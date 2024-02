Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo secondo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a febbraio 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Upgraded: Amore, Arte e Bugie (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di febbraio 2024 con Upgraded, film originale firmato Carlson Young con protagonista Camila Mendes. Ana è un’ambiziosa stagista che sogna una carriera nel mondo dell’arte, mentre cerca di impressionare il suo esigente capo Claire (Marisa Tomei). Quando viene promossa in prima classe durante un viaggio di lavoro, incontra l’affascinante Will (Archie Renaux), che scambia Ana per il suo capo: una bugia bianca che dà il via a un’affascinante catena di eventi, storie d’amore e opportunità, finché non minaccia di venire a galla. Disponibile in streaming dal 9 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Upgraded.

The Underdoggs (original)

Da vedere questo mese su Prime Video The Underdoggs, film che racconta la storia di un’ex stella del football che ha toccato il fondo. Jaycen “Doppia J” Jennings (interpretato da Snoop Dogg) viene condannato a svolgere dei lavori socialmente utili allenando gli Underdoggs, una squadra di calcio di ragazzini indisciplinati nella sua città natale, Long Beach, in California. L’uomo la vede come un’opportunità per ricostruire la sua immagine pubblica e dare una svolta alla sua vita. Mentre lavora per trasformare gli sboccati Underdoggs in campioni di alto livello, riallaccia i contatti con il suo passato, tra cui una vecchia fiamma e alcuni suoi ex compagni di squadra, e riscopre il suo amore per lo sport. Disponibile in streaming dal 9 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Underdoggs.

Pensati Sexy (original)

In arrivo a febbraio anche Pensati Sexy, commedia originale diretta da Michela Andreozzi con un cast corale che include Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Valentina Nappi, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica. Maddalena ha 30 anni e zero autostima, ed è la pecora nera della sua famiglia molto cattolica. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro sé stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Disponibile in streaming dal 12 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pensati Sexy.

Land of Bad

Una delle novità Amazon Prime Video assolutamente da non perdere questo mese di febbraio è Land of Bad, film con Russell Crowe, Milo Ventimiglia, Liam e Luke Hemsworth che si svolge durante una missione speciale di una squadra Delta Force nelle Filippine. Il pilota di droni dell’aeronautica militare Reaper viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore. Per colpa di un errore di Kinney, controllore di volo inesperto, la missione si trasforma presto in una disperata operazione di salvataggio. Intrappolati senza armi e senza alcun mezzo di comunicazione tranne un drone, la squadra diventa un bersaglio facile per il nemico. L’unico in grado di prendere in mano la situazione è proprio Reaper, l’abile ed esperto pilota di droni: inizia una battaglia estrema per la sopravvivenza che dipende unicamente dalle sue decisioni. Disponibile in streaming dal 16 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Land of Bad.

This Is Me…Now: A Love Story (original)

Proseguiamo cambiando genere con This Is Me…Now: A Love Story, pellicola diretta da Dave Meyers con una Jennifer Lopez mai vista (nel cast ma anche come autrice). Insieme al regista, Jennifer ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, il nuovo film spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer. Disponibile in streaming dal 16 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di This Is Me…Now: A Love Story.

Giannis: The Marvelous Journey (documentario, original)

Da vedere questo mese anche Giannis: The Marvelous Journey, un documentario che racconta il viaggio senza precedenti della superstar dell’NBA Giannis Antetokounmpo, da giovane immigrato a icona globale, da un’infanzia povera in Grecia, figlio di immigrati nigeriani, fino ai vertici del mondo del basket. Il ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell’NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021. Il suo percorso è iniziato lontano dai riflettori, nelle strade di Atene, dove è cresciuto ai margini della società, insieme a tre fratelli, da genitori immigrati dalla Nigeria in cerca di una vita migliore. Come racconta il documentario, un giorno, in un Internet cafè, il giovane Giannis fu catturato dalle immagini delle stelle dell’NBA e poco dopo prese in mano un pallone da basket. Da lì è iniziato un viaggio epico, a tratti d’ispirazione, straziante e trionfale, che lo ha portato a Milwaukee, sua patria d’adozione, dove si è fatto notare come “The Greek Freak” (letteralmente “Il mostro greco”). Il docu-film include interviste a Giannis Antetokounmpo stesso e a tutta la sua famiglia, tra cui la madre Veronica, i fratelli Thanasis, Kostas e Alex Antetokounmpo, la fidanzata Mariah Riddlesprigger, oltre ad astri del basket come Jason Kidd, Khris Middleton, Jrue Holiday, Kenny Smith, Vin Baker, Ernie Johnson e altri ancora. Disponibile in streaming dal 23 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Giannis: The Marvelous Journey (in arrivo).

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Mr. & Mrs. Smith (original)

Una delle novità Amazon Prime Video più attese di febbraio è sicuramente Mr. & Mrs. Smith, serie TV che si basa sul popolare film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, in una rielaborazione moderna della storia originale. In questa versione, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith (Donald Glover e Maya Erskine). Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio? Disponibile in streaming dal 2 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mr. & Mrs. Smith.

Wolf Like Me – stagione 2

Da non perdere questo mese la seconda stagione di Wolf Like Me, serie TV con Isla Fisher e Josh Gad che racconta la storia di Gary, un vedovo sulla quarantina che non riesce a superare la perdita della moglie e fatica ad aiutare la figlia Emma, e Mary, una vedova che scrive una rubrica di consigli ma che nasconde un oscuro segreto. In questa nuova stagione i due sono legati dall’attesa della nascita del proprio figlio, ma si profilano grandi domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo? Che tipi di genitori saranno? Le risposte arriveranno dal 9 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Wolf Like Me.

The Grand Tour: Sand Job (original)

Questo mese arriva l’attesissimo nuovo speciale di The Grand Tour, che vede tornare il celebre trio britannico che ha condotto per anni il programma televisivo Top Gear. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May in quello che dovrebbe essere il penultimo episodio del programma: The Grand Tour: Sand Job. Questa volta il trio viaggia attraverso la Mauritania: nel remoto paese africano, segue le orme del leggendario rally Parigi-Dakar. Invece di correre su misura per la Dakar, i ragazzi devono completare il loro viaggio a bordo di auto sportive modificate a buon mercato. Un divertente show per gli appassionati di auto e viaggi che ultimamente vede singoli speciali di una durata più lunga. Da non perdere in streaming dal 16 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Grand Tour: Sand Job (in arrivo).

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (original)

Da guardare su Amazon Prime Video a febbraio 2024 LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, un nuovo show con comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti delle passate edizioni di LOL, saranno i giurati, mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audizioni, e Roma, per la finalissima che eleggerà il vincitore. Ogni episodio avrà una guest star che potrà cambiare le sorti di un concorrente. Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 febbraio (primi due episodi), con episodio finale il 7 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Il Secondo Miglior Ospedale della Galassia (original)

Entriamo nel mondo dell’animazione con Il Secondo Miglior Ospedale della Galassia, nuova serie creata da Cirocco Dunlap e interpretata da Stephanie Hsu, Keke Palmer, Kieran Culkin, Sam Smith, Maya Rudolph, Natasha Lyonne (nelle voci originali). La serie animata segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak – alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica – mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. In questa prima stagione composta da otto episodi, i dottori Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l’esistenza stessa. Anche se, considerando le loro deprimenti vite personali, l’oblio potrebbe essere un miglioramento. Disponibile in streaming dal 23 febbraio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Secondo Miglior Ospedale della Galassia.

Regina Rossa (original)

Le principali novità Prime Video di febbraio 2024 si chiudono con Regina Rossa, nuova serie TV diretta da Koldo Serra e Julian de Tavira. Costituisce un adattamento televisivo in sette episodi del primo libro (omonimo) della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado (Lupa Nera e Re Bianco gli altri due), con la partecipazione di Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian. Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della “Regina Rossa” si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla polizia. Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda. Un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l’urgenza e l’azione dell’indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti. Disponibile in streaming dal 29 febbraio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Regina Rossa.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su Prime Video ci sono la saga di Fast and Furious (dal primo all’ottavo film), la saga della Pantera Rosa, la saga dei Minions (con quattro pellicole), i primi tre film della saga de I Mercenari e non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2024 su Amazon Prime Video:

Fast and Furious – 1° febbraio 2024

2 Fast 2 Furious – 1° febbraio 2024

The Fast and the Furious: Tokyo Drift – 1° febbraio 2024

Fast & Furious – Solo parti originali – 1° febbraio 2024

Fast & Furious 5 – 1° febbraio 2024

Fast & Furious 6 – 1° febbraio 2024

Fast & Furious 7 – 1° febbraio 2024

Fast & Furious 8 – 1° febbraio 2024

La pantera rosa – 1° febbraio 2024

La pantera rosa 2 – 1° febbraio 2024

La vendetta della pantera rosa – 1° febbraio 2024

La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau – 1° febbraio 2024

La pantera rosa colpisce ancora – 1° febbraio 2024

Cattivissimo me – 1° febbraio 2024

Cattivissimo me 2 – 1° febbraio 2024

Cattivissimo me 3 – 1° febbraio 2024

Minions – 1° febbraio 2024

I mercenari – The Expendables – 1° febbraio 2024

I mercenari 2 – 1° febbraio 2024

I mercenari 3 – 1° febbraio 2024

Thelma & Louise – 1° febbraio 2024

Naruto: Shippuden (stagione 4) – 1° febbraio 2024

I Puffi – 4 febbraio 2024

I Puffi: Viaggio nella foresta segreta – 4 febbraio 2024

I Puffi 2 – 4 febbraio 2024

Dragon Ball Z: La vendetta divina – 9 febbraio 2024

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo – 9 febbraio 2024

Dragon Ball (stagione 3) – 9 febbraio 2024

Dragon Ball Z (stagione 3) – 9 febbraio 2024

Il club dei cuori infranti – 11 febbraio 2024

C’era una volta… a Hollywood – 20 febbraio 2024

Fairy Tail (stagione 8) – 29 febbraio 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

L’agenzia dei bugiardi – fino al 14 febbraio 2024

1917 – fino al 22 febbraio 2024

Siccità – fino al 28 febbraio 2024

Il giorno sbagliato – fino al 29 febbraio 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo la prima stagione di Lupin Zero (fino al 17 febbraio 2024), le prime sette stagioni de Il Tenente Colombo (fino al 28 febbraio 2024) e La verità sul caso Harry Quebert (fino al 29 febbraio 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Citadel: Diana, Antonia (4 marzo 2024), Fallout (12 aprile 2024), la quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la seconda stagione di Sono Lillo, Sul più bello – La serie e la terza stagione di Clarkson’s Farm.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

