Di tanto in tanto in Rete si fanno insistenti le voci secondo cui Apple avrebbe in programma di lanciare il primo iPhone pieghevole, provando a colmare così il gap esistente con i principali produttori della concorrenza, a partire da Samsung e Xiaomi.

Non c’è da stupirsi se fino a questo momento il colosso di Cupertino abbia deciso di non lanciarsi nel settore, in quanto da tradizione questa azienda è piuttosto cauta nell’approccio alle nuove tecnologie e così, mentre le aziende concorrenti sperimentano (e, alle volte, falliscono), Apple continua a studiare, valutando con grande attenzione ogni singola mossa.

Quando potrebbe arrivare il primo iPhone pieghevole

Nelle scorse ore dalla Corea del Sud sono arrivate nuove indiscrezioni relative al possibile lancio del primo melafonino pieghevole: stando ad esse, il colosso di Cupertino avrebbe in programma di lanciare tale device nel settembre del 2026.

Ebbene sì, nel caso in cui tali indiscrezioni si rivelassero fondate, chi attende con impazienza il primo iPhone pieghevole dovrebbe rassegnarsi ad aspettare ancora per oltre due anni.

In sostanza, Apple potrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole insieme alla serie iPhone 18 e dopo la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold8 (ammesso e non concesso che il produttore coreano mantenga l’attuale politica di lancio di una nuova generazione ogni anno in estate).

Sempre secondo le indiscrezioni, Apple si aspetta di vendere 50 milioni di unità del suo primo smartphone pieghevole, un risultato che sarebbe in grado di dare una spinta significativa a tutto il settore (si consideri che nel 2023 le vendite di questo genere di device dovrebbero essersi avvicinate a 30 milioni).

Pare che per supportare il lancio del melafonino pieghevole Apple abbia deciso di trasferire un importante quantitativo del personale dedicato ad Apple Vision Pro per impiegarlo nel nuovo progetto, a cui l’azienda pare tenga notevolmente.

Ricordiamo che non mancano le indiscrezioni secondo cui Apple potrebbe lanciare prima un iPad pieghevole. Staremo a vedere.