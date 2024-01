Cosa vedere tra le novità Disney+ di febbraio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo secondo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a febbraio 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2024

Film in uscita su Disney Plus

The Marvels (original)

Apriamo le novità Disney+ di febbraio 2024 con un film particolarmente atteso firmato Marvel Studios. Stiamo parlando di The Marvels, film che vede tornare sullo schermo Brie Larson nei panni della supereroina Captain Marvel, alle prese con una nuova minaccia (anche se questa volta non sarà sola). Dopo aver recuperato la sua identità, sottrattale dai tirannici Kree, ed essersi vendicata della Suprema Intelligenza, Carol deve occuparsi di un universo destabilizzato, essendo l’unica che può farsi carico di questo grande e impegnativo compito. Quando questo la porta in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan (Iman Vellani), alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris), diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo intero da una perfida Kree e dal suo esercito. Riusciranno a unire le forze per avere la meglio? Potete scoprirlo in streaming dal 7 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Marvels.

Suncoast (original)

Da non perdere questo mese su Disney+ c’è anche Suncoast, commedia diretta da Laura Chinn con Nico Parker, Laura Linney e Woody Harrelson. Il film è basato sulla storia semi-autobiografca di un’adolescente che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre, stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista. Una giovane ragazza di nome Doris deve occuparsi insieme alla madre Kristine del fratello ridotto in stato vegetativo. Tutto questo si aggiunge alle immancabili difficoltà dell’adolescenza legate alla scuola, ai rapporti con i suoi coetanei e al fatto che sia orfana di padre. Quando il ragazzo viene ricoverato in una struttura specializzata, la Suncoast, Kristine è convinta che sia il luogo perfetto per suo figlio, mentre Doris nutre parecchi dubbi. Un giorno, mentre Doris è al Suncoast, fa la conoscenza di Paul, un agguerrito attivista che sta protestando contro uno dei casi medici più celebri degli ultimi decenni. Tra i due nasce un’improbabile amicizia. Disponibile in streaming dal 9 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Suncoast.

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: The Bad Batch – stagione 3 (finale)

Passiamo alle novità Disney+ di febbraio lato serie TV con la terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch, popolare serie animata spin-off di The Clone Wars che vede protagonista un gruppo di cloni sperimentali d’elite. I cloni della Bad Batch devono trovare la loro strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. In questo gran finale, il gruppo verrà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide in un remoto laboratorio scientifico imperiale. Diviso e minacciato da ogni parte, la squadra sarà costretta a cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in pericolose missioni e mettere insieme tutto ciò che ha imparato per avere la meglio. La battaglia della Clone Force 99 per sopravvivere al nuovo Impero giunge a un’epica conclusione. Tra le voci originali abbiamo Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Keisha Castle-Hughes, Jimmi Simpson, Noshir Dalal e Wanda Sykes. Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2024 con i primi tre episodi: i successivi saranno caricati settimanalmente fino al 1° maggio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Star Wars: The Bad Batch.

Shōgun (FX original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma c’è Shōgun, attesissima miniserie originale FX tratta dal romanzo bestseller di James Clavell del 1975 e ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Racconta la storia di John Blackthorne (interpretato da Cosmo Jarvis), un marinaio inglese che, naufragato sulle coste del Giappone feudale a causa di una tempesta, si ritrova in un piccolo villaggio di pescatori. Tutto questo mentre Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita, con i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti che si coalizzano contro di lui. John rimarrà coinvolto in una feroce guerra civile, con la sola traduttrice Toda Mariko (Anna Sawai) a colmare il divario tra i due uomini. Mentre serve il suo signore in questo difficile scenario politico, Mariko deve conciliare la sua intesa appena nata con Blackthorne, il suo impegno per la fede che l’ha salvata e il suo dovere verso il suo defunto padre. L’uomo giunto sulla misteriosa nave europea porta con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici dello stesso Blackthorne. Non si tratta del primo adattamento televisivo del romanzo: nel 1980 riscosse grande successo la miniserie NBC con Richard Chamberlain e Toshiro Mifune. La nuova miniserie si avvale di un cast giapponese di alto livello, senza precedenti per una produzione americana. È composta da dieci episodi ed è disponibile in streaming dal 27 febbraio 2024 con i primi due episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shōgun.

What We Do in the Shadows – stagione 5 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da non perdere a febbraio 2024 con la quinta stagione di What We Do in the Shadows, divertente serie comedy girata come falso documentario tratta dall’omonimo lungometraggio del 2014 di Taika Waititi. Racconta la storia di quattro vampiri e un famiglio che condividono una casa signorile a Staten Island (New York) e che sono sempre alle prese con i problemi di tutti i giorni e non solo. Nella nuova stagione assisteremo ai tentativi di Guillermo di padroneggiare i suoi nuovi poteri vampireschi. Confermato naturalmente il cast, che vedrà ancora una volta protagonisti Kayvan Novak come Nandor l’Implacabile, Matt Berry come Laszlo Cravensworth, Natasia Demetriou come Nadja di Antipaxos, Harvey Guillén come Guillermo de la Cruz e Mark Proksch come Colin Robinson. Diversi i camei previsti nei nuovi episodi, tra cui quelli di Dave Bautista, Tilda Swinton, Mark Hamill, Evan Rachel Wood e Danny Trejo. La serie è già stata rinnovata anche per una sesta stagione. La quinta è disponibile in streaming dal 28 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di What We Do in the Shadows.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo:

Self Discovery (corto SparkShorts Pixar) – 2 febbraio 2024

Vi ricordiamo inoltre che di recente sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a febbraio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

