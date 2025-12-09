Il Black Friday è ormai terminato da qualche giorno, ma se non siete riusciti ad approfittarne fino in fondo sappiate che avete ancora una possibilità: in particolare, parliamo delle offerte sulle scope elettriche Tineco e Dreame, che ritornano alle cifre viste durante il periodo del venerdì nero. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti, che fanno scendere i prodotti fino a meno di 150 euro su Amazon.

Super prezzi per le scope aspirapolvere e lavapavimenti Tineco e Dreame su Amazon

Se siete ancora alla ricerca di un regalo, da farvi o da fare per questo Natale, potreste considerare qualcosa di utile per la casa. In questo senso entrano in gioco le offerte di Tineco e Dreame riguardanti alcuni dei modelli più apprezzati nella gamma di scope aspirapolvere e lavapavimenti.

Il primo modello che citiamo è Tineco Floor One S5, aspirapolvere senza fili con funzioni smart ideale anche per il lavaggio dei pavimenti: si tratta di un modello 2 in 1 che può essere utilizzato sia come aspirapolvere intelligente sia come lavapavimenti grazie al mocio integrato. È dotato di tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor che permette la regolazione automatica di potenza di aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo in base al livello di sporco individuato.

Restando in casa Tineco troviamo in sconto il modello Pure One A90S, che si fa notare soprattutto per la sua potenza di aspirazione (270 AW, +46% rispetto alla precedente generazione). Lanciato in Italia nelle scorse settimane, l’aspirapolvere è dotato della spazzola 3DSense Master Brush che integra quattro diverse tecnologie sensoriali come Floor Type Detection, LightSense aggiornato, EdgeSense avanzato e DustSense. La combinazione di questi elementi permette di sfruttare il riconoscimento automatico del tipo di pavimento, la regolazione automatica della potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere, una pulizia precisa nei bordi e la possibilità di illuminare la parte frontale per individuare le particelle di polvere più piccole.

Entrambi gli aspirapolvere e lavapavimenti possono godere di sconti generosi su Amazon: Tineco Floor One S5 viene proposto a 179 euro (invece di 339), mentre Pure One A90S è acquistabile a 599 euro (invece di 699).

Come anticipato, in offerta troviamo anche prodotti firmati Dreame. Ve ne segnaliamo in particolare quattro: Dreame H15 Pro Heat, Dreame H14 Pro e H14 AE, e Dreame H12S.

Dreame H15 Pro Heat è una lavapavimenti wet&dry che combina il lavaggio a vapore e la pulizia con intelligenza artificiale: sfrutta il lavaggio con acqua calda per affrontare lo sporco più ostinato (come l’olio da cucina), e lo combina a un’aspirazione da 22.000 Pa e a una tecnologia per una pulizia senza grovigli (grazie al raschietto TangleCut), da angolo a angolo. Dispone di un sensore RGB per il rilevamento sensibile dello sporco, di un braccio robotico AI DescendReach per una copertura completa e di una navigazione in posizione orizzontale per un controllo a mani libere attraverso l’applicazione. Include inoltre un sistema avanzato di autopulizia che lava e asciuga la spazzola.

Dreame H14 Pro e H14 AE sono due prodotti piuttosto simili, che si differenziano per il sistema di trazione e qualche altro particolare (i prezzi sono molto vicini in questo momento). Ciò che li distingue dalla concorrenza è l’innovativo design piatto, che permette al corpo principale della lavapavimenti di reclinarsi completamente, consentendo alla spazzola di scivolare con facilità sotto letti, divani e mobili bassi, garantendo una pulizia profonda anche negli spazi più difficili da raggiungere. Entrambi vantano una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e possono contare sulla pulizia della spazzola con acqua calda a 60°C e sull’asciugatura ad aria calda.

Per spendere ancora meno potete considerare infine Dreame H12S, aspirapolvere senza fili con potenza di aspirazione di 16.000 Pa. Propone modalità di pulizia multiple, sistema di rilevamento intelligente dello sporco (che ottimizza la potenza in base allo sporco sul pavimento) e asciugatura ad aria calda, che riduce batteri e odori. Il tutto a meno di 150 euro in promozione.

Dreame H15 Pro Heat, H14 Pro, H14 AE e H12S sono in offerta a rispettivamente 499 euro (invece di 699), 299 euro (invece di 499), 279 euro (invece di 399) e 148,99 euro (invece di 249).