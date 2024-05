Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a maggio 2024

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese di maggio non sembrano essere previste su Apple TV+ novità per quanto riguarda i film. Potete comunque consolarvi con le numerose novità lato serie TV e docuserie più in basso, oppure recuperando le pellicole uscite nei mesi precedenti, come Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena), Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix), The Family Plan (action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan) e Fingernails – Una diagnosi d’amore (film con Jeremy Allen White e Jessie Buckley ambientato in un futuro in cui una tecnologia è capace di trovare il partner ideale). Qui potete consultare la nostra selezione dei 10 migliori film disponibili su Apple TV+.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Acapulco – stagione 3 (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di maggio 2024 con la terza stagione di Acapulco, serie TV bilingue creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman, ispirata al film “How to Be A Latin Lover“. Racconta la storia di Maximo Gallardo, un giovane messicano con un sogno che diventa realtà quando ottiene il lavoro ideale nel resort più alla moda di Acapulco. In questa nuova stagione, è tempo di riconciliare gli errori del passato con nuovi entusiasmanti inizi. Nel presente, un Maximo più anziano (Eugenio Derbez) si trova a ritornare a un Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985, il Maximo più giovane (Enrique Arrizon) continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni che ha costruito con tanta fatica. Disponibile in streaming dal 1° maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Acapulco.

Hollywood Con Queen (docuserie original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Hollywood Con Queen, docuserie originale che racconta una delle più incredibili truffe di Hollywood. Una misteriosa figura soprannominata “Con Queen” impersona le donne più potenti dell’industria hollywoodiana dello spettacolo, attirando ignare vittime con la promessa di un’opportunità di carriera che cambierà loro la vita. Un giornalista e un’investigatrice privata cercheranno di scoprire la verità su questa truffa. Disponibile in streaming dall’8 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hollywood con Queen.

Dark Matter (original)

Da guardare a maggio su Apple TV+ Dark Matter, nuova serie TV di fantascienza basata sull’omonimo romanzo del 2016, acclamato come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio. La serie segue Jason Dessen (interpretato da Joel Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le vie di Chicago, viene rapito da un uomo mascherato e armato sceso da un SUV, e si risveglia in una versione alternativa della sua vita dove sua moglie non è sua moglie, suo figlio non è mai nato e lui non è un anonimo professore ma il genio che ha compiuto un’impresa memorabile. L’uomo si ritrova intrappolato in una versione alternativa della sua vita. Lo stupore si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo al panorama sconcertante delle vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà, si imbarca in un viaggio tormentoso per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: lui stesso. Una storia sulla strada non presa. Nel cast anche Jennifer Connelly, Alice Braga e Jimmi Simpson. Disponibile in streaming dall’8 maggio 2024 (primi due episodi, poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dark Matter.

The Big Cigar (original)

Proseguiamo con The Big Cigar, miniserie che racconta un’incredibile storia vera basata sull’articolo di Joshuah Bearman (“Argo”, pubblicato su Playboy), anche produttore esecutivo. Una vicenda che intreccia la rivoluzione hollywoodiana con la rivoluzione sociale: la fuga del fondatore delle Pantere Nere, Huey P. Newton, che si rifugia a Cuba per sfuggire all’FBI grazie all’aiuto del famoso produttore Bert Schneider, in un piano talmente elaborato da prevedere una finta produzione cinematografica. Tutto andrà storto in ogni modo possibile. E in qualche modo, è tutto vero, o quasi. Disponibile in streaming dal 17 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Big Cigar.

Trying – stagione 4 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di maggio 2024 da vedere con la quarta stagione di Trying, serie comedy creata da Andy Wolton con Esther Smith e Rafe Spall. Racconta la storia di Nikki e Jason, una coppia che vuole avere un bambino, ma che scopre di non poter avere figli. Nell0emozionante nuova stagione, la vicenda si spinge avanti di sei anni: Nikki e Jason sono ormai esperti genitori adottivi e hanno costruito una piccola e deliziosa famiglia, arricchita da una straordinaria rete di supporto. Tuttavia, quando la loro figlia adolescente Princess (Scarlett Rayner) inizia a desiderare un legame con la madre naturale, le capacità genitoriali di Nikki e Jason vengono sottoposte alla prova più difficile. Disponibile in streaming dal 22 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Trying.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi, pure con qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Loot – Una fortuna (nuovi episodi stagione 2)

Sugar (nuovi episodi)

Benjamin Franklin (nuovi episodi)

Il premio del destino (nuovi episodi stagione 2)

Palm Royale (nuovi episodi)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la miniserie Presunto innocente (14 giugno 2024), ma anche Bread & Roses (21 giugno 2024), Tierra de mujeres – Intrecci di vite (26 giugno 2024), Sunny (10 luglio 2024), Fly Me to the Moon (al cinema a luglio 2024) e Fancy Dance (prossimamente).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione