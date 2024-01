È tempo di bilanci anche per l’industria automobilistica che, secondo i dati relativi al 2023 dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri), ha ottenuto un +19% nel mercato italiano. Sono cioè cresciute le immatricolazioni di circa 250 mila unità su base annua, con 1.566.448 auto nuove immatricolate nel 2023 rispetto al 1.316.773 del 2022. Bene, ma non benissimo, soprattutto se come termine di paragone si considera il 2019, anno che ha preceduto la crisi del COVID in cui erano state vendute oltre 350 mila vetture in più rispetto all’anno appena concluso.

A dare un’ulteriore spinta al mercato automobilistico, soprattutto quello elettrico ed elettrificato, si attendono ora i nuovi bonus statali, di cui si è parlato nei giorni scorsi, pur senza alcuna traccia di ufficialità, fattore che preoccupa il presidente dell’UNRAE Michele Crisci che nelle scorse ore ha detto che “è molto forte e preoccupante il rischio che i nuovi incentivi non siano operativi in tempi brevi, situazione che porterebbe a un ulteriore rallentamento o alla paralisi del mercato”. Sulla necessità di questi incentivi ha sottolineato infatti i dati particolarmente bassi del mercato automobilistico italiano del 2023, con le elettriche ferme al 4,2% e le ibride plug-in al 4,4%, numeri molto lontani dalle quote degli altri mercati europei.

Le auto più vendute in Italia nel 2023 per alimentazione

A seguire le classifiche con le 10 auto più vendute in Italia nel 2023 per alimentazione, dominato dalle ibride (HEV), seguite dalle automobili a benzina.

Le 10 auto ibride più vendute

Fiat Panda: 93.861 Lancia Ypsilon: 39.838 Toyota Yaris Cross: 34.981 Ford Puma: 30.543 Fiat 500: 27.099 Nissan Qashqai: 21.639 Toyota Yaris: 19.943 Kia Sportage: 16.425 Hyundai Tucson: 12.330 Ford Focus: 11.535

Le 10 auto a benzina più vendute

Citroen C3: 24.275 Volkswagen T-Cross: 21.891 Volkswagen T-Roc: 21.466 Jeep Avenger: 20.770 MG ZS: 20.395 Peugeot 208: 18.801 Volkswagen Polo: 18.223 Opel Corsa: 17.009 Toyota Aygo X: 15.600 Dacia Sandero: 15.070

Le 10 auto a GPL più vendute

Dacia Sandero: 33.328 Dacia Duster: 20.596 Renault Captur: 15.290 Renault Clio: 8.910 DR 4.0: 7.758 DR 5.0: 7.293 Fiat Panda: 6.188 Dacia Jogger: 5.535 Lancia Ypsilon: 4.980 DR 6.0: 4.547

Le 10 auto diesel più vendute

Peugeot 3008: 16.424 Fiat 500X: 14.485 Volkswagen Tiguan: 12.794 Jeep Renegade: 12.208 Volkswagen T-Roc: 11.503 Audi Q3: 10.657 Jeep Compass: 9.836 Peugeot 2008: 9.532 Mercedes GLA: 8.717 Dacia Duster: 7.657

Le 10 auto ibride plug-in più vendute

Jeep Compass: 6.222 Ford Kuga: 6.178 Jeep Renegade: 3.977 Cupra Formentor: 3.739 Lynk & Co 01: 3.611 Volvo XC40: 2.793 Audi Q3: 2.206 BMW X1: 2.140 Alfa Romeo Tonale: 1.987 Volvo XC60: 1.863

Le 10 auto elettriche più vendute

Tesla Model Y: 8.587 Tesla Model 3: 7.385 Fiat 500: 4.749 smart fortwo: 4.639 Dacia Spring: 2.267 Audi Q4: 2.147 Renault Megane: 2.109 Peugeot 208: 2.045 MG4: 2.033 Renault Twingo: 1.697

Le 10 auto a metano più vendute

Volkswagen Polo: 517 Audi A3: 226 Seat Arona: 221 Skoda Kamiq: 205 Skoda Octavia: 145 Volkswagen Golf: 142 Seat Ibiza: 135 Seat Leon: 119 Volkswagen Up!: 77 Lancia Ypsilon: 70

