Quali sono le novità da vedere a febbraio 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo secondo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a febbraio 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Transformers – Il risveglio

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand con Transformers – Il risveglio, settimo capitolo della popolare saga dedicata ai giganteschi Autobot. Ambientato negli anni ’90 tra New York, in particolare a Brooklyn, e il Perù, il film introduce i Maximal, discendenti degli Autobot, i Predacon, discendenti dei Decepticon, e i Terrorcons, gruppo di Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche. A capo dei cattivi c’è il villain Scourge. Brooklyn: l’ex soldato Noah Diaz cerca di fare del suo meglio per mantenere la sua famiglia, ma mentre si ritrova al volante dello spiritoso Autobot Mirage scopre l’esistenza di altri tre Autobot clandestini: Optimus Prime, Bumblebee e Arcee. A Ellis Island, nel frattempo, la ricercatrice 25enne Elena Wallace risveglia per sbaglio un faro alieno nascosto dentro un’antica statuetta. Noah e gli Autobot, attirati dal suo richiamo, arrivano proprio mentre è in corso un attacco del malvagio Scourge e dei suoi robotici Sweep. Quest’ultimo riesce a fuggire portando con sé un misterioso artefatto capace di evocare Unicron, un’entità con una forza immensa. A Noah ed Elena non resta che unire le proprie forze a quelle degli Autobot per cercare di salvare la Terra dalla distruzione. Disponibile dal 5 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Transformers – Il risveglio.

La Casa – Il risveglio del male

Cambiamo genere con La Casa – Il risveglio del male, horror diretto da Lee Cronin e prodotto da Sam Raimi. Si tratta di un sequel della saga de La Casa, e del quinto capitolo in ordine cronologico. Spostando l’azione dalla “consueta” capanna in mezzo al bosco al paesaggio urbano, racconta l’intricata vicenda di due sorelle che sono state a lungo separate e che sono intente a riavvicinarsi tra loro (interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan). Il ricongiungimento viene interrotto dalla scoperta di un manufatto che risveglia alcuni terribili demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore. Disponibile dal 7 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Casa – Il risveglio del male.

Little Dixie

Da vedere questo mese di febbraio 2024 su NOW e Sky On Demand Little Dixie, film d’azione diretto da John Swab con Frank Grillo e Annabeth Gish. Racconta la storia di Doc Alexander, un agente delle forze speciali a cui viene chiesto di negoziare una tregua con il cartello della droga messicano. Nonostante il momento di pausa, il governatore dell’Oklahoma, Richard Jeffs (Eric Dane), decide di mandare in diretta TV l’esecuzione di un membro molto importante dello stesso cartello. Il capo di stato maggiore e Doc avvertono Jeffs che è stata appena stipulata una pace, ma al governatore non sembra importare molto dell’accordo. È così che il Cuco (Beau Knapp), membro influente del cartello, decide di vendicarsi e il suo obiettivo è Dixie, la figlia di Doc. L’agente sarà lasciato solo, mentre cercherà di proteggere ciò che ha di più caro al mondo. Ce la farà? Potete scoprirlo dal 14 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Little Dixie.

Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno

Assolutamente da non perdere su NOW e Sky a febbraio Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, il più recente capitolo della popolare saga di spionaggio con protagonista Tom Cruise. Si tratta del settimo film della serie ed è diretto da Christopher McQuarrie. Tom Cruise torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan, insieme alla sua squadra dell’IMF, sarà alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: il team dovrà riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivelerà essere una minaccia per l’intera umanità. Con il peso del destino del mondo sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e la sua squadra si imbarcheranno per una missione frenetica che li porterà in giro per il mondo, mentre cercano di impedire che l’arma finisca nelle mani sbagliate. Stavolta Ethan dovrà scontarsi con un nemico misterioso e molto potente, ma sarà anche tormentato dal suo oscuro passato. La spia si ritroverà di fronte a un’ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione. Nel cast ritroviamo Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby ed Henry Czerny, ma tra le nuove leve figurano Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult. Disponibile dal 19 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno.

Una commedia pericolosa

Cambiamo ancora genere perché questo mese è in arrivo anche Una commedia pericolosa, film diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano e Gabriella Pession uscito nelle sale la scorsa estate. Vede protagonista Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza di un negozio e scapolo incallito. L’uomo, che ha il mito di James Bond e ama immaginarsi come il protagonista di qualche film giallo, vive in un comunissimo condominio che affaccia su un cortile. È pignolo e sempre attento a tutto quello che gli succede attorno, e la sua deformazione professionale si combina con la sua natura indagatrice e scrupolosa. A lui piace guardare nelle case degli altri, con la finestra che dà sul cortile come suo punto di osservazione preferito. Un giorno scopre di avere una nuova e attraente dirimpettaia, Rita, che fa la hostess. Maurilio nota che la donna è sempre triste e un giorno assiste a una violenta lite tra lei e un uomo. Allarmato, corre a vedere se la donna ha bisogno del suo aiuto e la trova riversa a terra, presumibilmente morta. Quando la polizia arriva sul luogo del delitto, Rita riappare viva e vegeta, sorpresa della situazione. È solo l’inizio di un’avventura fatta di inattesi colpi di scena. Disponibile dal 26 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una commedia pericolosa.

Gangs of Paris

Chiudiamo i principali film da vedere su NOW e Sky con Gangs of Paris (titolo originale Apaches), action francese firmato Romain Quirot che racconta di una violenta banda che sta terrorizzando la capitale. Montmartre, 1900: una banda soprannominata “Apaches” sta terrorizzando la città. Determinata a vendicare l’omicidio di suo fratello, una giovane donna di nome Billie si infiltra tra le fila del clan criminale che lo ha ucciso. Questo il suo piano: ucciderli uno ad uno, fin quando non raggiungerà il loro affascinante leader. Un revenge thriller d’azione con Alice Isaaz e Niels Schneider. Disponibile dal 28 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gangs of Paris.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Warrior – stagione 3

Le novità NOW e Sky On Demand di febbraio lato serie TV si aprono con la terza stagione di Warrior, serie creata da Jonathan Tropper e Justin Lin basata sull’idea originale di Bruce Lee. Racconta le vicende del protagonista Ah Sahm (interpretato da Andrew Koji), un prodigio del kung fu emigrato in California dalla Cina alla ricerca della sorella durante le guerre tong della fine del 1870. In questi nuovi episodi, la sorella Mai Ling, che lavora per la fazione opposta, ottiene il controllo di Chinatown e utilizza i suoi legami politici per consolidare i suoi poteri. Nel frattempo, Ah Sahm cerca di trovare nuovi modi per sopravvivere in una città che è diventata ostile persino alla sua esistenza. Nel cast anche Dianne Doan, Olivia Cheng, Jason Tobin, Dean S. Jagger e Kieran Bew. La serie dovrebbe concludersi proprio con questa terza stagione. Allo stato attuale è stata cancellata da HBO, anche se grazie a Netflix potrebbe esserci ancora uno spiraglio aperto. Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 2 febbraio 2024 (doppio episodio ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Warrior.

CSI: Vegas – stagione 2

Dopo il passaggio su RAI 2, arriva la seconda stagione di CSI: Vegas, serie TV sequel della celeberrima serie TV procedurale CSI – Scena del crimine che ha visto tornare tra i protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, ma anche Wallace Langham e Paul Guilfoyle nelle vesti di David Hodges e Jim Brass. Al loro fianco i nuovi personaggi interpretati da Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon e Mel Rodriguez. Proseguono le indagini della brillante squadra di investigatori forensi, sempre pronta a preservare e servire la giustizia nella “città del peccato”. In questa seconda stagione, composta da più del doppio degli episodi della prima (21 contro 10), si inserisce Marg Helgenberger, che torna nei panni di Catherine Willows, membro della serie originale. Da non perdere per gli amanti delle serie procedurali. Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 febbraio 2024 (doppio episodio ogni domenica). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di CSI: Vegas.

Un amore (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2024 con Un amore, nuova serie originale creata da Stefano Accorsi ed Enrico Audenino. Quello tra Anna e Alessandro è un amore che nasce per caso durante un interrail in Spagna e che prosegue per scelta, attraverso una corrispondenza epistolare lunga oltre 20 anni, senza che i due si vedano più. Questo finché Alessandro torna a Bologna per ragioni familiari e decide di proporre ad Anna un incontro. Passato e presente si fondono, Alessandro e Anna esistono solo insieme, tutto quello che c’è stato in mezzo ai loro due incontri viene narrato solo dalle lettere che si sono scambiati, e la loro vita finisce per essere inevitabilmente stravolta dal sentimento che non si è mai sopito. Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza, ambientata fra Bologna e la Spagna e raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte. Stefano Accorsi e Luca Santoro interpretano Alessandro da adulto e da ragazzo, stesso discorso per Micaela Ramazzotti e Beatrice Fiorentini con Anna. Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 16 febbraio 2024 (doppio episodio ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un amore.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Transformers (dal 3 all’11 febbraio 2024), Twilight (dal 12 al 16 febbraio 2024), Mission Impossible (dal 17 al 25 febbraio 2024) e Denzel Washington (dal 26 al 29 febbraio 2024), ma non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Felicità – 3 febbraio 2024

Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli – 4 febbraio 2024

House Party – 10 febbraio 2024

Nata per te – 12 febbraio 2024

La bella estate – 17 febbraio 2024

L’amore e la vita – Call the midwife (stagione 10) – 17 febbraio 2024

Il fuoco del peccato – 21 febbraio 2024

Orlando – 25 febbraio 2024

Le indagini di Roy Grace (stagione 2) – 27 febbraio 2024

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

