Qualche minuto fa Apple ha annunciato quando presenterà la nuova serie iPhone 16 ed eventuali altre novità. L’evento più atteso dell’anno per i fan dell’azienda, intitolato “It’s Glowtime“, si terrà lunedì 9 settembre 2024 e, in Italia, inizierà allo scoccare delle ore 19:00, ovvero le 10 del mattino all’Apple Park di Cupertino, in California.

Cosa aspettarsi dall’evento Apple di settembre 2024 e come seguirlo

Non ci sono ancora conferme, come al solito, ma i protagonisti indiscussi dell’evento di Apple di settembre saranno con ogni probabilità gli iPhone 16, la nuova serie di smartphone composta da quattro modelli: i due economici iPhone 16 e iPhone 16 Plus, e i due più pregiati ed evoluti iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Varie indiscrezioni hanno ipotizzato anche il lancio imminente di un nuovo iPhone SE, modello che dovrebbe essere notevolmente rivisto, anche esteticamente.

iPhone a parte, stando a quanto riportato nelle scorse settimane da varie anticipazioni, Apple dovrebbe inoltre aggiornare la propria serie di smartwatch introducendo Apple Watch Series 10 (o Series X?), Apple Watch Ultra 3 e un nuovo Apple Watch SE. Ci dovrebbe essere spazio anche per nuove cuffiette wireless, nello specifico per due modelli di AirPods, uno dei quali il diretto successore delle AirPods 3.

Di ufficiale, per ora, ci sono tuttavia solo il nome dell’evento (It’s Glowtime), la data, l’ora e il posto in cui Apple terrà il suo prossimo evento, che ribadiamo avrà luogo lunedì 9 settembre 2024 alle ore 19:00 italiane allo Steve Jobs Theatre dell’Apple Park di Cupertino, in California. Come al solito, è prevista la diretta diretta streaming sui canali ufficiali, ovvero sul sito web di Apple, su YouTube o tramite Apple TV, ma potrete seguire l’evento di Apple con noi in live su YouTube, evento di cui vi racconteremo le novità più importanti direttamente qui su tuttotech.net.