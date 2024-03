Dopo alcune settimane di test, riservate al canale beta, Garmin ha rilasciato diversi nuovi aggiornamenti per i seguenti smartwatch e sportwatch: Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 955, Forerunner 255, Venu 3 (e 3s) e Vivoactive 5. In tutti i casi, non parliamo di un aggiornamento particolarmente ricco di novità, piuttosto di un update che sistema vari problemi.

Le novità e i problemi risolti con i nuovi aggiornamenti degli smartwatch Garmin

Tutti e quattro i Garmin Forerunner citati passano alla versione 18.22 stabile con questo aggiornamento, in fase di rilascio da alcuni giorni e che, a questo punto, dovrebbe essere scaricabile e installabile da tutti. La principale novità è il passaggio automatico da uno sport all’altro nelle attività multisport come il triathlon, grazie a una nuova funzione di rilevamento. Nuove sono anche l’opzione per annullare i Lap premuti per sbaglio, la voce Coach del sonno, l’attività salto con la corda e le istruzioni audio con voce maschile.

A seguire il changelog con gli altri cambiamenti e correzioni condivise da Garmin, valide per Garmin Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 255:

Improved headset compatibility.

Improved optical heart rate performance in cold weather.

Fixed strength profile set weight now remembered in structured workout.

Fixed backlight brightness level when using real time settings.

Fixed truncated text on map navigation data fields.

Fixed touch screen settings when in sleep mode.

Fixed freeze/crash associated with trying to update weather info on invalid location data.

Fixed various sport profile settings bugs.

Fixed text clipping issues in activity summary page.

Fixed backlight gesture not working in do not disturb mode.

Fixed slow notification updates on watch face notification data field.

Fixed crash when swiping left to dismiss certain smart home notifications.

Fixed various UI and system bugs.

Updated Mobile Translations.

Passano invece alla versione 9.24 stabile Garmin Venu 3 e Vivoactive 5, smartwatch che hanno ricevuto in questi ultimi giorni un aggiornamento che introduce anche in questo caso l’attività di salto con la corda e i comandi audio con la voce maschile. Corretti anche in questo caso i medesimi bug: un problema che causava la riproduzione musicale casuale, il consumo più elevato della batteria con la funzione di rilevamento della frequenza cardiaca disabilitata, e la disattivazione del punteggio durante la modifica di un’impostazione durante le attività di golf.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare Garmin Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 255, Venu 3 e Vivoactive 5, nel caso in cui non abbiate già ricevuto le relative notifiche della disponibilità dell’update dall’app companion Garmin Connect, basta accedere dallo smartwatch alla sezione “Aggiornamento Software” dalla sezione Sistema delle Impostazioni. Altrimenti, bisogna bisogna collegare lo smartwatch a un computer via USB e cercare la disponibilità di nuovi update con il software per PC Garmin Express.

In copertina Garmin Vivoactive 5, che abbiamo già recensito alcuni mesi fa

