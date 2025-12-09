A soli sedici giorni dal Natale inizia la corsa ai regali dell’ultima ora, quella fase in cui si cercano idee affidabili, già disponibili e soprattutto capaci di arrivare in tempo sotto l’albero. Per chi ha un appassionato di musica in famiglia o tra gli amici, MIXX e TRIBIT propongono una serie di prodotti che uniscono stile, qualità audio e un prezzo accessibile, dalle cuffie ai giradischi, passando per speaker potenti adatti sia alla casa sia alle feste più vivaci.

Il piacere del vinile

Tra le soluzioni più interessanti ci sono i giradischi MIXX della linea Revival, pensati per chi ama il fascino del vinile ma non vuole rinunciare alle comodità moderne. Il Revival 55, disponibile in diversi colori, riprende lo stile retrò delle valigette portadisco degli anni Sessanta e lo combina con Bluetooth in entrata e in uscita, così da permettere sia l’ascolto tramite le sue casse stereo integrate, sia il collegamento a speaker esterni.

È un modello comodo da trasportare grazie alla scocca in legno rivestita in pelle sintetica, con maniglia e chiusure solide, adatto a chi vuole un oggetto d’arredo ma anche un compagno per piccoli spostamenti. Supporta tre velocità e un sistema a cinghia che riduce le vibrazioni, include l’adattatore per i 45 giri e la funzione auto stop che ferma la rotazione a fine disco. Per chi ascolta vinili ma utilizza spesso anche la musica in streaming, la possibilità di passare da un formato all’altro senza accessori aggiuntivi rende il Revival 55 particolarmente versatile.

Il passo successivo nella gamma è il Revival 65, un giradischi più raffinato per chi cerca un suono più ricco e una costruzione più solida. Anche qui ci sono Bluetooth in entrata e in uscita e casse integrate, ma la differenza la fanno alcuni dettagli tecnici come la testina Audio Technica e il piatto a dimensione piena che garantiscono una riproduzione più pulita. La struttura in legno, il rivestimento in finta pelle e il coperchio con finestra trasparente creano un’estetica elegante che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Oltre alla cura costruttiva ci sono funzioni utili come il pitch control, l’adattatore per i 45 giri e la possibilità di ascoltare con il coperchio chiuso, aspetto non comune in prodotti portatili e molto comodo per ridurre polvere e vibrazioni.

Per chi invece vuole un sistema più completo, pensato non solo per l’ascolto ma anche per arricchire un angolo della casa con un impianto tutto incluso, MIXX propone Analog System 5. È una soluzione che unisce un giradischi con trazione a cinghia a un set di due diffusori wireless da 50 watt ciascuno. La testina Audio Technica, il braccio in alluminio e le due velocità disponibili permettono di ottenere un suono dettagliato e stabile anche con dischi più datati.

I due speaker possono collegarsi praticamente a qualsiasi fonte, dallo smartphone alla TV, sfruttando Bluetooth, line-in, ottico, coassiale o persino una chiavetta USB con file mp3. Il giradischi può inviare il segnale ai diffusori senza cavi, così ci si gode l’esperienza del vinile anche da altri punti della stanza, mentre la presenza di controlli per alti e bassi e del telecomando rende l’intero sistema semplice da gestire. È un impianto completo pensato per valorizzare tanto il digitale quanto l’analogico, ideale per chi vuole un unico prodotto che faccia tutto.

Cuffie e speaker

Accanto ai giradischi ci sono le cuffie StreamQ D3 ANC, pensate per chi desidera immergersi nella musica mentre viaggia o lavora. Offrono la cancellazione attiva del rumore, un comfort adatto all’uso prolungato e una batteria che può superare le quaranta ore. Grazie ai sensori intelligenti la riproduzione si mette in pausa quando vengono rimosse e la ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di ascolto con pochi minuti alla presa. La gestione tramite app, i microfoni con tecnologia ClearVoice e la possibilità di usarle sia in modalità wireless sia con il cavo le rendono versatili e adatte sia allo studio sia alla vita quotidiana.

TRIBIT completa la proposta con una gamma di speaker portatili pensati per chi ama portare la musica sempre con sé. Il PocketGo è il più compatto della linea, leggero quanto uno smartphone ma capace di riempire una stanza grazie al driver da 45 millimetri e al radiatore passivo che esalta i bassi. È progettato per l’uso all’aperto, completamente impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, e addirittura galleggiante, perfetto quindi per piscine o giornate al mare. La batteria consente una giornata intera di ascolto e il Bluetooth di ultima generazione assicura una connessione stabile anche all’aperto. Per chi desidera un suono ancora più ampio si possono collegare due unità in stereo tramite la modalità TWS, mentre tramite la app dedicata si possono modificare gli equalizzatori per adattare la resa ai diversi generi musicali.

Per chi invece punta su un’esperienza più potente, capace di animare una festa, c’è TRIBIT StormBox Blast 2, un modello pensato per eventi, riunioni familiari o serate di karaoke. Gli amplificatori dedicati e il subwoofer da 80 watt permettono di ottenere un suono molto profondo, mentre luci dinamiche sincronizzate al ritmo della musica creano un’atmosfera da vero evento.

Grazie alla funzione karaoke si collegano due microfoni, anche wireless, con possibilità di regolare il volume e applicare effetti per ottenere un risultato più professionale. La batteria da trenta ore assicura che la musica non si fermi, e l’uscita USB permette di ricaricare il telefono anche mentre si usa lo speaker, un vantaggio notevole durante le feste. L’impermeabilità consente di portarlo ovunque, dalle feste in giardino ai weekend fuori porta.

Infine c’è lo StormBox Mini +, una via di mezzo tra portabilità e potenza. Diffonde un suono a 360 gradi grazie ai driver da quasi cinque centimetri e a un radiatore che rinforza i bassi. Il design compatto, le luci integrate e la resistenza all’acqua lo rendono perfetto per lo sport, il trekking o i momenti all’aperto. Anche qui si può personalizzare l’equalizzazione tramite app e utilizzare la modalità stereo collegando due unità. La batteria dura circa dodici ore e la ricarica tramite USB C è rapida, quindi è un compagno pratico da portare in borsa o nello zaino.

Nel complesso queste proposte offrono un’ampia scelta per ogni tipo di ascoltatore, dal collezionista di vinili a chi vive di playlist, dall’amante delle feste al viaggiatore che vuole la sua musica sempre con sé. Con disponibilità immediata e prezzi competitivi, sono soluzioni ideali per un regalo di Natale che unisce gusto, funzionalità e un pizzico di sorpresa, perfette per arrivare puntuali sotto l’albero senza stress.