Le voci sulla nascita dei primi dispositivi pieghevoli a marchio Apple non sono esattamente una novità dell’ultima ora: sono ormai anni che vediamo rincorrersi svariati rumor su iPhone e iPad pieghevoli — per il primo dei quali sono persino emersi indizi sul presunto periodo di lancio — e persino sul primo MacBook in questo formato, per il quale sarebbe in preparazione un enorme schermo pieghevole. Ebbene, proprio in queste ore sono emerse nuove voci riguardo a quest’ultimo, che non sarebbe vicinissimo al lancio, ma neppure così lontano.

A riaccendere la curiosità attorno al primo MacBook in salsa foldable è stato il solito analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple starebbe attivamente lavorando a questo prodotto, al punto tale da potersi già delineare una probabile finestra temporale di lancio.

Si badi bene che allo stato attuale non sono noti dettagli sul conto del dispositivo, che a detta di Kuo sarà dotato di un ampio display pieghevole da ben 20,3 pollici di diagonale. Secondo l’analista, inoltre, sarebbe proprio questo MacBook il candidato più accreditato a diventare il primo dispositivo pieghevole a marchio Apple. Alla luce di ciò, insomma, i piani di lancio dei primi iPhone e iPad pieghevoli — che pure sono sul tavolo di Cupertino — sarebbero ancora tutt’altro che definiti.

Insomma, mentre in tempi non sospetti si era detto di un possibile avvio della produzione di iPhone o iPad pieghevole tra 2025 e 2026, quest’ipotesi è stata seccamente smentita da Kuo.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。 —

Recently, I've received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2024

I notebook con display pieghevoli non sono una novità in senso assoluto — il mercato ne propone già diversi e a questo link trovate la nostra guida ai migliori attualmente disponibili —, ma attualmente la loro popolarità non è minimamente paragonabile a quella ormai raggiunta dagli smartphone pieghevoli. A dispetto di ciò, pare che Apple abbia deciso di dare la precedenza ai MacBook invece che agli iPhone.

Leggi anche: i migliori Apple MacBook di questo mese, la nostra selezione aggiornata e Recensione Apple MacBook Air 15 M2: non solo più grande