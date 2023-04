Un’icona dell’eleganza come la Mercedes Classe E, oggi diventa un simbolo anche di modernità in questa nuova versione annunciata nelle scorse ore, disponibile entro una gamma completamente elettrificata. “Un ponte tra tradizione e digitalizzazione”, titola l’azienda tedesca nel presentare questa nuova generazione, forse l’ultima con motori termici, un po’ più moderna nelle linee esterne, e decisamente all’avanguardia dentro. Dentro il protagonista è MBUX Superscreen, il sistema di infotainment a tutta larghezza dall’aspetto futuristico che integra perfino TikTok, fra le altre cose, fuori la solita eleganza della Casa con la stella a tre punte.

Motori e design della Mercedes Classe E 2023

Motori e versioni

Partiamo dalle motorizzazioni della nuova Mercedes Classe E 2023 perché una delle novità più importanti è il fatto che per la prima volta tutta la gamma è elettrificata, fra modelli mild hybrid e plug-in hybrid. Ancora non è stata annunciata una versione 100% elettrica, ma non escludiamo arrivi di qui a breve.

Le Mercedes Classe E mild hybrid sono dotate di un motore a benzina da 204 cavalli e di un diesel da 187, abbinate a un ISG (Integrated Starter Generator) a 48 V che dona ai motori termici un extra fra i 15 e i 17 kW e 2015 Nm.

Solo benzina per le ibrid plug-in, dotate del medesimo motore citato, ma abbinate a una unità elettrica con batteria da 25,4 kWh che offre 55 kW di potenza e 100 km in modalità completamente elettrica, unità ricaricabile in circa mezz’ora.

Esterni

È la solita Mercedes agli occhi dei più, ma chi conosce la Classe E noterà presto le differenze, o meglio, le rifiniture che questa versione 2023 porta in dote. Le dimensioni sono quelle di sempre, con una lunghezza che sfiora i 5 metri (4,92 m per la precisione), mentre 1,91 e 1,47 m sono rispettivamente larghezza e altezza, cresciuto di 6 cm il primo e diminuito di 1 cm il secondo. Cambia, di pochissimo anche il passo, ora di 2,93 metri.

Le novità più evidente sta nel frontale, in cui spicca la nuova calandra con trama tridimensionale che divide i due gruppi ottici, a LED High Performance con le classiche luci diurne a sopracciglio. Lateralmente si fanno notare i cerchi in lega da 21″ (al massimo) le maniglie a filo con la carrozzeria; mentre dietro è molto particolare la firma dei fanali, che richiamano la caratteristica stella a tre punte di Mercedes.

Interni

Ma il bello è all’interno, non che fuori sia da meno, intendiamoci. Nel senso che dentro ci sono le novità più importanti, le tante implementazioni tecnologiche di cui parleremo a breve, abbracciate dall’elevatissimo tasso di lusso caratteristico della Classe E 2023. Mercedes nemmeno in questa nuova versione ha lesinato su opzioni fra cui scegliere, con combinazioni più e meno raffinate, tutte eleganti e con un po’ di attenzione all’impatto ambientale che non guasta.

Tecnologia e uscita di Mercedes Classe E 2023

Capitolo tecnologia, la nuova Mercedes Classe E 2023 si distingue per il Superscreen MBUX, il fulcro dell’esperienza digitale di bordo. Oltre al classico schermo centrale e al quadro strumenti posto dietro al volante, l’auto integra un terzo display opzionale riservato al guidatore, che va a colmare in larghezza l’intera consolle dell’auto, fra l’altro tratteggiata da una particolare illuminazione a LED, cosiddetto Active Ambient Lighting, attivo perché dinamico considerando che le luci lampeggiano a ritmo di musica.

Ma a parte questo, la particolarità del nuovo sistema di infotainment di Mercedes Classe E sta nel fatto che integra una fotocamera per selfie e video e diverse app, installabili direttamente nel software del marchio, aperto fra l’altro anche ad app di terze parti. C’è ad esempio TikTok, il gioco Angry Birds, app di collaborazione come Webex e Zoom, il browser Vivaldi, tutte già disponibili al momento del lancio, con la promessa che nel corso del tempo se ne aggiungeranno di nuove.

Conducenti e/o passeggeri possono ad esempio usare la fotocamera integrata nell’abitacolo per fare una videoconferenza su Zoom, o per registrare un filmato da caricare subito su TikTok. come possono pure giocare o guardare video in streaming e on-demand sul portale di intrattenimento ZYNC, fra le altre cose.

Non manca la possibilità di aprire l’auto senza chiave, cioè con iPhone e Apple Watch, un sistema di monitoraggio dello sguardo del conducente, attraverso un sistema apposito pensato per limitare il più possibile le distrazioni alla guida.

La nuova Mercedes Classe E 2023 sarà in vendita in Italia dall’autunno prossimo, nonostante il costruttore non abbia al momento specificato né date né prezzi.

