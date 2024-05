Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese primaverile, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a maggio 2024

Film in uscita su Netflix

Sei nell’anima (original)

Partiamo con le novità Netflix di maggio 2024 con Sei nell’anima, film tratto dalla storia di Gianna Nannini, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, con protagonista Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano. Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. La pellicola accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Nel cast anche anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, Stefano Rossi Giordani e Andrea Delogu, che interpreta una giovane Mara Maionchi. Disponibile in streaming dal 2 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sei nell’anima.

Unfrosted: storia di uno snack americano (original)

Cambiamo genere con Unfrosted: storia di uno snack americano, commedia diretta da Jerry Seinfeld e con protagonista lo stesso Seinfeld al fianco di Melissa McCarthy. Il lungometraggio è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti e ci porta nel Michigan del 1963, quando i due giganti della produzione di cereali in scatola e principali rivali, Kellogg’s e Post, si trovano a competere senza esclusione di colpi per arrivare a realizzare uno snack, facile e veloce da consumare, che potrebbe rivoluzionare le colazioni degli americani. Disponibile in streaming dal 3 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unfrosted: storia di uno snack americano.

The Final: attacco a Wembley (documentario, original)

Da vedere questo mese The Final: attacco a Wembley, documentario che racconta una storia drammatica di un giorno iniziato all’insegna dell’euforia e terminato con una nazione sconvolta. L’11 luglio 2021 lo stadio di Wembley era pronto a regalare una vittoria storica all’Inghilterra di Gareth Southgate. La nazionale aveva entusiasmato il Paese nel percorso verso la sua prima finale importante dal 1966 e il titolo di campione d’Europa era a portata di mano, Italia permettendo. Ma quando i tifosi inglesi sono arrivati a Wembley da ogni angolo della nazione, i festeggiamenti si sono rapidamente trasformati in caos. Lo scompiglio ha preso il sopravvento con scene di ubriachezza e assunzione di droghe, mentre i tifosi senza biglietto hanno colto l’opportunità per prendere d’assalto lo stadio. Disponibile in streaming dall’8 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Final: attacco a Wembley.

Adagio

“Usciamo” per un attimo dai contenuti originali Netflix con Adagio, poliziesco diretto da Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea. Racconta la storia di Manuel, un adolescente di 16 anni che cerca di godersi la vita come meglio può, mentre è impegnato a prendersi cura del padre anziano. Un giorno il giovane viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante una festa, ma sente di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Subito si mettono sulle sue tacce i ricattatori, uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo, perché ritenuto uno scomodo testimone. È così che Manuel comprende di aver visto troppo e di essere rimasto invischiato in qualcosa di molto più grande di lui, motivo per cui si ritroverà costretto a chiedere protezione a due vecchie conoscenze di suo padre, nonché ex criminali. Disponibile in streaming dal 13 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adagio.

Power: la polizia negli Stati Uniti (documentario, original)

Da non perdere su Netflix a maggio 2024 anche Power: la polizia negli Stati Uniti, un documentario che utilizza materiale storico per illustrare le realtà contemporanee e che esamina questioni urgenti riguardanti un’autorità sempre più forte e in larga misura incontrollata. Negli Stati Uniti la polizia detiene un potere straordinario sulla vita di ognuno e decide chi è sospetto e chi “corrisponde a un certo profilo”. Gli agenti definiscono cosa costituisce un pericolo e decidono come reagire. Esigono ubbidienza e rappresentano una minaccia costante di violenza. Ogni giorno nelle città statunitensi si svolgono migliaia di queste interazioni, influenzate da un’idea reale o percepita di criminalità e minacce all’ordine sociale decisa dalla polizia. Le forze dell’ordine sono l’incarnazione concreta del potere astratto dello Stato. Il film presenta un percorso viscerale e immersivo per dimostrare come siamo giunti a questo momento della nostra storia, dalle pattuglie schiaviste del Settecento e i primi dipartimenti di polizia sovvenzionati pubblicamente dell’Ottocento fino alle rivolte degli anni ’60 e degli anni 2020. Disponibile in streaming dal 17 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Power: la polizia negli Stati Uniti.

Atlas (original)

Una delle novità Netflix più attese da vedere questo mese è senza dubbio Atlas, film di fantascienza diretto da Brad Peyton con protagonista Jennifer Lopez. Si svolge in un futuro distopico e cupo, nel quale il potere è nelle mani dell’intelligenza artificiale e dei robot che hanno sottomesso gli umani. Sul pianeta è in atto una vera e propria guerra, e uno di questi soldati di acciaio ha deciso che l’unico modo di porre fine ai conflitti è quello di annientare l’umanità. Atlas Shepherd è una brillante analista di dati: ha una natura misantropa, ma è anche profondamente contraria all’intelligenza artificiale. Quando le viene assegnata la missione di catturare un robot con cui scopre di condividere un misterioso passato, la donna combatte con tutte le armi a sua disposizione.

Ma a bordo del suo velivolo di guerra, qualcosa sembra andare per il verso sbagliato. Quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell’umanità dalla IA è fidarsi di quest’ultima. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Atlas.

Serie TV da vedere su Netflix

Un uomo vero (original)

Passiamo alle serie TV da guardare a maggio 2024 su Netflix, e partiamo da Un uomo vero, miniserie di David E. Kelley in sei episodi con protagonista Jeff Daniels. La serie segue quest’ultimo nei panni di Charlie Croker, un forte e divisivo magnate immobiliare di Atlanta che si ritrova ad affrontare un’improvvisa bancarotta. Rude, maleducato e irrefrenabile, l’uomo vuole difendere il suo impero a tutti i costi da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia, mentre interessi politici e commerciali si scontrano. Nel cast anche Diane Lane, Lucy Liu e William Jackson Harper. Disponibile in streaming dal 2 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un uomo vero.

Bodkin (original)

Da guardare questo mese anche Bodkin, una serie che mischia thriller e commedia dalle sfumature dark che racconta la storia di un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un’idillica cittadina costiera in Irlanda. Seguendo varie piste, il gruppo scopre una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potesse immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, ai loro colleghi e, cosa più difficile, a sé stessi, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure. Disponibile in streaming dal 9 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bodkin.

Bridgerton – stagione 3, parte 1 (original)

Una delle novità Netflix più attese di maggio da non perdere è sicuramente la prima parte della terza stagione di Bridgerton, popolare serie TV basata sui romanzi di Julia Quinn e ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. La nuova stagione riparte da Penelope Featherington (Nicola Coughlan), che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da madre e sorelle. La sua mancanza di autostima fa sì che i tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, l’uomo si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in sé stessa e un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. Disponibile in streaming dal 16 maggio 2024 con i primi quattro episodi (seconda parte con altri quattro episodi in arrivo dal 13 giugno 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Bridgerton.

La vita che volevi (original)

In arrivo questo mese sulla piattaforma anche La vita che volevi, serie TV italiana ambientata tra Lecce, il Salento e Napoli che racconta la felicità che crediamo di volere ma anche quella che scombina la vita e sorprende. Gloria (Vittoria Schisano) è una donna convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto. Un giorno, però, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, dato che le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare, ma Marina nasconde molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate. Disponibile in streaming dal 29 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vita che volevi.

Eric (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di maggio 2024 con Eric, miniserie thriller ambientata nella New York degli anni ’80 con protagonista Benedict Cumberbatch. Segue un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre andava a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine”, fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d’odio verso sé stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric, convinto che se Eric apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento distruttivo di Vincent lo allontana dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai detective che cercano di aiutarlo, sarà Eric, una conveniente illusione, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare il figlio a casa. Disponibile in streaming dal 30 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eric.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show, anime e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix. In particolare, vi segnaliamo:

Barbarian – 2 maggio 2024

Selling the OC (stagione 3, reality show original) – 3 maggio 2024

La madre della sposa (original) – 9 maggio 2024

Blood of Zeus (stagione 2, original) – 10 maggio 2024

Copshop – 14 maggio 2024

Vicini di casa – 14 maggio 2024

The Hours – 15 maggio 2024

Maestro in Blue (stagione 2, original) – 16 maggio 2024

Mare Fuori (stagione 4) – 16 maggio 2024

Tires (stagione 1, original) – 23 maggio 2024

Jurassic World: Teoria del caos (original) – 24 maggio 2024

Buying London (reality show, original) – 24 maggio 2024

My Oni Girl (anime, original) – 24 maggio 2024

Bullet Train – 27 maggio 2024

A Part of You (original) – 31 maggio 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

