prova di futuro.

“Insieme alle prestazioni del chip M4 e del nuovo M4 Pro, alla connettività migliorata, con porte sia nella parte anteriore che sul retro, e all’arrivo di Apple Intelligence, Mac mini è più potente, versatile e unico che mai” ha detto John Ternus, il vicepresidente del reparto di ingegneria hardware di Apple in occasione della presentazione.

Il nuovo design di Mac mini M4

È anche più mini che mai, dicevamo. Perché dopo 14 anni Apple ha aggiornato l’estetica di Mac mini, ora più alto ma meno largo e profondo, molto più piccolo delle precedenti generazioni e parecchio più leggero. Occupa meno della metà dello spazio degli antenati, sottolinea Apple, pur senza compromettere le prestazioni che, anzi, sono più elevate. Merito dei nuovi chip, ma anche di un nuovo sistema termico basato su un’architettura che fa sì che l’aria circoli fra i vari livelli del sistema e fuoriesca dalla base del computer.

Apple non dice altro al riguardo, ma rimanendo in tema ingombri, ecco un confronto dimensionale fra il nuovo e il “vecchio”:

Apple Mac mini M4 è largo e profondo 12,7 cm , alto 5 cm ; la versione con M4 pesa circa 670 grammi , quella con M4 Pro circa 730 ;

è largo e profondo , alto ; la versione con M4 pesa circa , quella con M4 Pro circa ; Apple Mac mini M2 è largo e profondo 19,7 cm, alto 3,58 cm; la versione con M2 pesa circa 1,18 kg, quella con M2 Pro circa 1,28;

Quasi un cubo dalle proporzioni simili ad Apple TV 4K, ma leggermente più grande, un computer che è il primo Mac a impatto ambientale neutro. È un dettaglio importante perché segna un importante traguardo ambientale per l’azienda di Cupertino, che lo ha fatto “con oltre il 50% di contenuti riciclati, tra cui alluminio 100% riciclato nel guscio, oro 100% riciclato nelle placcature di tutti i circuiti stampati progettati da Apple e terre rare 100% riciclate in tutti i magneti. L’elettricità usata per la produzione di Mac mini proviene da fonti di energia rinnovabile al 100%. E, per compensare il 100% dell’elettricità che gli utenti usano per alimentare Mac mini, Apple ha investito in progetti globali sulle energie rinnovabili. Per ridurre ulteriormente le emissioni derivanti dalle operazioni di trasporto, Apple sta passando a metodi di spedizione che generano basse emissioni di carbonio, come i trasporti via mare. L’insieme di queste azioni ha contribuito a ridurre l’impatto ambientale di Mac mini di oltre l’80%”.

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di Apple Mac mini M4

A seguire le specifiche tecniche chiave di questa nuova generazione di Mac mini con M4 e M4 Pro:

chip : Apple Silicon M4 con CPU e GPU da 10 core, Neural Engine da 16 core e banda di memoria di 120 GBps; Apple Silicon M4 Pro con CPU da 12 o 14 core e GPU da 16 o 20 core, Neural Engine da 16 core e banda di memoria di 273 GBps;

: memoria unificata (RAM): 16 o 24 GB di serie, configurabile con 24, 32, 48 o 64 GB a seconda delle versioni;

(RAM): 16 o 24 GB di serie, configurabile con 24, 32, 48 o 64 GB a seconda delle versioni; archiviazione (SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1, 2, 4 o 8 TB a seconda delle versioni;

(SSD): 256 o 512 GB di serie, configurabile con 512 GB, 1, 2, 4 o 8 TB a seconda delle versioni; supporto video : le versioni con M4 supportano fino a 3 monitor contemporaneamente (2 con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 5K a 60 Hz via Thunderbolt o con risoluzione 4K a 60 Hz via HDMI), oppure 2 monitor esterni di cui uno con risoluzione fino a 5K a 60 Hz via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz o con risoluzione 4K a 240 Hz; uscita video digitale Thunderbolt 4 con Display Port 1.4 nativa via USB-C; le versioni con M4 Pro supportano fino a 3 monitor con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt o HDMI, oppure 2 monitor di cui uno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz o un 4K a 240 Hz via Thunderbolt o HDMI; uscita video digitale Thunderbolt 5 con DisplayPort 2.1 nativa via USB-C;

: connettività wireless : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3; porte : per entrambi due porte USB-C compatibili con USB 3 e un ingresso jack audio da 3,5 mm nella parte anteriore, mentre nel lato posteriore una porta Gigabit Ethernet, una HDMI, una USB 4, una DisplayPort e una Thunderbolt, queste ultime tre in versione Thunderbolt 4 / USB-C nei modelli con M4 e in versione Thunderbolt 5 / USB-C nei modelli con M4 Pro;

: per entrambi due porte USB-C compatibili con USB 3 e un ingresso jack audio da 3,5 mm nella parte anteriore, mentre nel lato posteriore una porta Gigabit Ethernet, una HDMI, una USB 4, una DisplayPort e una Thunderbolt, queste ultime tre in versione Thunderbolt 4 / USB-C nei modelli con M4 e in versione Thunderbolt 5 / USB-C nei modelli con M4 Pro; audio : un altoparlante integrato, nessun microfono;

: un altoparlante integrato, nessun microfono; tastiera e mouse : Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad;

: Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Keyboard con touch ID, configurabile anche con touch ID e tastierino numerico e Magic Trackpad; sistema operativo : macOS 15.1 Sequoia;

: macOS 15.1 Sequoia; colore : argento;

: argento; dimensioni e peso : 12,7 cm di larghezza e profondità e 5 cm di altezza; la versione con M4 pesa circa 670 grammi, quella con M4 Pro circa 730;

: 12,7 cm di larghezza e profondità e 5 cm di altezza; la versione con M4 pesa circa 670 grammi, quella con M4 Pro circa 730; confezione: solo Mac mini e un cavo di alimentazione da 1,8 metri, nessuna periferica inclusa.

Prezzi e disponibilità di Apple Mac mini M4 e M4 Pro

Il nuovo Apple Mac mini con Apple Silicon M4 e M4 Pro si può preordinare da oggi, martedì 29 ottobre, dall’Apple Store, ma verrà consegnato da venerdì 8 novembre, momento a partire dal quale sarà acquistabile anche nei negozi fisici e presso i rivenditori autorizzati (disponibile anche su Amazon). Qui sotto i prezzi e le versioni disponibili in Italia (configurazioni extra escluse):

Mac mini M4 con CPU e GPU da 10 core : modello con 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB costa 729 euro ; modello con 16 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 959 euro ; modello con 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 1.189 euro ;

: Mac mini M4 Pro con CPU da 12 core e GPU da 16 core con 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB costa 1.679 euro; l’opzione con M4 Pro con CPU da 14 core e GPU da 20 core è disponibile solo come optional nel configuratore dell’Apple Store al prezzo di 230 euro.

Come per i nuovi iMac M4, alla rimozione del taglio base da 8 GB di memoria unificata non è corrisposto un aumento dei prezzi per Apple Mac mini che, a differenza di quelli, tuttavia non costano meno rispetto alla generazione precedente: