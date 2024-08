Salvo sorprese, dovrebbero mancare circa tre settimane alla presentazione dei nuovi iPhone, già abbondantemente anticipati dalla consueta moltitudine di indiscrezioni più e meno verosimili che si rincorrono da mesi.

Le ultime arrivano da AppleInsider che, citando sue fonti interne non meglio precisate, fa chiarezza su alcune novità della serie iPhone 16 soffermandosi principalmente sul comparto fotografico e sul nuovo tasto Cattura.

Le fotocamere degli iPhone 16 secondo le anticipazioni

Breve premessa: storicamente (e logicamente), meno tempo manca alla presentazione di un dispositivo e più le indiscrezioni sono attendibili, in sostanza. Ma è sempre bene prenderle con le molle, e vale anche per queste nuove anticipazioni sulla serie Apple iPhone 16 in questione, per inciso.

Partiamo dai modelli più economici, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, telefoni che, come hanno più volte riportato precedenti indiscrezioni, dovrebbero vantare una nuova disposizione dei sensori del comparto fotografico posteriore, allineati verticalmente anziché in diagonale come sui modelli attuali. Sarebbero sempre due le fotocamere, una con ottica standard da 48 megapixel con apertura f/1,6 sfruttabile anche per lo zoom ottico 2x (la stessa di iPhone 15 e iPhone 15 Plus) affiancata a una grandangolare che, secondo la fonte, oltre ad avere una modalità macro, passerebbe da un’apertura f/2,4 a una 2,2, un cambiamento i cui effetti si dovrebbe notare principalmente di notte e in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple avrebbe comunque riservato le novità più significative ai modelli Pro, che anche quest’anno, dovrebbero tuttavia montare lo stesso sensore principale, il 48 megapixel con apertura f/1,78. Anche il modello più piccolo, iPhone 16 Pro, ci si aspetta monti un sensore con teleobiettivo 5X al posto del 3X, sugli iPhone 15 prerogativa del modello Pro Max, nonostante non siano previsti cambiamenti di sorta relativamente all’hardware: lo stesso sensore periscopico da 12 megapixel con apertura f/2,8.

Novità in vista invece per il sensore grandangolare, che nei prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere un 48 megapixel con apertura f/2,2 (al posto del precedente 12 megapixel con apertura f/2,4) con pixel da 0,7/1,4 micrometri scattando rispettivamente a piena risoluzione o in quad-pixel binning (unisce le informazioni di quattro pixel in uno). È dunque lecito aspettarsi un sensibile miglioramento della resa, in condizioni di scarsa illuminazione e non, oltre all’eventuale funzione di scatto in ProRaw.

Per il resto, la fonte parla dell’introduzione della capacità di registrare video in 3K a 120 fps con Dolby Vision sui modelli Pro, e di JPEG-XL, un nuovo formato di immagine che andrebbe ad affiancare gli attuali HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw, e ProRAW Max.

Tasto Cattura per tutti gli iPhone 16, si vocifera

Comparto fotografico a parte, arrivano nuove conferme anche relativamente all’arrivo del tasto Cattura su tutti e quattro i modelli di iPhone 16, tasto attualmente noto col nome Azione e montato sui soli modelli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Dovrebbe anche cambiare di posizione: sul lato destro in basso tenendo il telefono in verticale (anziché sul lato sinistro in alto), quindi in una posizione comoda per scattare le foto in modalità orizzontale, cioè proprio dove tendenzialmente finisce il dito indice della mano destra impugnandolo a mo’ di macchina fotografica.

Dovrebbe essere capacitivo, non meccanico, per evitare attivazioni involontarie, magari tenendo il telefono in tasca o in borsa, e si dice funzioni solo con le app che utilizzano il comparto fotografico, anche di terze parti. Secondo la fonte, dovrebbe avere un sensore di pressione per consentire ad esempio di regolare meglio l’esposizione e la messa a fuoco prima dello scatto, e funzionare anche come una sorta di trackpad per gestire determinate opzioni scorrendoci sopra con un dito (magari per zoomare?).

Per il momento non è emerso altro, ma ne sapremo di più fra pochi giorni, considerando che Apple dovrebbe presentare la nuova serie iPhone 16 entro la prima metà di settembre.

In copertina e nel testo dei modellini fittizi di iPhone 16 e iPhone 16 Pro.