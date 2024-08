A otto giorni di distanza dalle precedenti beta 7, Apple alcuni minuti fa ha rilasciato le beta 8 di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, e visionOS 2, disponibili al momento per i soli sviluppatori.

Manca all’appello la beta 8 di watchOS 11, ma l’azienda di Cupertino ha oggi raddoppiato rilasciando anche le beta 3 di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 Sequoia. In attesa delle relative beta pubbliche, scopriamone di più.

Apple ha rilasciato le beta 8 di iOS 18 e degli altri OS

Sarebbero dovute essere le precedenti beta 7 quelle finali, secondo alcune indiscrezioni, ma così non è stato. A due giorni di distanza dall’annuncio dell’evento di settembre in cui Apple presenterà iPhone 16 e altre novità hardware, le nuove versioni beta degli ultimi sistemi operativi di Apple compiono un altro passo verso la stabilità, ormai questione di pochi giorni, salvo imprevisti.

Beta 8 di iOS 18 e iPadOS 18

Iniziamo dalla ottava build in anteprima della nuova versione di iOS e di iPadOS, la 22A5350a (sostituisce la 22A5346a, rilasciata come beta 7 di iOS 18 e iPadOS 18 lo scorso 20 agosto) e installabile dai soli sviluppatori registrati sui seguenti modelli di iPhone e iPad compatibili:

da iPhone XS e XS Max, iPhone XR e iPhone SE di 2a generazione in poi;

da iPad di 7a generazione, iPad mini di 5a generazione e iPad Air di 3a generazione, iPad Pro 11″ di prima generazione e iPad Pro 12,9″ di 3a generazione, iPad Air di 3a generazione e tutti gli altri modelli più recenti.

Beta 8 di macOS 15 Sequoia

Anche l’ottava build in anteprima della prossima versione di macOS, è disponibile solo per gli sviluppatori registrati al momento: la 24A5331b (sostituisce la 24A5327a, rilasciata come beta 7 di macOS 15 Sequoia sempre il 20 agosto scorso). Per inciso, macOS 15 Sequoia è compatibile con tutti i Mac con Apple Silicon e con i seguenti: da iMac 2019, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro 2017 e MacBook Pro 2018 in poi.

Beta 8 di tvOS 18 e visionOS 2

Apple ha rilasciato anche le ottave build delle prossime versioni di tvOS e visionOS. Per quest’ultimo sistema operativo, l’ottava versione beta di visionOS 2 (numero di build 22N5318a, sostituisce la 22N5314a, rilasciata come beta 7 di visionOS 2 il 20 agosto scorso) è compatibile soltanto con Apple Vision Pro. Per quanto riguarda invece tvOS 18 beta 8 (numero di build 22J5356a, sostituisce la 22J5353a rilasciata come settima beta di tvOS 18, sempre lo scorso 20 agosto), fra i dispositivi compatibili ci sono Apple TV HD (2015), oltre ad Apple TV 4K (2017) e i modelli più recenti.

Disponibili anche le beta 3 di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 Sequoia

Nella serata di oggi, 28 agosto 2024, Apple ha rilasciato anche le beta 3 delle nuove versioni beta degli ultimi sistemi operativi, quelle che introdurranno per prime le funzioni di intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Rispetto alle succitate il ciclo di sviluppo è ancora agli inizi, considerando che le relative versioni stabili dovrebbero arrivare fra diverse settimane, probabilmente nella seconda metà di ottobre.

Beta 3 per iOS 18.1 e iPadOS 18.1

La terza build in anteprima della nuova versione di iOS e di iPadOS, è contraddistinta dal numero di build 22B5034e (sostituisce la 22B5023e, rilasciata come beta 2 di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 lo scorso 12 agosto). È installabile dai soli sviluppatori registrati sugli stessi modelli di iPhone e iPad compatibili citati sopra. Per il momento non si segnalano novità.

Beta 3 per macOS 15.1 Sequoia

Ancora nessuna informazione sulle eventuali novità contenute nella terza build in anteprima della prossima versione di macOS, nota col numero di build 24B5035e, che sostituisce la precedente 24B5024e rilasciata, come le precedenti, il 12 agosto scorso. Anche questa nuova beta di macOS 15.1 Sequoia è al momento riservata ai soli sviluppatori registrati, che la possono installare sugli stessi Mac citati per la beta 8 di cui sopra.

Come installare le nuove versioni beta degli OS Apple

Al momento non si segnalano novità nemmeno per le beta 8 dei nuovi sistemi operativi di Apple, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2, che sono già disponibili e scaricabili, ma solo per gli sviluppatori iscritti al programma beta dedicato, alla stregua delle beta 3 di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 Sequoia. Qui ci sono le note di rilascio, i link per scaricare quelle disponibili e altre informazioni utili.

Chi ha installato le precedenti versioni in anteprima degli OS di Apple o esegue le più recenti versioni stabili, può tuttavia comunque accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori dalle sezioni Aggiornamento Software. Per il resto, è come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Visto che Apple ha da settimane avviato il rilascio delle beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e watchOS 11, chi volesse provare le nuove versioni dei sistemi operativi, intanto, può installarle (qui c’è la nostra guida con tutte le informazioni da sapere).

Aggiorneremo comunque questo articolo non appena Apple rilascerà anche la beta mancante, l’ottava di watchOS 11, oltre alle beta pubbliche di queste nuove release attese.