Ieri il nuovo tactix 7 AMOLED Edition, e oggi Garmin vivoactive 5, anch’esso con un display dotato della stessa tecnologia. Se fino a poco tempo fa gli AMOLED erano riservati alle serie Venu, Vivomove e Vivosmart, negli ultimi mesi Garmin ha iniziato a montare su sempre più dispositivi display con questa tecnologia, abbandonando di conseguenza i caratteristici schermi MiP, a vantaggio di una resa maggiore delle informazioni e delle animazioni e a discapito (in teoria) di un po’ di autonomia e visibilità all’aperto in più.

Per la serie vivoactive è una prima volta, con questo nuovo smartwatch che sostituisce dopo oltre 4 anni la generazione precedente offrendo nuove tecnologie e funzioni, pur senza aumentare il prezzo di listino. Garmin vivoactive 5 è disponibile in una sola versione con cassa da 42 mm, una via di mezzo fra le 40 e 45 mm del predecessore, uno smartwatch di fascia medio-bassa di cui vediamo subito le principali caratteristiche e funzionalità.

Caratteristiche, funzioni e design di Garmin vivoactive 5

Specifiche tecniche

La principale novità che distingue Garmin vivoactive 5 dal modello precedente sta proprio nel display: un pannello touchscreen AMOLED da 1,2″ di diametro con risoluzione 390 x 390 pixel e modalità always-on opzionale. È protetto da una lente Corning Gorilla Glass 3 e installato all’interno di una cassa in polimeri fibro rinforzati (plastica) con ghiera in alluminio anodizzato dalle dimensioni di 42,2 x 42,2 x 11,1 mm; pesa appena 26 grammi senza cinturino (con passo da 20 mm).

Non c’è il nuovo sensore cardiofrequenzimetro montato sui Venu 3, la versione Elevate Gen5 che ha debuttato con i fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), ma la precedente generazione, compromesso che si somma all’assenza dell’altimetro barometrico e del giroscopio, mancanze che giustificano in parte la differenza di prezzo che c’è fra il nuovo vivoactive e il citato Venu 3. Per il resto, la dotazione di Garmin vivoactive 5 è abbastanza completa, sostanzialmente in linea con quest’ultimo: accelerometro, bussola, termometro, sensore della luce ambientale, cardiofrequenzimetro con pulsossimetro e i sistemi di localizzazione satellitare GPS, GLONASS e Galileo.

Questione connettività, lo smartwatch supporta Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi per la connessione a smartphone Android e iPhone, al computer e ai sensori di terze parti (power meter, rulli smart, sensori di cadenza e velocità, eccetera); presenti anche 4 GB di memoria interna per cronologia e archiviazione della musica tramite app di streaming compatibili. Mentre per quanto riguarda l’autonomia di vivoactive 5, Garmin dichiara quanto segue:

Modalità Smartwatch: fino a 11 giorni (5 giorni con always-on display attivo)

Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 21 giorni

Modalità GNSS solo GPS: fino a 21 ore

Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 17 ore

Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 8 ore

Funzioni software

Più che alla serie Forerunner e fenix/epix, gli sportwatch di Garmin veri e propri, vivoactive 5 è uno smartwatch sportivo con funzioni in linea con quelle di Venu 3 e 3S, pur non condividendone ad esempio alcune particolarità smart: la possibilità di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio, principalmente.

Ci sono tuttavia tante altre funzioni smart, comprese le risposte ai messaggi con la tastiera digitale e la visualizzazione delle notifiche con foto e immagini, opzioni che migliorano notevolmente l’interazione con le notifiche dello smartphone connesso, entrambe esclusivamente funzionanti con dispositivi Android. Non mancano poi i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, la possibilità di scaricare app, quadranti e campi dati tramite Connect IQ Store, le funzioni di sicurezza e il rilevamento degli incidenti, o ancora, la gestione della musica tramite i principali servizi di streaming come Spotify, Amazon Music o Deezer, anche senza telefono connesso. C’è anche la possibilità di scegliere fra due dimensioni di carattere per visualizzare con maggiore facilità le notifiche e le altre informazioni riportate sullo schermo dell’orologio.

Nonostante non si tratti di uno sportwatch, Garmin vivoactive 5 integra oltre 30 app precaricate per gli sport all’aperto e al chiuso, e alcune funzioni sportive fino a poco tempo fa riservate a dispositivi di fascia più elevata come HRV Status per ottenere informazioni approfondite sul proprio stato di salute in base al monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante il sonno, la stima del VO2 Max, la possibilità di creare allenamenti a intervalli per corsa e ciclismo, o Body Battery, una metrica che fornisce un indicatore sui livelli di energia durante la giornata comprensiva degli effetti del riposo notturno e delle attività sportive praticate. Nuova anche la modalità wheelchair, che tiene traccia delle spinte quotidiane delle persone che usano sedie a rotelle, fornendo loro alcune informazioni e allenamenti specifici da usare.

Presenti anche varie funzioni per la salute, fra cui alcune novità arrivate con Venu 3, come il coach del sonno che fornisce un punteggio del sonno e alcune informazioni personalizzate per migliorare la qualità del riposo, oltre alla rilevazione dei pisolini (Nap Detection). Da segnalare anche i minuti di intensità, l’età di fitness, il report mattutino, che dà una panoramica sulla qualità del sonno, sui livelli di recupero e altre informazioni utili per affrontare la giornata, il monitoraggio di stress, sonno, ciclo mestruale e gravidanza, o ancora, health snapshot, che in 2 minuti fornisce alcune statistiche chiave sul proprio stato di salute.

Galleria immagini

Prezzo e disponibilità di Garmin vivoactive 5

Garmin vivoactive 5 è stato presentato in Italia oggi in una sola versione, non più in due varianti da 40 e da 45 mm come il modello precedente. È disponibile al prezzo di 299,99 euro nei colori Orchid Metallic, Black Slate, Navy o Cream Gold con cassa Ivory e cinturino in silicone. Lo potete acquistare direttamente dal sito web di Garmin, ma con buona probabilità sarà presto disponibile anche su Amazon.

