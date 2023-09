Lo stesso giorno in cui Tesla ha svelato la nuova Model 3 restyling, BMW annuncia le nuove MINI Cooper a tre porte e Countryman 2024. In questo caso non si tratta di un semplice aggiornamento ma sono auto completamente nuove appartenenti cioè a una diversa generazione, la quinta per la compatta a tre porte, e la terza per il crossover.

La casa automobilistica proprietaria del marchio britannico le ha presentate in occasione del Salone di Monaco 2023, due auto elettriche che cambiano ma non stravolgono i modelli che le precedono, arrivando entrambe equipaggiate con motori elettrici, propulsori a cui MINI affiancherà prossimamente anche le motorizzazioni termiche: sia a benzina che diesel. Saranno disponibili sul mercato italiano nei prossimi mesi, ma intanto scopriamole meglio nei dettagli.

Nuova MINI Cooper tre porte 2024: caratteristiche, design e motori

Design esterno: cambia molto, soprattutto dietro

La nuova MINI Cooper 2024 presentata da BMW è probabilmente la generazione più rivoluzionaria, soprattutto dentro. Fuori le proporzioni e le forme sono quelle del modello iconico: fari tondi davanti, colorazioni del tettuccio e degli specchietti a contrasto rispetto al resto della carrozzeria, sovrabbondanza di opzioni per la personalizzazione e dimensioni abbastanza compatte, stavolta perfino più compatte rispetto al modello che sostituisce, stranamente, in un periodo storico in cui le auto diventano sempre più grandi a ogni nuova reiterazione.

Frontalmente la nuova MINI Cooper 2024 a tre porte si presenta con gli iconici gruppi ottici tondi a LED con una nuova distribuzione interna degli elementi, fari fra i quali si posiziona la bocca ottagonale con un inserto Vibrant Silver (non cromato) che abbraccia il paraurti anteriore, abbastanza pulito ed essenziale, come il resto della carrozzeria. Lateralmente ci sono le nuove maniglie a filo con la carrozzeria, gli specchietti meno tondeggianti del solito, mentre scompaiono i caratteristici passaruota in plastica, che ritroviamo soltanto nelle minigonne e in tutta la sezione inferiore che abbraccia la vettura; i cerchi in lega sono di grandi dimensioni, con un design particolare che tiene conto anche dell’impatto aerodinamico; a tal proposito MINI dichiara un cd di 0,28.

Ma è dietro che la nuova MINI Cooper 2024 a tre porte cambia maggiormente. I gruppi ottici posteriori sono la novità più rilevante che subito salta all’occhio, fanali che conservano la caratteristica firma a matrice di LED a tema Union Jack (la bandiera del Regno Unito) ma si presentano con una forma diversa, triangolare, unite da un ampio listello a sviluppo orizzontale su cui trova posto il nome della versione. Sia i fari anteriori che i posteriori supportano diverse opzioni di illuminazione, comprese le animazioni di benvenuto.

Come al solito, alcuni particolari dell’auto cambiano a seconda dell’allestimento scelto. Per la nuova MINI Cooper 2024 a tre porte elettrica ce ne sono quattro: la Essential è la più pulita e meno appariscente, la versione Classic punta soprattutto sugli interni, la Favoured viceversa sugli esterni, mentre la John Cooper Works enfatizza, come di consueto, la sportività introducendo elementi di design più sportivi quali paraurti diversi, badge, sedili più contenitivi e altro ancora.

La rivoluzione interna e tecnologica

Il cambiamento più importante di questa nuova generazione, come anticipato, lo ritroviamo dentro. La pulizia dell’abitacolo è quasi estrema se paragonata agli interni della precedente generazione, da cui tuttavia deriva l’elemento più iconico di MINI: la sezione circolare centrale, che qui diventa uno schermo molto ampio, come ampiamente anticipato nelle scorse settimane.

Si chiama MINI Interaction Unit ed è il centro di controllo dell’intera vettura, basato su un display OLED da 9,44 pollici di diametro da cui si gestisce quasi tutto tramite il MINI Operating System 9, il nuovo sistema operativo basato su Android del sistema di infotainment dell’auto. È una soluzione ricca di funzioni ed esteticamente pensata per stupire, che integra la connettività 5G, widget, contenuti multimediali e un’ampia serie di soluzioni di personalizzazione legata a diverse modalità di guida e sull’interazione dell’assistente vocale di MINI. Maggiori dettagli in proposito li trovate in questo nostro articolo dedicato.

Ma MINI Interaction Unit a parte, gli interni della nuova MINI Cooper 2024 risultano particolarmente puliti e minimali, con pochi pulsanti fisici presenti sul volante e alcuni selettori nella sezione posta sotto al display, dalla quale è possibile scegliere modalità di guida (Experiences), attivare le quattro frecce e il freno a mano, gestire la musica o le funzioni di sbrinamento. Considerando che tutte queste opzioni sono presenti sulla plancia, la console centrale è libera di offrire più spazio per vari vani portaoggetti e altro, oltre all’area di ricarica wireless per ricaricare smartphone o altri dispositivi elettronici.

Per il resto, bisogna segnalare la presenza di un head-up display opzionale posto dietro il volante, di superfici in tessuto usate per il cruscotto e di varie soluzioni di illuminazione che si combinano con le modalità di guida scelte. Per quanto riguarda invece il bagagliaio, si va da 200 litri a 800 con sedili abbattuti.

Presenti nella nuova MINI Cooper 2024 vari sistemi di assistenza alla guida fra cui varie funzioni di parcheggio automatico che si avvalgono dei 12 sensori a ultrasuoni e delle quattro telecamere Surround View di cui è dotata l’auto, utili anche per l’opzione Remote 360 attivabile dall’app MINI, con cui monitorare i dintorni a vettura parcheggiata; presente anche una telecamera interna e la funzione Snapshot che abilita il caricamento tramite Wi-Fi Direct sullo smartphone. E tramite l’opzione MINI Digital Key Plus lo smartphone fa da chiave dell’auto, chiave trasferibile anche ad altre persone di propria fiducia come è possibile fare anche con alcune recenti BMW.

Prestazioni e autonomia

Ma veniamo al nocciolo della questione parlando di motorizzazioni e di autonomia. La nuova MINI Cooper 2024 arriva in due versioni completamente elettriche. La Cooper E è la più economica: ha una potenza di 135 kW (184 cavalli) con coppia massima di 290 Nm ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e di garantire un’autonomia di 305 km secondo il ciclo di prova WLTP con una batteria da 40,7 kWh. La Cooper SE ha invece una potenza di 160 kW (218 cavalli) e 330 Nm di coppia, può coprire lo 0-100 km/h in 6,7 secondi e garantire fino a 402 chilometri di autonomia secondo WLTP grazie a una batteria di 54,2 kWh.

Ci sono differenze fra queste due motorizzazioni anche per quanto riguarda la ricarica: fino a 11 kW in corrente alternata per entrambe, ma un massimo di 75 kW per Cooper E e fino a 95 kW per Cooper SE. In entrambi i casi MINI dichiara che in poco meno di mezz’ora le batterie si ricaricano dal 10 all’80% al massimo della potenza supportata.

Ma no, non ci saranno solo queste due versioni elettriche secondo quanto emerso: la nuova gamma di MINI Cooper 2024 a tre porte prevede il prossimo arrivo anche delle varianti termiche con motori a benzina e diesel, di cui al momento non si conoscono tuttavia i dettagli.

Nuova MINI Countryman 2024: caratteristiche, design e motori

Design esterno: cresce e matura

L’altra grande novità è la nuova MINI Countryman 2024, un modello ormai iconico e di gran successo che, due generazioni fa, aprì la strada all’affermazione dei SUV in Italia e non solo. Anche qui le novità sono molte, forse anche più marcate rispetto alla tre porte, sia dentro che fuori. Ma partiamo dagli esterni.

Questa terza generazione del crossover inglese diventa più grande e più spaziosa, grazie ai suoi 4,43 metri di lunghezza (13 cm in più), all’altezza di 1,66 metri (6 cm in più) e alla larghezza di 1,84 m; dimensioni che si rispecchiano anche nel passo aumentato che raggiunge i 2,69 m e ovviamente nel bagagliaio che va dai 460 litri standard ai 1.450 litri con i sedili abbattuti.

Numeri a parte, questa nuova MINI Countryman 2024 si presenta con un frontale più massiccio e alto, dominato dai due fari ancora meno tondi del modello precedente, ma in ogni caso abbracciati dalla caratteristica firma a LED che ne disegna i contorni. Presente, come sul modello a tre porte, la bocca ottagonale, qui seduta sopra degli elementi in plastica a protezione degli urti sottostanti (ricordiamo che si tratta comunque di un’auto con qualche velleità fuoristradistica). Vista di lato spicca l’elemento di design posto sul montante C, che indica la differente versione dell’auto, ma anche i passaruota e le minigonne più sottili, le ruote grandi (fino a 20″) e le maniglie incassate a filo con la carrozzeria per l’aerodinamica, anche in questo caso migliorata notevolmente rispetto al modello precedente, passando da un coefficiente di 0,31 a 026, a tutto beneficio dei consumi. Il posteriore della nuova MINI Countryman 2024, che ricorda un po’ quello della Range Rover 2023, conserva la disposizione dei fari in verticale e la caratteristica firma Union Jack, ma diventa più pulito e minimale nei volumi e nella disposizione degli elementi.

Come la nuova MINI Cooper 2024 tre porte, anche per la famigliare la casa britannica prevede i medesimi quattro allestimenti: Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works, tutti con particolarità e differenze in linea con quelle già riportate sopra. Per inciso, dal sito web di MINI è possibile anche dare un’occhiata in anteprima anche a come si presentano le versioni John Cooper Works e gli altri allestimenti.

Interni e tecnologia

La MINI Interaction Unit con display OLED centrale è anche sulla MINI Countryman 2024 il centro di controllo e d’intrattenimento della nuova generazione, in accordo alla MINI Cooper a tre porte per filosofia, cura costruttiva e particolarità. Quanto scritto sopra per il nuovo sistema di infotainment delle MINI 2024 vale quindi anche qui e lo stesso discorso si può dire per il design degli ambienti interni, puliti dai vari elementi presenti sulle vecchie generazioni.

Per sua natura, si tratta tuttavia di un’auto ben più spaziosa e accogliente, pensata per accogliere fino a 5 persone e per garantire comfort durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi. Non a caso è anche la prima MINI che vanta un sistema di guida semi-automatica di livello 2: grazie ai sensori presenti nella vettura e a vari sistemi di assistenza è in grado di rilevare gli spazi vuoti nel traffico per il cambio di corsia assistito, quando equipaggiata con il pacchetto Driving Assistant Professional.

Motori, autonomia e prestazioni

Anche la nuova MINI Countryman 2024 arriva in due versioni completamente elettriche. La Countryman E ha un motore da 150 kW (204 cavalli) con una coppia di 250 Nm che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e di raggiungere i 170 km/h di velocità massima; la Countryman SE ALL4 (cioè con trazione integrale), ha invece due motori dalla potenza complessiva di 230 kW (313 cavalli) e 494 Nm di coppia, che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e di toccare i 180 km/h di velocità massima.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, quest’ultima versione monta una batteria da 66,45 kWh che le garantisce un’autonomia di 433 km secondo il ciclo WLTP, autonomia che sale a 462 km per la versione meno potente. La batteria può essere caricata a corrente alternata con 22 kW, mentre in corrente continua supporta potenze fino a 130 kW, che tradotto significa passare dal 10% all’80% di carica in poco meno di 30 minuti, secondo quanto dichiarato da MINI.

La nuova MINI Countryman 2024 sarà disponibile anche con motori termici a partire dalle benzina C a trazione anteriore, fino ad arrivare alla più potente JCW All4, passando per la versione intermedia S All4, entrambe a trazione integrale. La casa automobilistica ha confermato inoltre che sarà disponibile anche la motorizzazione diesel.

Prezzi, versioni e disponibilità in Italia delle nuove MINI 2024

Nonostante MINI le abbia presentate ufficialmente nella giornata di oggi in occasione del Salone di Monaco 2023, non ci sono ancora informazioni precise relative alla disponibilità e ai prezzi. Sappiamo che arriveranno sul mercato italiano nei prossimi mesi, prima nelle versioni elettriche, poi nelle termiche benzina e diesel (non dovrebbero essere previste varianti ibride).

Per ora, trovate maggiori informazioni direttamente sul sito web ufficiale di MINI, dove la casa automobilistica specifica che la nuova MINI Countryman 2024 elettrica in Italia partirà da 49.400 euro; nessuna indicazione invece per la versione a tre porte.

Discorso diverso invece per il sito web tedesco, dove ci sono già i diversi listini. La nuova MINI Cooper SE 2024 parte da 36.900 euro nella versione più economica Essential, da 42.560 euro la Classic, da 43.760 euro la Favoured, e da 45.060 euro la John Cooper Works. Non sono ancora disponibili i prezzi della variante meno potente Cooper E, ma per questi ultimi, considerando i 400 euro in più che ballano fra il prezzo di partenza della MINI 3 porte attuale in Italia rispetto al mercato tedesco, è lecito aspettarsi cifre simili. In ogni caso, vi terremo aggiornati.

Potrebbero interessarti anche: conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina? e svelata la nuova 33 Stradale, la prima Alfa Romeo completamente elettrica e