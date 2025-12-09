Se cercate una scheda video nuova per aggiornare il vostro PC o per costruirne uno nuovo di pacca, magari con le vostre mani, siete proprio nel posto giusto. In questo articolo infatti vi daremo qualche dritta sui migliori modelli da acquistare oggi su Amazon, non solo per quanto concerne le offerte vere e proprie, ma anche se guardiamo ai prodotti con un buon rapporto prestazioni/prezzo o al minimo storico sulla piattaforma.
Anche se le promozioni ultimamente non sono mancate grazie a iniziative come il Black Friday e il Cyber Monday, non tutti sono riusciti a mettere le mani su un buon affare; niente paura però, nonostante il periodo non sia dei migliori e si paventano rincari, cercando bene e con pazienza emerge sempre qualche opzione valida che ci permette di risparmiare qualche soldino.
Indice:
Migliori schede video in offerta oggi su Amazon
Come ormai da nostra tradizione, cercheremo nel possibile di accontentare tutti, o meglio, di spaziare su tutte le fasce di prezzo per agevolare anche chi è particolarmente attento al budget.
In fascia bassa non abbiamo particolari problemi, mentre segnaliamo a priori che nel segmento di fascia media attualmente la disponibilità sulle migliori opzioni è abbastanza bassa, motivo per cui la ricerca risulta più complicata e probabilmente non immune da qualche compromesso (inutile dire che in alternativa esistono anche altri shop).
A seguire quindi troverete un totale di quattro categorie, partendo dalla fascia bassa intorno a 200 euro, per arrivare alle proposte rivolte al mondo enthusiast dove i costi non sono tanto un problema, ma allo stesso tempo non ci dispiace un taglio sul prezzo di listino.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 203,98 euro invece di 239,93 euro
- XFX Speedster QICK308 Radeon RX 7600 Black 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 332 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 263,99 euro invece di 319 euro
- MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC, disponibile a 313,73 euro invece di 329 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming, disponibile a 379 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16 GB, disponibile a 457 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 591,36 euro invece di 739 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 619,32 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB, disponibile a 630,16 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 664,76 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 714,71 euro invece di 769,99 euro
Schede video fascia alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16 GB, disponibile a 862,99 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti 16 GB, disponibile a 872 euro invece di 1.009 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.159,21 euro invece di 1.353,39 euro
- Palit GeForce RTX 5090 GameRock, disponibile a 2.753,25 euro invece di 3.009, 90 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB, disponibile a 2.791,41 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: gaming, consumi e prezzi
- NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: gaming, consumi e prezzi
