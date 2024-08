Nella giornata di ieri, 22 agosto, Apple ha annunciato che entro la fine di quest’anno introdurrà altre modifiche rilevanti ai propri sistemi operativi iOS e iPadOS, per adeguarli ulteriormente al DMA (Digital Markets Act), il regolamento europeo che tutela la concorrenza nel settore digitale, per mercati più equi e contendibili.

Molti cambiamenti importanti sono arrivati già a inizio marzo con iOS 17.4, ma ne arriveranno degli altri significativi anche in occasione del rilascio delle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad, iOS 18 e iPadOS 18, cambiamenti riservati al mercato italiano ed europeo. In breve, arriveranno più opzioni per cambiare le app di sistema, alcune delle quali si potranno anche eliminare, e verrà introdotta una nuova schermata per scegliere il browser web predefinito.

Più libertà su iOS 18 e iPadOS 18 con queste novità

La novità più importante è che Apple permetterà di sostituire più app di sistema con quelle che si preferiscono, cioè con quelle di terze parti. Si tratta di un’opzione in parte già disponibile, come per il browser web, per le app per i pagamenti o per l’app di posta elettronica, ma che presto riguarderà anche molto altro: si potranno infatti sostituire anche altre app predefinite di Apple come il telefono, l’app per i messaggi, quella per la navigazione, oltre alle app per la gestione di password, la tastiera e il filtro anti spam.

Per esempio, al posto di Messaggi di Apple, sarà possibile impostare WhatsApp come app di messaggistica di default, o ancora, scegliere come predefinito Google Maps o Waze al posto di Mappe di Apple. Probabilmente per questioni di ordine, su iOS 18 e iPadOS 18 verrà introdotta anche una nuova sezione in Impostazioni denominata Default Apps (App Predefinite, immaginiamo) in cui verranno mostrate appunto le app predefinite disponibili e le relative opzioni per gestirle.

Apple permetterà anche di eliminare alcune app di sistema, come Messaggi, Fotocamera, Safari o l’App Store e, come anticipato, introdurrà una nuova schermata di selezione del browser web predefinito.

A parte le opzioni per sostituire le app predefinite per le traduzioni e la navigazione, in arrivo nella primavera del 2025, la disponibilità delle altre novità citate di iOS 18 e iPadOS 18 è prevista entro fine anno.

Entro la fine di quest’anno, apporteremo modifiche alla schermata di scelta del browser, alle app predefinite e all’eliminazione delle app per iOS e iPadOS per gli utenti dell’UE. Questi aggiornamenti derivano dal dialogo continuo con la Commissione Europea sulla conformità ai requisiti del Digital Markets Act in queste aree.

In attesa della disponibilità effettiva, per maggiori informazioni, vi rimandiamo intanto al relativo comunicato stampa di Apple.