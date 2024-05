Quali sono le novità da vedere a maggio 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a maggio 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Palazzina Laf

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand da vedere a maggio 2024 con Palazzina Laf, film diretto e interpretato da Michele Riondino al fianco di Elio Germano che racconta i fatti realmente accaduti che riguardano la Palazzina Laf, acronimo di “Laminatoio a freddo” e reparto dell’acciaieria ILVA di Taranto, dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento. Narra la storia di Caterino, un uomo semplice e un po’ rude, appartenente agli operai che lavoravano all’ILVA. L’uomo vive in una masseria, caduta in disgrazia, e sogna insieme alla fidanzata di trasferirsi in città. Quando i capi dell’azienda decidono di fare di lui una spia, incaricata di individuare i lavoratori di cui è necessario liberarsi, Caterino diventa l’ombra dei suoi colleghi e prende parte agli scioperi soltanto per denunciarli. Quando anche lui chiede di essere trasferito alla Palazzina Laf, non sapendo bene quale degrado vi si nasconda, Caterino scopre che quello che credeva essere un paradiso è in realtà una machiavellica strategia per provare psicologicamente i lavoratori fino a spingerli a dimettersi o ad accettare il demansionamento. A sua spese scopre anche che da quell’inferno non c’è una via d’uscita. Disponibile dal 1° maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Palazzina Laf.

Come può uno scoglio

Cambiamo completamente genere con Come può uno scoglio, commedia con protagonista il duo Pio e Amedeo (Pio D’Antini e Amedeo Grieco). Pio, ragazzo impacciato e con un carattere per nulla forte, eredita la gestione di diverse attività in seguito alla morte del padre Salvatore. Quest’ultimo era un ricco costruttore che nel corso della sua vita ha sempre scelto per il figlio e lo sta facendo anche da defunto. Il ragazzo ha avuto una vita agiata, ha sposato Borromea, da cui ha avuto due figli, e vive nel castello dei marchesi Pasin, i suoi consuoceri, tenutari di una storica cantina vinicola che produce prosecco. L’uomo è un avvocato e adesso si appresta a diventare anche presidente dell’azienda paterna, e un gruppo di imprenditori del suo paese lo ha addirittura candidato come sindaco, convinti di poterlo manipolare e sfruttare a loro vantaggio. Pio d’un tratto esplode: ad accendere la scintilla è il parroco del paese, don Boschin, la guida spirituale del padre di Pio, che chiede al ragazzo il favore di aiutare l’ex galeotto Amedeo, assumendolo come suo autista. È così che Amedeo irrompe nell’esistenza dell’aspirante sindaco come un tornado, contagiando Pio con il suo coraggio e portandolo a mettere in discussione tutto. Nonostante le apparenze, i due hanno in comune davvero molto ed è grazie ad Amedeo che Pio non solo riscoprirà quelle che erano le sue passioni, ma intraprenderà anche un viaggio di riconciliazione con sé stesso, che lo porterà a riprendere in mano le redini della sua vita. Disponibile dal 6 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come può uno scoglio.

Un giorno da leone

Da guardare questo mese c’è anche Un giorno da leone, commedia d’azione con Scott Caan, Frank Grillo, Marianne Rendón e J.K. Simmons. Jackie Powers è un brav’uomo, ma un pessimo cecchino, e viene incaricato da un mafioso di andare da un certo Walter Boggs per farsi restituire i soldi che l’uomo deve al boss. Se Boggs dovesse rifiutarsi, potrà sparargli. La missione però va male, perché Jackie si mette a trattare con Boggs, che poi se la svigna. A quel punto a Jackie non resta che organizzare un colpo infallibile insieme la cameriera della tavola calda dove ha incontrato il debitore: impadronirsi dell’intero patrimonio dalla madre di lei, che è una signora ricchissima. Nel frattempo però, il boss ha deciso di far uccidere Jackie da un altro killer, tale Dom Lorenzo. Disponibile dall’8 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un giorno da leone.

La chimera

Da non perdere tra le novità NOW e Sky di maggio 2024 La chimera, film diretto da Alice Rohrwacher con Josh O’Connor e Carol Duarte. Racconta la storia di Arthur, un archeologo britannico che viene coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi, rubati dalle tombe durante gli scavi. Dopo essere tornato da una cittadina sul Mar Tirreno, Arthur si riunisce con la sua banda di tombaroli, alla quale offre la sua dote: sentire il vuoto. Arthur, infatti, è in grado di percepire il vuoto della terra, là nelle profondità del suolo, dove vi sono nascoste le vestigia di un mondo passato. Quel vuoto è identico a quello che l’uomo percepisce nel suo animo, quando ricorda il suo amore perduto, Beniamina. Ed è così che la chimera, inseguita con tanta fatica e di ardua cattura, diventa un sogno agognato e difficile da raggiungere, come un guadagno facile o la ricerca dell’amore ideale. Disponibile dal 12 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La chimera.

Adagio

Proseguiamo rimanendo in Italia con Adagio, poliziesco diretto da Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea. Racconta la storia di Manuel, un adolescente di 16 anni che cerca di godersi la vita come meglio può, mentre è impegnato a prendersi cura del padre anziano. Un giorno il giovane viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante una festa, ma sente di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Subito si mettono sulle sue tacce i ricattatori, uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo, perché ritenuto uno scomodo testimone. È così che Manuel comprende di aver visto troppo e di essere rimasto invischiato in qualcosa di molto più grande di lui, motivo per cui si ritroverà costretto a chiedere protezione a due vecchie conoscenze di suo padre, nonché ex criminali. Disponibile dal 13 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adagio.

Jeanne du Barry – La Favorita del Re

Tra le principali novità NOW e Sky di questo mese non possiamo non citare Jeanne du Barry – La Favorita del Re, pellicola diretta e interpretata da Maïwenn al fianco di Johnny Depp. La pellicola è incentrata sulla vita di Jeanne Vaubernier, nata nel 1743 e figlia illegittima di una povera sarta. La donna, nonostante le sue umili origini, ha sempre avuto una forte predilezione per la cultura e, grazie alla sua intelligenza e al suo gran fascino, è riuscita a salire i gradini della scala sociale. Jeanne è stata in grado di entrare nelle grazie di re Luigi XV, che ignorava totalmente il suo status di cortigiana. Tramite lei, il re riacquista appetito per la vita, tanto da nominarla sua amante ufficiale e a ottenere il titolo di contessa du Barry. La passionale storia d’amore tra i due porterà Luigi XV a infrangere le regole del decoro e dell’etichetta, permettendo a Jeanne di trasferirsi a Versailles e vivere sotto il suo stesso tetto. Il suo arrivo al palazzo, però, non fu ben visto dalla corte e portò a un vero e proprio scandalo. Disponibile dal 20 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jeanne du Barry – La favorita del Re.

Perfect Days

Ci spostiamo in Giappone con Perfect Days, film diretto da Wim Wenders candidato all’Oscar 2024 come miglior film straniero. Racconta la storia di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo umile e sereno che parla poco e che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un’assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi. Il suo quartiere è pieno di piccoli caffè, frequentati sempre dalle stesse persone ogni giorno, di librerie, che vendono principalmente opere di Patricia Highsmith o romanzi di giovani scrittori giapponesi contemporanei. L’uomo preferisce recarsi al lavoro con il suo minivan, perfettamente equipaggiato di ogni attrezzo per pulire, mentre nelle sue orecchie risuonano i testi dei Rolling Stones, di Patti Smith o di Lou Reed. Attraverso quello che ascolta o legge e le foto che scatta, vengono rivelati la sua storia e il suo passato. Disponibile dal 23 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Perfect Days.

Tartarughe Ninja – Caos mutante

Cambiamo di nuovo genere con Tartarughe Ninja – Caos mutante, film di animazione che fa segnare il ritorno delle celebri tartarughe abili nelle arti marziali. Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo salgono in superficie dalle fogne per salvare la città di New York, minacciata da una banda di criminali, che detiene il controllo di ogni via e di ogni angolo della metropoli. Grazie anche all’aiuto della loro nuova amica, April O’Neil, i quattro fratelli useranno ogni loro abilità e dote per lottare contro i nemici, un esercito formato da mutanti, e poter mostrare così il loro valore da eroi a tutto il mondo. Disponibile dal 24 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tartarughe Ninja – Caos mutante.

Diabolik – Chi sei?

Arriva questo mese anche Diabolik – Chi sei?, terzo film sul re del terrore interpretato da Giacomo Gianniotti (nel primo da Luca Marinelli). Diabolik e la sua complice, nonché amante, Eva Kant (Miriam Leone) sono pronti a mettere in atto un nuovo ingegnoso piano, mentre l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) cerca ancora una volta di impedire alla coppia di portare a termine la missione e di riuscire finalmente ad arrestarli. Stavolta il ladro e l’ispettore vengono entrambi catturati da una banda di criminali, e si ritrovano faccia a faccia intrappolati nella stessa cella. Non avendo alcuna via d’uscita e sicuri di essere destinati alla morte, i due uomini avranno un confronto, durante il quale Diabolik rivelerà a Ginko il suo passato oscuro. Nel frattempo sia Eva che Altea (Monica Bellucci) sono alla ricerca dei loro uomini. Le due donne riusciranno a unire le forze per salvare i loro amati? Potete scoprirlo dal 27 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diabolik – Chi sei?.

Enea

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di maggio 2024 lato film con Enea, lungometraggio diretto e interpretato da Pietro Castellitto. Racconta la storia di Enea, che rincorre il mito del suo omonimo eroe, spinto dalla voglia di sentirsi vivo in un’epoca ormai morta e decadente. Della sua stessa idea è Valentino, aviatore appena battezzato. I due giovani sono amici da sempre, amanti delle feste e impegnati entrambi nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità incorruttibile, che li spinge al di là delle regole, oltre la morale, dove c’è un mare ricco di simboli e umanità da scoprire. La droga e la malavita, però, sono soltanto l’ombra proiettata da altro, da una storia familiare particolare: un padre malinconico, un fratello che ha problemi a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza molto bella, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. Enea e Valentino vivono la loro avventura, che agli occhi di alcuni sembrerà criminale, ma per loro è innanzitutto un’esperienza legata all’amicizia e all’amore. Nel cast anche Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio. Disponibile dal 30 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Enea.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Il tatuatore di Auschwitz (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand da vedere a maggio lato serie TV con Il tatuatore di Auschwitz, miniserie originale basata sull’omonimo bestseller di Heather Morris. Racconta la storia di un uomo, Lali (Jonah Hauer-King), un ebreo slovacco, che, nel 1942, viene deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei furono uccisi durante l’Olocausto. Poco dopo l’arrivo, Lali diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), incaricato di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Un giorno incontra Gita (Anna Próchniak), una ragazza appena arrivata nel campo di concentramento, e se ne innamora all’istante. Inizia così una storia coraggiosa e indimenticabile: sotto la costante sorveglianza da parte dell’instabile ufficiale nazista delle SS Stefan Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita sono determinati a mantenersi in vita a vicenda. Circa 60 anni dopo, Lali, ormai ottantenne, incontra l’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey), e trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia, affrontado i fantasmi traumatici della sua gioventù e i suoi ricordi di un amore nato nel peggiore dei luoghi. Disponibile dal 10 maggio 2024 (doppio episodio ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il tatuatore di Auschwitz.

Il simpatizzante

Chiudiamo le principali novità da non perdere questo mese con Il simpatizzante, miniserie targata HBO tratta dal romanzo omonimo di Viet Thanh Nguyen vincitore del premio Pulitzer per la narrativa. Un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e della sua nuova vita da rifugiato a Los Angeles, dove scopre che i suoi giorni da spia non sono finiti. Una storia di spionaggio ironica e piena di suspense con un cast d’eccezione, che include Sandra Oh e Robert Downey Jr. Disponibile dal 20 maggio 2024 (doppio episodio ogni lunedì). Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il simpatizzante.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Indiana Jones (dal 4 al 7 maggio 2024), Ritorno al Futuro (dall’8 al 10 maggio 2024), Bourne (dall’11 al 17 maggio 2024), Matrix (dal 18 al 19 maggio 2024), Julia Roberts (dal 20 al 24 maggio 2024), Classic (dal 25 al 31 maggio 2024), ma non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Blackberry – 2 maggio 2024

Il Re (finale stagione 2) – 3 maggio 2024

Broad City (stagione 3) – 13 maggio 2024

Foglie al vento – 14 maggio 2024

Kursk – 16 maggio 2024

The Collective – 21 maggio 2024

Delitti ai tropici (stagione 4) – 31 maggio 2024

