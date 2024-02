Garmin prosegue con il rilascio di aggiornamenti in versione beta per alcuni suoi modelli di smartwatch, avvicinandosi sempre di più a un nuovo update stabile: coinvolti nel rollout i modelli Garmin Forerunner 255, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 965. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965

Mentre siamo in attesa di scoprire ufficialmente Garmin Forerunner 165, un nuovo smartwatch di fascia economica che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, il produttore rilascia nuovi aggiornamenti in versione beta per quattro modelli attualmente in commercio. Si tratta in tutti i casi della versione 18.20, con changelog in comune e con vista sulla release stabile.

Garmin Forerunner 255 aveva ricevuto la versione beta 18.15 poche settimane fa, e in queste ore accoglie la versione beta 18.20, definita come Release Candidate (ossia una release pianificata per essere pubblicata come aggiornamento pubblico, a meno di problemi gravi). Anche gli altri modelli Garmin Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 965 si stanno aggiornando alla stessa versione, e anche qui parliamo di Release Candidate.

Il changelog indicato da Garmin è piuttosto scarno ed è comune a tutti i modelli. L’aggiornamento comprende le seguenti novità:

risolto un problema di crash con lo scorrimento verso sinistra per ignorare alcune notifiche per la smart home

con lo scorrimento verso sinistra per ignorare alcune notifiche per la smart home risolti potenziali problemi con le prestazioni del sensore ottico per la frequenza cardiaca quando fa freddo

quando fa freddo risolti vari problemi dell’interfaccia utente e bug

Il changelog completo che include tutte le novità che arriveranno sui quattro smartwatch non appena sarà rilasciata la versione stabile (vicina, visto che quelle qui sopra sono Release Candidate) è decisamente più lungo e ricco di cambiamenti, che si dividono tra l’aggiunta di nuove funzionalità e la soluzione ad alcuni problemi:

Addressed potential issues with optical heart rate performance in cold weather.

Adds Auto Activity Detect transition for multisport profiles.

Adds database of 400m running tracks all over the world.

Adds Jump Rope activity profile.

Adds Lap Undo.

Adds Sleep Coach glance.

Fixed backlight brightness level when using real time settings.

Fixed backlight gesture not working in do not disturb mode.

Fixed crash when swiping left to dismiss certain smart home notifications.

Fixed freeze/crash associated with trying to update weather info on invalid location data.

Fixed intermittent touch screen firmware not updating.

Fixed slow notification updates on watch face notification data field.

Fixed strength profile set weight now remembered in structured workout.

Fixed text clipping issues in activity summary page.

Fixed touch screen settings when in sleep mode.

Fixed truncated text on map navigation data fields.

Fixed various sport profile settings bugs.

Fixed various UI and system bugs.

Improved headset compatibility.

Improved turn point course navigation.

Various bug fixes and improvements.

Per il rilascio delle versioni stabili e scaricabili da tutti, come anticipato, bisogna attendere ancora qualche settimana. Gli update saranno in ogni caso scaricabili attraverso la companion app Garmin Connect, tramite il software per PC Garmin Express o direttamente dagli smartwatch stessi accedendo alla pagina “Aggiornamento software” dal menu Sistema delle Impostazioni.

Potrebbe interessarti: Recensione Garmin Forerunner 265: l’AMOLED vi stupirà a patto di abbandonare i preconcetti