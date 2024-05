Le novità Amazon Prime Video di maggio 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Idea of You (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2024 con The Idea of You, film tratto dall’acclamato e omonimo romanzo. Solène (Anne Hathaway) è una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto, la donna incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un’innegabile scintilla. I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti. Disponibile in streaming dal 2 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Idea of You.

Uno splendido disastro 2 – Il matrimonio

Proseguiamo con i contenuti da vedere questo mese con Uno splendido disastro 2 – Il matrimonio, sequel del film uscito lo scorso anno che racconta la storia di Abby (Virginia Gardner) e Travis (Dylan Sprouse). Dopo le vicende del primo capitolo, Abby e Travis non riescono a stare lontani dai guai… e infatti dopo una notte di follie a Las Vegas si ritrovano marito e moglie. Insieme agli amici di sempre, con in tasca una vincita a poker di 6 zeri, decidono di regalarsi la più divertente delle lune di miele in Messico, ma si sa, il caos non li abbandona mai: il matrimonio durerà o sarà solo un altro disastro preannunciato? Potete scoprirlo dal 17 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uno splendido disastro 2 – Il matrimonio.

Thanksgiving

Cambiamo completamente genere perché questo maggio da non perdere c’è anche Thanksgiving, horror firmato Eli Roth con Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey, Milo Manheim e Addison Rae. Dopo che alcuni tragici incidenti hanno segnato la giornata del Black Friday, un misterioso assassino la cui maschera è ispirata al Giorno del Ringraziamento arriva nella cittadina di Plymouth, Massachusetts, luogo d’origine della nota celebrazione americana: l’intento sembra quello di trasformare la festività in un vero e proprio bagno di sangue. Disponibile in streaming dal 19 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Thanksgiving.

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno

Cambiamo ancora genere perché su Prime Video tornano Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio con I Soliti Idioti 3 – Il ritorno. Il celebre duo si riunisce in una commedia dove i personaggi si misureranno con la contemporaneità e si confronteranno con i grandi temi del presente attraverso cinque storie raccontate in parallelo. Argomento principale che collegherà i vari segmenti sarà la famiglia: il duo comico cerca di dare una definizione a questo termine e di rispondere alla domanda “Cosa si intende per famiglia?” attraverso l’interpretazione delle loro maschere. Con uno sguardo cinico, divertente, a volte caustico e altre esilarante, I Soliti Idioti vogliono far ridere seguendo il loro mantra “Non siamo furbi, siamo idioti”. Disponibile in streaming dal 25 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I soliti idioti 3.

Boy Kills World

Da guardare questo mese anche Boy Kills World, film distopico di genere action che segue un ragazzo sordo muto in possesso di una vibrante immaginazione. Quando la sua famiglia viene uccisa, il ragazzo viene addestrato da uno sciamano misterioso a reprimere la sua immaginazione infantile con lo scopo di diventare uno strumento di morte. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2023 e vede nel cast Bill Skarsgård e Famke Janssen. Disponibile in streaming dal 27 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Boy Kills World.

Enea

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di maggio 2024 lato film con Enea, lungometraggio diretto e interpretato da Pietro Castellitto. Racconta la storia di Enea, che rincorre il mito del suo omonimo eroe, spinto dalla voglia di sentirsi vivo in un’epoca ormai morta e decadente. Della sua stessa idea è Valentino, aviatore appena battezzato. I due giovani sono amici da sempre, amanti delle feste e impegnati entrambi nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità incorruttibile, che li spinge al di là delle regole, oltre la morale, dove c’è un mare ricco di simboli e umanità da scoprire. La droga e la malavita, però, sono soltanto l’ombra proiettata da altro, da una storia familiare particolare: un padre malinconico, un fratello che ha problemi a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza molto bella, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. Enea e Valentino vivono la loro avventura, che agli occhi di alcuni sembrerà criminale, ma per loro è innanzitutto un’esperienza legata all’amicizia e all’amore. Nel cast anche Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio. Disponibile in streaming dal 30 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Enea.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Clarkson’s Farm – stagione 3 (original)

Passiamo alle serie TV perché tra le novità Amazon Prime Video da non perdere a maggio 2024 c’è l’attesa terza stagione di Clarkson’s Farm, divertente serie che vede Jeremy Clarkson tornare a occuparsi della sua fattoria in campagna. In questi nuovi episodi troviamo la fattoria di Diddly Squat alle prese con sfide ancora più ardue: i raccolti stanno fallendo a causa del forte caldo, l’inflazione ha portato i prezzi delle materie prime alle stelle, il sogno di aprire il tanto desiderato ristorante si è infranto e ora anche il negozio della fattoria rischia di chiudere. Jeremy ha bisogno di trovare nuovi e ingegnosi espedienti per far quadrare i conti e, per questo, escogita un piano per trarre profitto da centinaia di acri non coltivati – costituiti da fitti boschi e siepi che ricoprono la metà dei terreni della proprietà. Questo scatena una valanga di elaborate iniziative, in pieno stile Clarkson, che finiscono per coinvolgere qualsiasi cosa, da capre, maiali e cervi, passando per funghi e ortiche. A Diddly Squat intanto fa la sua comparsa un nuovo arrivato, che mette in crisi Kaleb e tutti gli altri protagonisti. Disponibile in streaming dal 3 maggio 2024 (seconda parte dal 10 maggio 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Clarkson’s Farm.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – stagione 4 (original)

Da vedere questo mese su Prime Video la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane potendo contare su limitate risorse economiche. Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione vedrà protagonisti otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Disponibile in streaming dal 6 maggio 2024 (primi tre episodi, gli ultimi tre dal 13 maggio 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi (original)

Da guardare a maggio su Amazon Prime Video anche Maxton Hall – Il mondo tra di noi, nuovo teen drama basato sul bestseller “Save Me” di Mona Kasten. Ruby Beli (interpretata da Harriet Herbig-Matten) viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall, e la cosa le complica decisamente la vita. L’arrogante erede milionario James Beaufort (Damian Hardung) entra in contatto con l’arguta studentessa e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla inaspettata. Disponibile in streaming dal 9 maggio 2024 (tutti e sei gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maxton Hall – Il mondo tra di noi.

Pretty Little Liars: Summer School – stagione 2

In arrivo questo mese anche la seconda stagione di Pretty Little Liars: Original Sin, che prende il nome Pretty Little Liars: Summer School. Ispirata alla serie “madre” Pretty Little Liars, basata sui romanzi di Sara Shepard e ambientata nello stesso universo, segue le vite di cinque adolescenti che vivono a Millwood, in Pennsylvania. Dopo gli strazianti eventi della prima stagione, le ragazze affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l’unica cosa che ostacola i loro divertenti lavori estivi e i loro nuovi, sognanti interessi amorosi. Un nuovo cattivo, che potrebbe o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutte alla prova. Disponibile in streaming dal 9 maggio 2024 (primi due episodi, poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Pretty Little Liars: Summer School.

Outer Range – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese la seconda stagione di Outer Range, serie TV che racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), un proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero si infittisce ancora di più nel corso dei nuovi episodi, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione spingerà i personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso. Disponibile in streaming dal 16 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Outer Range.

Dom – stagione 3, finale (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di maggio 2024 con la terza e ultima stagione di Dom, serie che racconta la storia di Pedro, un ragazzo della classe media di Rio de Janeiro che viene introdotto alla cocaina durante l’adolescenza e messo sulla strada per diventare leader di una banda criminale. È iniziato il conto alla rovescia e i protagonisti sono ancora più vicini alla morte. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor Dantas, invece, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l’impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l’avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Dom (v.o.).

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Questo mese da vedere su Prime Video ci sono film come Joker, Monster Hunter e Come può uno scoglio, ma anche otto stagioni della serie The Flash, la settima stagione di Naruto Shippuden, la sesta stagione di Dragon Ball Z e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2024 su Amazon Prime Video:

Joker – 1° maggio 2024

La rivincita delle bionde – 1° maggio 2024

The Flash (stagioni 1-8) – 1° maggio 2024

Naruto Shippuden (stagione 7) – 1° maggio 2024

Monster Hunter – 2 maggio 2024

Come può uno scoglio – 6 maggio 2024

Dragon Ball Z (stagione 6) – 9 maggio 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Quo Vado? – fino al 7 maggio 2024

Il grande giorno – fino al 21 maggio 2024

Uncharted – fino al 25 maggio 2024

Bullet Train – fino al 26 maggio 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le tre stagioni di Future Man (fino al 14 maggio 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la seconda stagione di Prisma (6 giugno 2024), la quarta stagione di The Boys (13 giugno 2024), Citadel: Diana, la seconda stagione di Sono Lillo, I Am: Céline Dion (25 giugno 2024) e My Lady Jane (27 giugno 2024).

Vi ricordiamo che dal 9 aprile 2024 i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

