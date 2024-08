Apple ha rilasciato in contemporanea le nuove versioni beta dei vari sistemi operativi per quanto riguarda iPhone, Mac e altri dispositivi del suo ecosistema.

Per quanto concerne iOS 18.1, rispetto alla precedente beta, quest’ultima ha risolto alcuni problemi relativi ad Apple Intelligence. Si parla, per esempio, di disagi nel contesto del rendering durante l’utilizzo della nuova interfaccia utente Siri su CarPlay, un fenomeno che si verificava spesso sui display più grandi.

Anche iOS 18 ha raggiunto la versione beta 6, con alcune piccole ma interessanti integrazioni. Nello specifico sono stati introdotti i Place ID per Apple Maps, un sistema utile per identificare in modo univoco e persistente un preciso luogo sulla mappa.

Un’altra novità risulta l’aggiunta di un nuovo sistema di verifica in caso di richiesta di aggiunta di un ID all’app Wallet. La nuova procedura prevede di scattare una Live Photo, che viene valutata dal telefono e da Apple per validare l’operazione. Quest’ultima implementazione dovrebbe aiutare a evitare abusi e frodi. Per quanto riguarda i bug corretti, sono stati risolti problemi piccoli problemi riguardanti la riproduzione audio segnalati nella precedente versione del sistema operativo.

Non solo iOS 18: ecco le novità per macOS Sequoia e visionOS

MacOS Sequoia 15 beta 6 porta con sé diverse modifiche che saranno apprezzate non poco dagli utenti Mac. La più sostanziosa sarà apprezzata da chi ha problemi con lo spazio di archiviazione, visto che App Store non necessita più del doppio dello spazio richiesto da un’applicazione per l’installazione della stessa. Con l’ultima beta di macOS, sarà sufficiente calcolare lo spazio dell’app più un minimo di archiviazione temporanea utilizzata dal Mac come buffer.

Altra novità è quella riguardante il processo di autorizzazione di un’app tramite Finder. Invece di una finestra di dialogo con doppia opzione per consentire o non consentire l’accesso, in caso di segnalazione dello strumento, l’utente viene indirizzato automaticamente in Impostazioni di sistema – Sicurezza e privacy – Automazione.

Infine, tra le nuove versioni di sistemi operativi proposti dalla compagnia di Cupertino figura anche visionOS 2 beta 6, attivo nel contesto di Apple Vision Pro. In questo caso parliamo di una maggiore distanza tra le app, con conseguente miglioramento dell’esperienza utente.

Un’altra implementazione riguarda le app compatibili, che con la nuova beta possono essere spostate all’esterno della cartella dedicata e collocate con le applicazioni native. Altrettanto apprezzata dai videogiocatori la la possibilità di utilizzare il controller di gioco per interagire con l’interfaccia.