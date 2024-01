L’intelligenza artificiale ormai è ovunque e lo sarà sempre di più, quindi non sorprende apprendere che anche le case automobilistiche porteranno ChatGPT o altre IA nei loro veicoli.

Dopo Mercedes-Benz, anche Volkswagen ha annunciato che sta pianificando di portare ChatGPT sui suoi veicoli elettrici e a combustione più recenti tramite Cerence Chat Pro che offre un’integrazione del chatbot di OpenAI unica nel suo genere a livello automobilistico.

La casa automobilistica tedesca afferma che il suo attuale assistente vocale IDA funzionerà con ChatGPT sui veicoli con l’ultima generazione di sistemi di infotainment dell’azienda. I modelli interessati sono ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, la nuova Tiguan, la nuova Passat e la nuova Golf.

ChatGPT sarà disponibile nei modelli VW più recenti

VW sottolinea come il suo attuale assistente sia già capace di fare cose come controllare il sistema di infotainment, la navigazione, il climatizzatore e altre funzionalità, ma con l’aggiunta di ChatGPT l’azienda prevede interazioni più articolate con un linguaggio più intuitivo e simile a una conversazione.

Volkswagen fa sapere che sarà il primo produttore in grandi volumi a offrire ChatGPT come funzionalità standard a partire dal secondo trimestre del 2024 in molti veicoli di produzione. La società non ha specificato in quali regioni, ma sottolinea che la funzionalità è attualmente in fase di valutazione solo per il mercato statunitense.

L’azienda chiarisce che i dati personali sono protetti, poiché ChatGPT non ha accesso alle informazioni sul veicolo, inoltre le domande e le risposte vengono immediatamente cancellate.

Potrebbe interessarti: Le auto più vendute dell’anno in Italia, 2023 in crescita trainato dalle ibride