Cosa vedere tra le novità Disney+ di maggio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a maggio 2024

Film in uscita su Disney Plus

Let It Be

Apriamo le novità Disney+ da vedere a maggio 2024 con Let It Be, film in esclusiva sulla piattaforma che torna disponibile per la prima volta a distanza di più di 50 anni. Si tratta del film originale del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg, meticolosamente restaurato dal team di Peter Jackson alla Park Road Post Production. Lanciato nel maggio 1970, nel pieno dello scompiglio creatosi per lo scioglimento dei Beatles, il film occupa ora il posto che gli spetta nella storia dell’immortale band. Visto in passato attraverso una lente più oscura, il film viene ora riportato alla luce grazie al restauro e nel contesto delle rivelazioni fatte nella docuserie The Beatles: Get Back di Peter Jackson. Il film integra filmati non inclusi in quest’ultima, portando gli spettatori negli studi e sul tetto della Apple Corps a Londra nel gennaio 1969. Qui, i Beatles, insieme a Billy Preston, scrivono e registrano l’album Let It Be, vincitore del Grammy Award, e la canzone omonima, premiata con l’Oscar. È anche il momento dell’ultima esibizione dal vivo del gruppo. Tra i protagonisti della pellicola, ovviamente, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, con un’apparizione speciale di Billy Preston. Disponibile in streaming dall’8 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Let It Be.

The Beach Boys (documentario original)

Restiamo in tema musicale con il film documentario The Beach Boys, una celebrazione della leggendaria band che ha rivoluzionato la musica pop e dell’iconico e armonioso sound che hanno creato, incarnando il sogno californiano e affascinando fan per generazioni. Questo nuovo documentario ripercorre la storia della band fin dalle umili origini familiari, e include filmati inediti e interviste mai viste con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston dei Beach Boys e altri luminari del mondo musicale, come Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was. La colonna sonora ufficiale di The Beach Boys, con canzoni tratte dal film, sarà disponibile in streaming e download dal 24 maggio, mentre l’iconico album del gruppo del 1964, “Shut Down, Vol.2“, è disponibile in edizione limitata in vinile colorato. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beach Boys.

Serie TV da vedere su Disney+

Shardlake (original)

Passiamo alle novità Disney+ da guardare lato serie TV con Shardlake, avvincente giallo basato sui romanzi Tudor di C.J. Sansom, popolari in tutto il mondo. 1536: l’avvocato Matthew Shardlake vede la sua vita stravolta quando Thomas Cromwell lo invia a indagare su una morte sospetta di uno dei suoi commissari nel remoto monastero di Scarnsea. La vittima stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora essenziale, per la sopravvivenza politica di Cromwell, che Shardlake risolva l’omicidio e chiuda il monastero stesso. Cromwell avverte Shardlake che il fallimento non è un’opzione e insiste che venga accompagnato da Jack Barak a Scarnsea, dove i due vengono accolti con ostilità, sospetto e diffidenza dai monaci, i quali temono per il loro futuro e sono determinati a preservare il loro ordine. Inganni, raggiri e corruzione sono all’ordine del giorno e presto diventa chiaro che non si tratti del primo omicidio. Shardlake viene trascinato in una rete di bugie che minaccia non solo la sua integrità, ma anche la sua vita. Un drama in quattro episodi tratto dal primo romanzo della serie di Sansom ambientato nell’Inghilterra del XVI secondo durante la soppressione dei monasteri. Nel cast Arthur Hughes, Sean Bean e Anthony Boyle. Tutti gli episodi disponibili in streaming dal 1° maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shardlake.

Star Wars: Tales of the Empire (original)

Da non perdere questo mese Star Wars: Tales of the Empire, nuova miniserie in sei episodi con un viaggio nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade diverse, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini. Gli appassionati di Star Wars non possono lasciarsela sfuggire. Disponibile in streaming dal 4 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Tales of the Empire.

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso – stagione 2 (original)

Restiamo sulle serie animate con la seconda stagione di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso, che vede tornare sul “piccolo” schermo i simpatici personaggi. Il viaggio di Tylor Tuskmon come Jokester e la sua amicizia con Val vengono messi alla prova. Quando si aprono inaspettatamente nuove opportunità nella società energetica rivale, la FearCo, i colleghi di Tylor alla Monsters Inc. iniziano a mettere in dubbio la sua lealtà. Mentre la collaborazione con Val al Laugh Floor diventa sempre più difficile, Tylor deve scoprire qual è il suo vero posto. Tutti gli episodi disponibili in streaming dal 5 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso.

Station 19 (stagione finale)

Cambiamo completamente genere perché da vedere tra le novità Disney+ di maggio 2024 c’è la settima e ultima stagione di Station 19, popolare spin-off di Grey’s Anatomy che si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 di Seattle. Nel primo episodio della nuova stagione, “Il lavoro di questa donna“, Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera e Maya e Carina fanno una scelta. Continuano le avventure di un gruppo di eroici vigili del fuoco che mettono in gioco le loro vite e i loro cuori. Si avvia verso la conclusione la serie che racconta il mondo difficile e talvolta straziante dei più coraggiosi vigili del fuoco della città di Seattle e il forte legame che li unisce. Disponibile in streaming dal 9 maggio 2024 con un episodio a settimana. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima e ultima stagione di Station 19.

Doctor Who

Dopo gli speciali giunti gli scorsi mesi, da non perdere su Disney+ l’attesissima nuova stagione di Doctor Who, che per la prima volta nella storia dell’iconico franchise avrà un lancio globale simultaneo su Disney+ e BBC. Si riparte dagli eventi di “The Church on Ruby Road“, lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi. Ogni sabato, poi, sarà rilasciato un nuovo episodio. Il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, viaggiano nel tempo e nello spazio a bordo del Tardis, esplorando gli anni ’60, l’epoca della Reggenza in Inghilterra, il futuro devastato dalla guerra e molto altro ancora. Nel corso dei loro viaggi sul Tardis, l’astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia, incontreranno amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante “bogeyman” e il nemico più potente del Dottore. Disponibile in streaming dall’11 maggio 2024 con i primi due episodi, poi un nuovo episodio ogni sabato. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Doctor Who.

FEUD: Capote Vs. The Swans (original)

Da guardare questo maggio anche FEUD: Capote Vs. The Swans, pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy che in questa seconda stagione racconta la storia dell’acclamato scrittore Truman Capote, un tempo confidente delle donne più influenti della società (da lui soprannominate “i cigni“). Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo un racconto poco velato delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro “Answered Prayers“, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso. La serie è basata sul libro bestseller “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer. Nel cast Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart e Demi Moore. Disponibile in streaming dal 15 maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di FEUD: Capote Vs. The Swans.

The Kardashians – stagione 5

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a maggio 2024 con la quinta stagione di The Kardashians, reality statunitense incentrato sulla vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner. Si concentra principalmente sulle sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian, sulle loro sorellastre, Kendall e Kylie Jenner, e la loro madre, Kris Jenner. Una delle famiglie più conosciute e amate torna con nuovi episodi che offrono un accesso completo alla sua vita: Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, la serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori. Disponibile in streaming dal 23 maggio 2024 con un nuovo episodio in esclusiva ogni settimana. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di The Kardashians.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo in particolare quelli qui in basso: ogni giovedì abbiamo un nuovo episodio della ventesima stagione di Grey’s Anatomy (già rinnovata per una ventunesima stagione), ma anche la quarta stagione della sitcom animata The Great North e i nuovi episodi della seconda stagione di Cip e Ciop: Al parco (Chip ‘N’ Dale: Park Life). Non sono novità assolute, ma per accompagnare i contenuti musicali dedicati ai Beatles e ai Beach Boys, potete dare un’occhiata alle docuserie musicali The Beatles: Get Back e Bono & The Edge: A Sort of Homecoming con Dave Letterman, già disponibili nel catalogo.

Grey’s Anatomy (stagione 20) – nuovo episodio ogni giovedì

The Greath North (stagione 4) – 1° maggio 2024

Cip e Ciop: Al parco (nuovi episodi stagione 2) – 22 maggio 2024

Vi ricordiamo inoltre che da qualche mese sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

