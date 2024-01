Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di febbraio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo secondo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a febbraio 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a febbraio 2024

Film in uscita su Netflix

Orion e il Buio (original)

Apriamo le principali novità Netflix di febbraio 2024 lato film con Orion e il Buio, lungometraggio di animazione basato sull’omonimo libro illustrato di Emma Yarlett. Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all’apparenza ordinario, è sopraffatto dall’ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall’oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L’incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l’ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita. Disponibile in streaming dal 2 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Orion e il Buio.

Players (original)

Proseguiamo con i film da vedere con Players, lungometraggio diretto da Trish Sie con Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. e Tom Ellis. Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack è in competizione con il suo migliore amico Adam e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l’affascinante corrispondente di guerra Nick, Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita. Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Players.

Einstein e la bomba (documentario, original)

Cambiamo completamente genere con Einstein e la bomba, un documentario da non perdere con Aidan McArdle, Andrew Havill e Rachel Barry. Cos’è successo dopo la fuga di Einstein dalla Germania nazista? Il documentario descrive in dettaglio la relazione tra Albert Einstein e Adolf Hitler e la fuga dalla Germania nazista prima di arrivare negli Stati Uniti. Usando immagini di repertorio e le parole del protagonista, questo docudrama racconta la mente di un genio tormentato. Disponibile in streaming dal 16 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Einstein e la bomba.

Mea Culpa (original)

Da vedere su Netflix tra le novità di febbraio c’è anche Mea Culpa, film diretto da Tyler Perry che racconta la storia di un’avvocata di difesa che si occupa del caso di un seducente artista accusato di aver ucciso la fidanzata. Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso di omicidio dell’artista Zyair Malloy (Trevante Rhodes), ma la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l’innocenza o la colpevolezza del suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. Il lungometraggio esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente, oltre che pericolosa. Disponibile in streaming dal 23 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mea Culpa.

Code 8: Part II (original)

Chiudiamo le principali novità tra i film con Code 8: Part II, sequel del film del 2019 con Robbie e Stephen Amell che racconta di un mondo in cui il 4 percento degli abitanti possiede poteri insoliti ed è controllato da robot altamente tecnologici. Connor è uscito di prigione e lavora come inserviente in un centro ricreativo dopo aver tagliato i ponti con il suo ex complice Garrett. Il tentativo di Connor di tenersi lontano dai guai naufraga quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). Quest’ultimo usa i nuovi cani robot per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra. Ma potrà fidarsi dell’uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre? Potete scoprirlo dal 28 febbraio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Code 8: Part II.

Serie TV da vedere su Netflix

Let’s Talk About CHU (original)

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2024 lato serie TV con Let’s Talk About CHU, che racconta di una vlogger che usa il suo canale per parlare apertamente di sesso. Chu Ai gestisce part-time un canale di social media di educazione sessuale, ma nella vita reale l’argomento è per lei molto più complesso. La ragazza naviga tra le sue ansie attraverso una relazione di amicizia con Ping-ke, che condivide il suo scetticismo sull’amore. Allo stesso tempo, la sorella maggiore Chu-wei affronta le sfide coniugali con il marito, mentre il fratello rompe con il fidanzato di lunga data. Sullo sfondo di un rapporto teso tra i genitori, riuscirà Chu Ai a trovare un percorso per scoprire sé stessa, soddisfare i suoi desideri e stabilire una relazione significativa? La serie mette in mostra il contrasto tra ciò che si crede di sapere sul sesso e quanto si riesca poi a metterlo in pratica nella vita reale. Disponibile in streaming dal 2 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Let’s Talk About CHU.

One Day (original)

Proseguiamo con le serie da vedere questo mese con One Day, che narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, due ragazzi che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l’anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. Una storia d’amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls. Disponibile in streaming dall’8 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Day.

Rick and Morty – stagione 7

Da non perdere su Netflix a febbraio c’è la settima stagione di Rick and Morty, popolarissima serie animata ideata da Justin Roiland e Dan Harmon che racconta le bizzarre avventure dei protagonisti, ispirati a Marty McFly e a Doc Brown (protagonisti della celebre trilogia di Ritorno al Futuro): il nonno Rick, eccentrico scienziato un po’ fuori di testa con una notevole confidenza con l’alcool, e suo nipote Morty, adolescente impacciato che non riesce a non farsi coinvolgere negli improbabili esperimenti del nonno. Rick e Morty sono tornati e sembrano più sé stessi che mai in questa nuova stagione: che cosa sta succedendo a Jerry? Torneranno mai al liceo? Questo e tanto altro nei nuovi episodi, disponibili in streaming dall’8 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Rick and Morty.

Lover, Stalker, Killer (docuserie, original)

Cambiamo completamente argomento con Lover, Stalker, Killer, una nuova docuserie originale che ricompone abilmente i tasselli di una sconvolgente storia vera di molestie, truffe digitali e omicidio nel cuore dell’America. Da poco uscito da una relazione a lungo termine e ansioso di rifarsi una vita sentimentale, Dave fa come la maggior parte delle persone: prova con gli appuntamenti online. Liz e Cari sono tra le sue conoscenze più promettenti, entrambe mamme single con personalità vincenti che lo aiutano a uscire dal guscio in modi diversi. Questo padre diligente e affettuoso potrebbe godersi la sua seconda possibilità, ma una storia d’amore occasionale si trasforma in un contorto triangolo amoroso che mette in pericolo Dave e tutti i suoi cari. Attraverso interviste con le persone coinvolte, tra cui gli agenti delle forze dell’ordine che hanno risolto il caso, e vivide ricostruzioni, la docuserie proietta gli spettatori nella tensione e nella paranoia dei quattro anni da incubo vissuti da Dave. Disponibile in streaming dal 9 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lover, Stalker, Killer.

Buongiorno, Verônica – stagione 3, finale (original)

Si chiude con la terza stagione Buongiorno, Verônica, serie thriller brasiliana con Tainá Müller, Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho. Chi è Doúm? È questa la domanda su cui si incentra la stagione finale della serie. Alla ricerca del terzo fratello, Verônica indaga nell’orfanotrofio dove sono cresciuti Brandão e Matias. In una cittadina di provincia incontra l’allevatore di cavalli milionario Jerônimo e la madre Diana, una donna bella e misteriosa che nasconde segreti sul macabro passato del luogo. Ma quando la mafia mette in pericolo la sua famiglia, la donna deve correre contro il tempo: trovandosi senza via d’uscita, rischia il tutto per tutto in un pericoloso inseguimento da cui potrebbe non uscire viva. Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Buongiorno, Verônica.

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia (reality show, original)

Le novità Netflix di febbraio 2024 includono Nuova Scena, un rap show con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca della nuova superstar della scena italiana tra le strade delle città più rappresentative del rap della penisola, cioè Roma, Napoli e Milano. Nel corso della competizione, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle e produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà. I tre giudici saranno inoltre affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione. Disponibile in streaming dal 19 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nuova Scena.

Avatar – La leggenda di Aang (original)

Da guardare questo mese anche l’atteso Avatar – La leggenda di Aang. No, non stiamo parlando di un nuovo capitolo della saga di James Cameron, ma di una serie live action ispirata all’amata serie animata e incentrata su Aang (argomento già toccato dal film L’ultimo dominatore dell’aria del 2010), mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla Nazione del Fuoco. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l’Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell’Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L’attuale incarnazione dell’Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza, ma come un bagliore nell’oscurità, la speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell’Aria nonché l’ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara, fratelli e membri della Tribù dell’Acqua del Sud, intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko è determinato a catturarli. Disponibile in streaming dal 22 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Avatar – La leggenda di Aang.

Formula 1: Drive to Survive – stagione 6 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio con la sesta stagione di Formula 1: Drive to Survive, che mostra agli appassionati un ulteriore accesso esclusivo per mostrare da vicino come i piloti e le squadre si preparano a competere nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2023, con immagini inedite e interviste ai più grandi nomi dello sport. Un dietro le quinte sulla stagione dominata in lungo e in largo da Max Verstappen e dalla sua Red Bull RB19. Da non perdere per i fan della Formula 1, in attesa dell’avvio del nuovo Mondiale che prenderà il via a inizio marzo 2024 in Bahrein. Disponibile in streaming dal 23 febbraio 2024, data che coincide proprio con i test invernali a Sakhir. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Formula 1: Drive to Survive (in arrivo).

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show, docuserie, miniserie e stand-up comedy, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix. In particolare, vi segnaliamo:

Il matrimonio del mio migliore amico – 1° febbraio 2024

– 1° febbraio 2024 The One – 1° febbraio 2024

– 1° febbraio 2024 La La Land – 6 febbraio 2024

– 6 febbraio 2024 Il Diavolo Veste Prada – 7 febbraio 2024

– 7 febbraio 2024 Raël: l’ultimo profeta (docuserie, original) – 7 febbraio 2024

(docuserie, original) – 7 febbraio 2024 Cenere (original) – 9 febbraio 2024

(original) – 9 febbraio 2024 A Killer Paradox (original) – 9 febbraio 2024

(original) – 9 febbraio 2024 Dante – 11 febbraio 2024

– 11 febbraio 2024 Taylor Tomlinson: Have It All (speciale stand-up comedy, original) – 13 febbraio 2024

(speciale stand-up comedy, original) – 13 febbraio 2024 L’amore è cieco (reality show, stagione 6 , original) – 14 febbraio 2024

(reality show, , original) – 14 febbraio 2024 Love, Simon – 15 febbraio 2024

– 15 febbraio 2024 The Vince Staples Show (miniserie, original) – 15 febbraio 2024

(miniserie, original) – 15 febbraio 2024 Comedy Chaos (stagione 1, original) – 16 febbraio 2024

(stagione 1, original) – 16 febbraio 2024 Dalla mia finestra 3: Guardando te (original) – 23 febbraio 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a febbraio 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

