Se cercate una scheda video nuova per aggiornare il vostro PC o per costruirne uno nuovo di pacca, magari con le vostre mani, siete proprio nel posto giusto. In questo articolo infatti vi daremo qualche dritta sui migliori modelli da acquistare oggi su Amazon, non solo per quanto concerne le offerte vere e proprie, ma anche se guardiamo ai prodotti con un buon rapporto prestazioni/prezzo o al minimo storico sulla piattaforma.

Anche se le promozioni ultimamente non sono mancate grazie a iniziative come il Black Friday e il Cyber Monday, non tutti sono riusciti a mettere le mani su un buon affare; niente paura però, nonostante il periodo non sia dei migliori e si paventano rincari, cercando bene e con pazienza emerge sempre qualche opzione valida che ci permette di risparmiare qualche soldino.

Migliori schede video in offerta oggi su Amazon

Come ormai da nostra tradizione, cercheremo nel possibile di accontentare tutti, o meglio, di spaziare su tutte le fasce di prezzo per agevolare anche chi è particolarmente attento al budget.

In fascia bassa non abbiamo particolari problemi, mentre segnaliamo a priori che nel segmento di fascia media attualmente la disponibilità sulle migliori opzioni è abbastanza bassa, motivo per cui la ricerca risulta più complicata e probabilmente non immune da qualche compromesso (inutile dire che in alternativa esistono anche altri shop).

A seguire quindi troverete un totale di quattro categorie, partendo dalla fascia bassa intorno a 200 euro, per arrivare alle proposte rivolte al mondo enthusiast dove i costi non sono tanto un problema, ma allo stesso tempo non ci dispiace un taglio sul prezzo di listino.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta