Di iPhone pieghevoli se ne parla da anni ormai, pur senza nulla di concreto che abbia ancora confermato le numerose indiscrezioni emerse col tempo. Nelle scorse ore, un nuovo articolo della rivista statunitense The Information ha riacceso le speranze in chi confidava e confida ancora in un dispositivo pieghevole dell’azienda di Cupertino.

Apple sarebbe ancora al lavoro su iPad e iPhone pieghevoli

Sono almeno due i prototipi con schermi flessibili su cui Apple è al lavoro, riporta la fonte, modelli con struttura a conchiglia simili alla serie Galaxy Z Flip di Samsung. L’idea dell’azienda sarebbe riuscire a produrre un dispositivo pieghevole dotato, come questi ultimi, anche di un display sul lato esterno e sottile quanto gli attuali modelli di iPhone, cosa molto complicata considerando le tecnologie attuali, se non scendendo a compromessi, in primis per la batteria.

Ma secondo le informazioni di The Information è ancora presto per un iPhone pieghevole, smartphone che non rientrerebbe ancora nei piani di produzione di Apple di quest’anno, né del prossimo.

E lo stesso discorso vale per un eventuale iPad pieghevole, altro prodotto già abbondantemente anticipato da molte indiscrezioni, di cui ad oggi non c’è alcuna traccia. La fonte parla di lavori in corso per un tablet pieghevole dalle dimensioni simili a quelle di iPad mini, che ricordiamo ha uno schermo da 8,3″, con uno pannello che risulti il più piatto possibile da aperto, cioè senza piega o quasi, almeno nelle intenzioni di Apple riportate.

Non dovrebbe essere questione di mesi nemmeno il lancio di un iPad pieghevole, di cui la fonte non riporta dettagli, che possiamo rintracciare tuttavia in un recente report di The Elec secondo cui Apple ne starebbe realizzando uno da 7 o 8 pollici da commercializzare nel 2026 o nel 2027 per sostituire proprio l’attuale iPad mini. Al momento, non è emerso altro di nuovo.

Le immagini sono dei semplici render emersi lo scorso maggio

