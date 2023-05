A poco più di un anno di distanza dal lancio della Serie 7 elettrica, BMW annuncia anche la sua sodale dalle dimensioni un po’ più contenute, la BMW i5, versione completamente elettrica che fa parte della nuova famiglia Serie 5. In gamma ci sono anche motorizzazioni ibride plug-in, varianti termiche con motori a benzina e a gasolio, ma è per varie ragioni il modello elettrico di questa nuova berlina a rubare la scena alle altre.

Si presenta anche in versione M60 xDrive, che come intuibile dal nome, garantisce potenza in abbondanza con i suoi 601 cavalli, mentre per chi punta sulla percorrenza c’è la versione più efficiente eDrive40, che sfiora i 600 chilometri di autonomia secondo quanto dichiarato. Ma numeri a parte, la nuova BMW Serie 5 è interessante anche per altri aspetti, tecnologia compresa. Scopriamola perciò meglio nei dettagli.

Design, tecnologia e particolarità della nuova BMW Serie 5

Design esterno

La nuova BMW Serie 5 si presenta con un nuovo design che pur restando fedele alla precedente generazione, si caratterizza con alcune novità. In primis è più grande, con una lunghezza di 5,06 metri, una larghezza di 1,9 metri e un’altezza di 1,515 metri; il passo raggiunge i 2,995 m.

La nuova berlina della casa bavarese guadagna carattere, soprattutto davanti dove il frontale spigoloso e cattivo caratterizzato dalla griglia a doppio rene e dai gruppi ottici con fari LED sottili che le donano un po’ di tono in più, pur perdendo forse in eleganza. Dietro risulta invece più sobria, con i fanali larghi che si sviluppano in larghezza e la fanno sembrare più larga di quello che è veramente, visto che si protraggono anche un po’ sulla fiancata.

Interni e tecnologia

Dentro, fra la sobrietà e l’eleganza che caratterizzano le auto del costruttore, spiccano la tecnologia integrata, sia hardware che software. Soprattutto c’è il sistema BMW Curved Display, con al centro della plancia uno schermo da 14,9″ che fa da finestra principale per il sistema di infotelematica e, dietro il volante, un secondo display da 12,3″ a fare da quadro strumenti in cui il conducente trova le informazioni di guida e altri dettagli utili sia per la multimedialità che per la gestione complessiva della BMW Serie 5.

Ma è d’impatto anche la BMW Interaction Bar, parte in cui il costruttore ha posto i comandi a sfioramento per gestire le opzioni della climatizzazione a cui si aggiunge una sezione retroilluminata che si sviluppa in larghezza che, oltre a donare atmosfera all’abitacolo, è interattiva.

Il sistema di infotainment è basato sul BMW OS 8.5, che oltre a supportare Android Auto e Apple CarPlay, integra il BMW Intelligent Personal Assistant e supporta anche il BMW Natural Interaction, una funzione opzionale che permette di controllare varie funzioni con i gesti. Per quanto riguarda poi l’intrattenimento, BMW Serie 5 supporta lo streaming video e i giochi tramite la piattaforma AirConsole, preziosa ad esempio nei tempi di attesa durante la ricarica della batteria.

Fra le chicche c’è inoltre il Welcome Scenario che dà il benvenuto al guidatore con una sorta di mini show luminoso, la chiave digitale compatibile con dispositivi iOS, Android e con Apple Watch, le due antenne 5G (fino a 4 su richiesta), il BMW ID per pagare automaticamente i parcheggi in determinate aree e BMW ConnectedDrive Upgrades, che assieme alla funzione Remote Software Upgrades, consente ai clienti di tenere aggiornata l’auto via OTA e di testare o acquistare determinate funzioni extra.

Tecnologia a parte, gli interni della nuova BMW Serie 5 sono fra l’altro completamente vegani, è la prima volta in assoluto per il marchio. Lo sono i sedili sportivi di serie, come pure le superfici, il cruscotto, i pannelli delle porte e il volante stesso.

BMW i5: autonomia e prestazioni

Ma passiamo alla novità forse più importante per questa nuova Serie 5, il modello completamente elettrico. Come anticipato si chiama i5 e arriva in due versioni, entrambe basate sulla tecnologia BMW eDrive di quinta generazione. BMW i5 eDrive40 è la versione “di base” con una potenza di 250 kW (340 cavalli) e 430 Nm di coppia; accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi e raggiunge i 193 km/h di velocità secondo quanto dichiarato.

La più potente è la BMW i5 M60 xDrive, che può contare su una potenza di 442 kW (601 cavalli) con 820 Nm di coppia massima, con trazione integrale su due unità completamente elettriche. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,8 secondi, mentre in termini di velocità massima BMW ha deciso di limitarla ai 230 km/h. Fra le peculiarità, oltre a varie caratteristiche di design specifiche e distintive del nome che porta, può contare anche sull’M Sport Boost e sulla funzione M Launch Control per massimizzare l’accelerazione.

Se quest’ultima promette un’autonomia compresa fra i 455 e i 516 km (per un consumo di energia combinato secondo WLTP di 20,6 – 18,2 kWh/100 km), la percorrenza del modello meno potente, BMW i5 eDrive40, viaggia fra i 477 e i 582 km (per un consumo combinato secondo WLTP di 19,5 – 15,9 kWh/100 km). La batteria è da 81,2 kWh e può essere ricaricata in corrente con una potenza massima di 205 kW che le permette di portare il livello di carica dal 10 all’80% in circa mezz’ora.

Il lancio in Italia della nuova BMW Serie 5 è previsto per il mese di ottobre, sia in versione elettrica che termica, con le motorizzazioni ibride plug-in in arrivo dalla primavera del prossimo anno. Per quanto riguarda i prezzi, al momento non ci sono informazioni ufficiali, ma dovrebbe partire da circa 60.000 euro.

