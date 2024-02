Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di quattro anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo secondo mese dell’anno, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a febbraio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a febbraio 2024

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese non sembrano essere previste su Apple TV+ novità per quanto riguarda i film. Potete comunque consolarvi con le numerose novità lato serie TV e docu-serie più in basso, oppure recuperando le pellicole uscite nei mesi precedenti, come The Family Plan (action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan) e Fingernails – Una diagnosi d’amore (film con Jeremy Allen White e Jessie Buckley ambientato in un futuro in cui una tecnologia è capace di trovare il partner ideale). Qui potete consultare la nostra selezione dei 10 migliori film disponibili su Apple TV+.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The New Look (original)

Apriamo di fatto le novità Apple TV+ di febbraio 2024 con The New Look, serie TV con un cast stellare che comprende Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close. Racconta la “faida” tra Christian Dior e Coco Chanel, intrecciando le storie di personaggi contemporanei. In una Parigi occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie narra il momento in cui la capitale francese ha “riportato in vita” il mondo grazie a un’icona della moda. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza e influenza, il primato di Coco Chanel come stilista più famosa del mondo viene messo in discussione. La storia sconvolgente di come Christian Dior e altre icone della moda a lui contemporanee, quali Coco Chanel, Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga, affrontarono gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e diedero inizio alla moda moderna. Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The New Look.

The Dynasty: New England Patriots (original)

Cambiamo completamente genere con The Dynasty: New England Patriots, docu-serie in 10 episodi ambientata nel mondo della NFL, il campionato professionistico di football americano. Una squadra ha esercitato uno dei domini sportivi più eclatanti della storia. Fino a quel momento senza particolari successi, i New England Patriots hanno stabilito una serie di record impressionanti grazie soprattutto al proprietario Robert Kraft, all’allenatore Bill Belichick e al quarterback Tom Brady: 11 Super Bowl, con 6 vittorie di cui 3 nell’arco di quattro anni (dal 2001 al 2004). Il viaggio ventennale della squadra, dalla chimica unica che ha portato a sei vittorie al Super Bowl fino alle lotte interne che hanno scatenato una guerra per il territorio. Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft e giocatori di punta ci svelano la strada verso la grandezza, e il suo costo. Tra gli interventi anche quelli di giocatori, allenatori e dirigenti passati e presenti (come Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells e Jonathan Kraft), funzionari della lega, giornalisti sportivi e tifosi di alto profilo (come Jon Bon Jovi e Rupert Murdoch). Da non perdere per gli amanti del football americano e dello sport in generale, a distanza di pochi giorni dal Super Bowl LVIII. Prodotta dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard. Disponibile in streaming dal 16 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Dynasty: New England Patriots.

Constellation (original)

Da vedere in questo mese di febbraio su Apple TV+ anche Constellation, serie TV che vede protagonista Noomi Rapace nel ruolo di Jo, un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. Un’avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana narrando il disperato tentativo di una donna di svelare la verità sulla storia nascosta dei viaggi nello spazio e di recuperare tutto ciò che ha perso. Nel cast anche Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa e Rosie e Davina Coleman. Un nuovo thriller psicologico firmato Peter Harness. Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2024 (primi tre episodi, poi uno a settimana ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Constellation.

Il Mondiale di Messi: L’apice di una Leggenda (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da guardare questo mese tornando nell’ambito sportivo con Il Mondiale di Messi: L’apice di una Leggenda. Una docu-serie in quattro parti che ripercorre la memorabile carriera di questa leggenda del calcio attraverso cinque mondiali (compreso il trionfo del 2022 con la sua Argentina in Qatar), ma anche attraverso otto Palloni d’Oro (l’ultimo proprio lo scorso anno). Offre interviste intime e personali a Messi, oltre alle sue conversazioni con compagni di squadra, allenatori, calciatori avversari, fan devoti e commentatori sportivi che ne testimoniano l’incredibile influenza e l’impatto non solo sulla sua nazione, ma sull’intero palcoscenico mondiale. Il tutto arricchito dalla grazia, dalla forza d’animo e dalla determinazione che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Il documentario ripercorre il percorso che lo ha visto indossare per la prima volta la maglia argentina nella prima partita con la sua Nazionale e portare sulle spalle il peso di un intero Paese, passando per le numerose rincorse alla vittoria della Coppa del Mondo, fino al suo addio alla nazionale nel 2016 e, infine, al ritorno in campo per diventare campione del mondo ed essere incoronato miglior giocatore del torneo della Coppa del Mondo FIFA 2022. Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Mondiale di Messi: L’apice di una Leggenda.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti come proseguimento delle serie dei mesi scorsi. Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Criminal Record (finale di stagione) – 21 febbraio 2024

Masters of the Air (nuovi episodi)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Napoleone (uscito nei cinema il 23 novembre 2023 e prossimamente in arrivo su Apple TV+), Argylle (2024), Manhunt (15 marzo 2024), Palm Royale (20 marzo 2024) e Girls State (5 aprile 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

